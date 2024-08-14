Зеленський провів нараду щодо ситуації в Курській області РФ. Які питання обговорювалися

Президент України Володимир Зеленський провів 14 серпня нараду щодо ситуації у Курській області Росії. На ній обговорили можливість створення на цій території військових комендатур.
Головні тези:
- На нараді обговорювалася можливість створення військових комендатур на території Курської області.
- Україна захищає себе та життя своїх людей на кордоні з Росією, дотримуючись міжнародних стандартів.
- На території Курщини утворено “буферну” зону для забезпечення продовольства і медикаментів цивільному населенню.
- Україна планує відкрити гуманітарні коридори в Курській області для евакуації цивільних осіб.
- Українські сили контролюють 74 населені пункти на Курщині, демонструючи готовність до захисту своєї території.
Україна може створити військові комендатури на території Курщини — Зеленський
На нараді були присутні керівник Офісу президента Андрій Єрмак, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, Омбудсмен Дмитро Лубінець. Також в онлайн-форматі приєднався головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
Як зазначив глава держава, під час наради обговорили ключові питання — безпека, гуманітарна допомога, створення за необхідності військових комендатур.
"Буферна" зона у Курській області: що відомо
Як повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець, українські військові з метою самооборони сформували "буферну" (санітарну) зону на території Курської області. У цій зоні повинно забезпечуватися постачання продовольства, медикаментів та інших необхідних цивільному населенню предметів.
На нараді обговорили питання доступу представників Міжнародного комітету Червоного Хреста, ООН та інших міжнародних організацій у здійсненні гуманітарних заходів.
За словами голови Мінреінтеграції Ірини Верещук, Україна планує відкрити гуманітарні коридори у Курській області для евакуації цивільних як у бік Росії, так і в бік України.
Ситуація на Курщині
6 серпня у Курській області заявили про прорив кордон з боку України. Росіяни скаржилися на бої у прикордонних територіях, а влада стверджувала, що це нібито лише прорив ДРГ.
14 серпня Сирський заявив, що українські війська завершили пошук та знищення противника у місті Суджа. У районі цього населеного пункту знаходиться важлива для росіян газовимірювальна станція. Через неї йде транзит російського газу в Європу територією України.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-