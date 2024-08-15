К боям в ходе наступления ВСУ в Курской области присоединились 82 и 95 десантно-штурмовых бригад ВСУ.
Главные тезисы
- Поддержка наступления ВСУ в Курской области: украинские бригады укрепляют позиции на фронте
- Анализ целей украинского руководства: широкие планы по присутствию в Курской области
- Обстановка на фронте: возрастающие потери с обеих сторон конфликта в ходе наступления
- Украинские войска сохраняют преимущество, однако РФ готовится к развертыванию дополнительных резервов
- Увеличенное военное присутствие в Курской области: анализ количества сил и возможные сценарии развития событий
Что известно об успехах ВСУ по результатам наступления в Курской области
Отмечается, что подавляющее большинство батальонов и бригад едут воевать в Курскую область из районов Покровска, Торецкая и Временного Яра в Донецкой области, где продолжается наступление российских оккупантов.
По словам аналитика Института исследований внешней политики Роба Ли, опрокидывание подразделений по ключевым участкам фронта на востоке Украины в Курскую область свидетельствует о масштабных целях украинского руководства по долгосрочному присутствию на территории Курской области.
Сколько сил привлекла РФ для отражения наступления ВСУ на Курщине
По информации журналистов издания, преступная армия РФ пытается отразить наступление ВСУ в Курской области силами по меньшей мере девяти мотострелковых, десантно-штурмовых, морских и арктических полков и бригад, примерно соответствует количества украинских военных на Курщине, или даже превышает ее.
При этом отмечается, что российские оккупанты продолжают наступление на востоке Украины и даже усиливают оборону на юге России.
Журналисты издания также отмечают, что с обеих сторон растут потери, поскольку увеличивается количество личного состава, вовлеченного в бои на Курщине.
Авторы материала предполагают, что украинские военные все еще сохраняют преимущество и, скорее всего, командованию армии страны-агрессорки придется развернуть второй эшелон резервов, поскольку войска первого эшелона не смогут остановить наступление.
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