Зеленский провел совещание по ситуации в Курской области РФ. Какие вопросы обсуждались
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский провел совещание по ситуации в Курской области РФ. Какие вопросы обсуждались

Владимир Зеленский
Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский провел 14 августа совещание по ситуации в Курской области России. На нем обсудили возможность создания на этой территории военных комендатур.

Главные тезисы

  • На совещании обсудили создание военных комендатур на территории Курской области для защиты границы с Россией.
  • Украина планирует открыть гуманитарные коридоры в Курской области для эвакуации гражданских лиц как в Россию, так и в сторону Украины.
  • Украинские силы контролируют 74 населенных пункта в Курской области, демонстрируя готовность к защите своей территории.
  • Сформирована “буферная” зона для обеспечения продовольствия, медикаментов и гуманитарной помощи гражданскому населению на территории Курской области.

Украина может создать военные комендатуры на территории Курщины — Зеленский

На совещании присутствовали руководитель Офиса президента Андрей Ермак, премьер-министр Украины Денис Шмигаль, министр внутренних дел Игорь Клименко, министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, Омбудсмен Дмитрий Лубинец. Также в онлайн-формате присоединился главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Как отметил глава государства, на совещании обсудили ключевые вопросы — безопасность, гуманитарная помощь, создание при необходимости военных комендатур.

Украина защищает себя и жизнь своих людей в приграничных общинах и оказывает активные действия на территории России. Наши силы строго соблюдают требования международных конвенций и международного гуманитарного права.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

"Буферная" зона в Курской области: что известно

Как сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец, украинские военные в целях самообороны сформировали "буферную" (санитарную) зону на территории Курской области. В этой зоне должны обеспечиваться поставки продовольствия, медикаментов и других необходимых гражданскому населению предметов.

На совещании обсудили вопросы доступа представителей Международного комитета Красного Креста, ООН и других международных организаций в осуществлении гуманитарных мер.

По словам главы Минреинтеграции Ирины Верещук, Украина планирует открыть гуманитарные коридоры в Курской области для эвакуации гражданских как в Россию, так и в сторону Украины.

Ситуация на Курщине

6 августа в Курской области заявили о прорыве границы со стороны Украины. Россияне жаловались на бои в приграничных территориях, а власти утверждали, что это якобы только прорыв ДРГ.

После почти недели боевых действий украинское командование прокомментировало ситуацию в Курской области. Главком Александр Сырский сообщил, что Силы обороны Украины контролируют 74 населенных пункта в Курской области. Речь идет о территориях площадью 40 квадратных километров.

14 августа Сырский заявил, что украинские войска завершили поиск и уничтожение противника в городе Суджа. В районе этого населённого пункта находится важная для россиян газоизмерительная станция. Через нее идет транзит российского газа в Европу по территории Украины.

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