Зеленский провел совещание по ситуации в Курской области РФ. Какие вопросы обсуждались

Президент Украины Владимир Зеленский провел 14 августа совещание по ситуации в Курской области России. На нем обсудили возможность создания на этой территории военных комендатур.

Украина может создать военные комендатуры на территории Курщины — Зеленский

На совещании присутствовали руководитель Офиса президента Андрей Ермак, премьер-министр Украины Денис Шмигаль, министр внутренних дел Игорь Клименко, министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, Омбудсмен Дмитрий Лубинец. Также в онлайн-формате присоединился главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Как отметил глава государства, на совещании обсудили ключевые вопросы — безопасность, гуманитарная помощь, создание при необходимости военных комендатур.

Украина защищает себя и жизнь своих людей в приграничных общинах и оказывает активные действия на территории России. Наши силы строго соблюдают требования международных конвенций и международного гуманитарного права. Владимир Зеленский Президент Украины

"Буферная" зона в Курской области: что известно

Как сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец, украинские военные в целях самообороны сформировали "буферную" (санитарную) зону на территории Курской области. В этой зоне должны обеспечиваться поставки продовольствия, медикаментов и других необходимых гражданскому населению предметов.

На совещании обсудили вопросы доступа представителей Международного комитета Красного Креста, ООН и других международных организаций в осуществлении гуманитарных мер.

По словам главы Минреинтеграции Ирины Верещук, Украина планирует открыть гуманитарные коридоры в Курской области для эвакуации гражданских как в Россию, так и в сторону Украины.

Ситуация на Курщине

6 августа в Курской области заявили о прорыве границы со стороны Украины. Россияне жаловались на бои в приграничных территориях, а власти утверждали, что это якобы только прорыв ДРГ.

После почти недели боевых действий украинское командование прокомментировало ситуацию в Курской области. Главком Александр Сырский сообщил, что Силы обороны Украины контролируют 74 населенных пункта в Курской области. Речь идет о территориях площадью 40 квадратных километров. Поделиться

14 августа Сырский заявил, что украинские войска завершили поиск и уничтожение противника в городе Суджа. В районе этого населённого пункта находится важная для россиян газоизмерительная станция. Через нее идет транзит российского газа в Европу по территории Украины.