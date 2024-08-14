Армия РФ атаковала два энергообъекта во время дроновой атаки по Украине

Российские военные 14 августа обстреляли два энергообъекта в Украине во время очередной атаки дронами. В частности, они атаковали объекты на севере и юге.

Что известно об обстреле Россией украинских энергообъектов

Как отмечается, в ночь на 14 августа российские дроны атаковали энергообъект в северном регионе.

Поэтому обесточивались потребители в отдельных районах Черниговской области. По состоянию на сегодняшний день все потребители уже со светом.

Также с утра 14 августа россияне обстреляли энергообъект "Укрэнерго" в южном регионе.

В результате вражеской атаки обесточивания потребителей не было. Продолжаются аварийно-восстановительные работы.

К слову, из-за боевых действий и по другим причинам полностью или частично обесточены 492 населенных пункта в Украине.

Что известно об атаке РФ на Украину 14 августа

Как сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, из воздушного пространства Белгородской области РФ были запущены две управляемые авиационные ракеты Х-59/69, а также 23 "Шахеда" из районов Чауда (Крым), Ейск и Курск (РФ).

Мобильными огневыми группами Сил обороны Украины, авиацией, зенитными ракетными подразделениями и средствами радиоэлектронной борьбы Воздушных Сил было сбито 17 вражеских дронов.

Стало известно, что в Черновицкой области ночью вражеские "Шахеды" атаковали Нежинский район. Было попадание в инфраструктурный объект. Обошлось без жертв.

В Житомирской области ночью уничтожили три дрона-камикадзе. Под удар попал один из инфраструктурных объектов.

Также обломками повреждены частные здания. Жертв и пострадавших нет.