К боям в ходе наступления ВСУ в Курской области присоединились 82 и 95 десантно-штурмовых бригад ВСУ.

Что известно об успехах ВСУ по результатам наступления в Курской области

С учетом подкрепления воздушными десантами украинский корпус вторжения теперь содержит частично или полностью шесть фронтовых бригад плюс два отдельных батальона и вспомогательные подразделения беспилотников, артиллерии, разведки и спецназовцев. В общей сложности, возможно, около 15 тыс. военнослужащих, - подчеркивается в материале. Поделиться

Отмечается, что подавляющее большинство батальонов и бригад едут воевать в Курскую область из районов Покровска, Торецкая и Временного Яра в Донецкой области, где продолжается наступление российских оккупантов.

Военные ВСУ в Курской области

По словам аналитика Института исследований внешней политики Роба Ли, опрокидывание подразделений по ключевым участкам фронта на востоке Украины в Курскую область свидетельствует о масштабных целях украинского руководства по долгосрочному присутствию на территории Курской области.

Сколько сил привлекла РФ для отражения наступления ВСУ на Курщине

По информации журналистов издания, преступная армия РФ пытается отразить наступление ВСУ в Курской области силами по меньшей мере девяти мотострелковых, десантно-штурмовых, морских и арктических полков и бригад, примерно соответствует количества украинских военных на Курщине, или даже превышает ее.

При этом отмечается, что российские оккупанты продолжают наступление на востоке Украины и даже усиливают оборону на юге России.

Журналисты издания также отмечают, что с обеих сторон растут потери, поскольку увеличивается количество личного состава, вовлеченного в бои на Курщине.

Авторы материала предполагают, что украинские военные все еще сохраняют преимущество и, скорее всего, командованию армии страны-агрессорки придется развернуть второй эшелон резервов, поскольку войска первого эшелона не смогут остановить наступление.