Зеленський провів нараду щодо ситуації в Курській області РФ. Які питання обговорювалися

Президент України Володимир Зеленський провів 14 серпня нараду щодо ситуації у Курській області Росії. На ній обговорили можливість створення на цій території військових комендатур.

Україна може створити військові комендатури на території Курщини — Зеленський

На нараді були присутні керівник Офісу президента Андрій Єрмак, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, Омбудсмен Дмитро Лубінець. Також в онлайн-форматі приєднався головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Як зазначив глава держава, під час наради обговорили ключові питання — безпека, гуманітарна допомога, створення за необхідності військових комендатур.

Україна захищає себе та життя своїх людей у прикордонних громадах і здійснює активні дії на російській території. Наші сили суворо дотримуються вимог міжнародних конвенцій і міжнародного гуманітарного права. Володимир Зеленський Президент України

"Буферна" зона у Курській області: що відомо

Як повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець, українські військові з метою самооборони сформували "буферну" (санітарну) зону на території Курської області. У цій зоні повинно забезпечуватися постачання продовольства, медикаментів та інших необхідних цивільному населенню предметів.

На нараді обговорили питання доступу представників Міжнародного комітету Червоного Хреста, ООН та інших міжнародних організацій у здійсненні гуманітарних заходів.

За словами голови Мінреінтеграції Ірини Верещук, Україна планує відкрити гуманітарні коридори у Курській області для евакуації цивільних як у бік Росії, так і в бік України.

Ситуація на Курщині

6 серпня у Курській області заявили про прорив кордон з боку України. Росіяни скаржилися на бої у прикордонних територіях, а влада стверджувала, що це нібито лише прорив ДРГ.

Після майже тижня бойових дій українське командування прокоментувало ситуацію у Курській області. Головком Олександр Сирський повідомив, що Сили оборони України контролюють 74 населені пункти в Курській області. Йдеться про території площею 40 квадратних кілометрів. Поширити

14 серпня Сирський заявив, що українські війська завершили пошук та знищення противника у місті Суджа. У районі цього населеного пункту знаходиться важлива для росіян газовимірювальна станція. Через неї йде транзит російського газу в Європу територією України.