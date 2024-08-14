Украинские журналисты впервые приехали в Курскую область — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские журналисты впервые приехали в Курскую область — видео

Украинские журналисты впервые приехали в Курскую область — видео
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Источник:  ТСН

14 августа украинские журналисты получили возможность попасть на территорию российской Курщины, которую Вооруженные силы Украины взяли под свой контроль во время контрнаступления.

Главные тезисы

  • Украинские журналисты рассказали, что происходит в Курской области.
  • Власти РФ пытаются скрывать факты контроля украинских войск над Суджей.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в течение 14 августа бойцы ВСУ взяли в плен более 100 пленных российских военных.

Украинские журналисты своими глазами увидели, что происходит в Курской области

В сюжете можно увидеть, как бойцы ВСУ снимают российский флаг с админздания в Судже.

На этом фоне стоит отметить, что власти РФ все еще лгут, что украинские силы, мол, не контролируют город.

Как рассказывает корреспондентка, на въезде в Суджу, по обе стороны дороги, находится уничтоженная колонна российской техники, которая двигалась в сторону границы.

Авиация РФ продолжает наносить авиаудары по этим территориям, пытаясь выбить украинские силы из региона.

Кроме того, указано, что воины ВСУ передают гуманитарную помощь мирным жителям этих территорий. Граждане постоянно жалуются на то, что местные власти их бросили на произвол судьбы.

Корреспондент добавляет, что в городе есть незначительные разрушения, однако, что важно понимать, это дело рук российской армии.

Спасибо, ребята. Хотя вы нас не бросаете. Они (российские войска — ред.) просто все уехали. Просто уехали, не объявив об эвакуации. Просто собрались и уехали. А сколько людей осталось без средств существования, без продуктов, без воды, — жалуются гражданские.

Сырский рассказал о ситуации в Курской области

По словам главы государства Владимира Зеленского, он заслушал утренний доклад главкома Александра Сырского по ситуации на всех основных направлениях, особенно Торецкому и Покровскому, а также по операции в Курской области.

Ни на секунду не забываем о нашем востоке. Поручил Главкому усилить направление из поставляемых сейчас партнерами пакетов, — заявил президент.

Он также добавил, что на российской Курщине украинские силы продвигаются дальше. От одного до двух километров на разных участках с начала суток.

И еще более 100 пленных российских военных за этот же период. Я благодарен всем причастным. Это ускорит возвращение домой наших ребят.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

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