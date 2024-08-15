Украинские военные в наступлении в Курской области задействовали полученные от Великобритании танки Challenger 2.
Главные тезисы
- В начале наступления в Курской области украинские военные использовали британские танки Challenger 2, полученные от Великобритании.
- Бойцы 225 ОШБ продемонстрировали успешное продвижение в Курской области, приближаясь к Глушковскому району и беря под контроль населенные пункты.
- Аналитики отмечают, что ВСУ приближаются к ключевым районам, продолжая активные бои и избавление от российских государственных символов.
- Подразделение 82-й десантно-штурмовой бригады Украины успешно эксплуатирует британские танки Challenger 2, что способствует успехам наступления в Курской области.
- Аналитики отмечают, что украинские войска завоевывают новые позиции на Курщине, продолжая продвижение и выполняя успешные операции против российских сил.
Что известно об использовании ВСУ танков Challenger 2 на Курщине
В материале издания отмечается, что в случае подтверждения этой информации это будет первый случай использования британских танков украинскими военными в боевых действиях на территории России.
Подчеркивается, что в Минобороны Британии и в украинском военном ведомстве отказались раскрывать детали сделки.
Однако в Минобороны Великобритании подтвердили, что Украина может свободно использовать полученное британское оружие для поддержки наступления в Курской области.
Собеседники издания подтверждают, что на территории Курской области были отмечены танки Challenger 2 на вооружении украинских военных.
Подробности того, как и когда украинские силы разместили танки Challenger 2 в Курской области, пока не ясны. Также неизвестно и количество танков, которые могли быть задействованы.
Однако мощная 82-я десантно-штурмовая бригада Украины – это подразделение ВСУ, которое с прошлого года эксплуатирует британские основные боевые танки.
Подтверждено участие подразделений бригады в Курской наступательной операции.
Что известно об успехах наступления ВСУ на Курщине
Украинские военные продолжают продвижение в Курской области.
В частности, бойцы 225 ОШБ обнародовали видео успешного продвижения.
По информации аналитиков и наблюдателей, украинские военные приближаются к Глушковскому району.
В частности, украинскими военными были взяты под контроль еще несколько населенных пунктов примерно в 17 километрах от Глушкового.
Вчера в социальных сетях распространилось видео со снятием российского триколора из дома культуры в селе Внезапное Кореновского района.
Кроме того, видео со сбросом русского флага из дома культуры появилось и из села Любимовка.
При этом еще вчера близкий Минобороны РФ Telegram-каналы "Рыбар" писал, что обстановка в этом районе "покрыта туманом войны" и, вероятно, ВСУ заняли и населенный пункт Викторовка, а также могут присутствовать и в Гордеевке.
Сообщается, что на конец 14 августа, украинские войска присутствуют во Внезапном и Гордеевке, а вот статус Успеновки и Викторовки "остается под вопросом".
Также продолжаются бои и немного севернее Внезапного - в селе Снагость.
Так называемые российские военкоры писали, что ВСУ были замечены и в соседнем Краснооктябрьском, откуда до границы с Глушковским районом еще ближе – около 1 км, а в райцентр – поселок Глушков с населением около пяти тысяч человек – лишь около 10 км.
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