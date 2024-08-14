Зеленский провел совещание по ситуации в Курской области РФ. Какие вопросы обсуждались

Президент Украины Владимир Зеленский провел 14 августа совещание по ситуации в Курской области России. На нем обсудили возможность создания на этой территории военных комендатур.
Главные тезисы
- На совещании обсудили создание военных комендатур на территории Курской области для защиты границы с Россией.
- Украина планирует открыть гуманитарные коридоры в Курской области для эвакуации гражданских лиц как в Россию, так и в сторону Украины.
- Украинские силы контролируют 74 населенных пункта в Курской области, демонстрируя готовность к защите своей территории.
- Сформирована “буферная” зона для обеспечения продовольствия, медикаментов и гуманитарной помощи гражданскому населению на территории Курской области.
Украина может создать военные комендатуры на территории Курщины — Зеленский
На совещании присутствовали руководитель Офиса президента Андрей Ермак, премьер-министр Украины Денис Шмигаль, министр внутренних дел Игорь Клименко, министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, Омбудсмен Дмитрий Лубинец. Также в онлайн-формате присоединился главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Как отметил глава государства, на совещании обсудили ключевые вопросы — безопасность, гуманитарная помощь, создание при необходимости военных комендатур.
"Буферная" зона в Курской области: что известно
Как сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец, украинские военные в целях самообороны сформировали "буферную" (санитарную) зону на территории Курской области. В этой зоне должны обеспечиваться поставки продовольствия, медикаментов и других необходимых гражданскому населению предметов.
На совещании обсудили вопросы доступа представителей Международного комитета Красного Креста, ООН и других международных организаций в осуществлении гуманитарных мер.
По словам главы Минреинтеграции Ирины Верещук, Украина планирует открыть гуманитарные коридоры в Курской области для эвакуации гражданских как в Россию, так и в сторону Украины.
Ситуация на Курщине
6 августа в Курской области заявили о прорыве границы со стороны Украины. Россияне жаловались на бои в приграничных территориях, а власти утверждали, что это якобы только прорыв ДРГ.
14 августа Сырский заявил, что украинские войска завершили поиск и уничтожение противника в городе Суджа. В районе этого населённого пункта находится важная для россиян газоизмерительная станция. Через нее идет транзит российского газа в Европу по территории Украины.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-