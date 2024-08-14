Армия РФ атаковала два энергообъекта во время дроновой атаки по Украине
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ атаковала два энергообъекта во время дроновой атаки по Украине

Армия РФ атаковала два энергообъекта во время дроновой атаки по Украине
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Источник:  Укрэнерго

Российские военные 14 августа обстреляли два энергообъекта в Украине во время очередной атаки дронами. В частности, они атаковали объекты на севере и юге.

Главные тезисы

  • Российская армия атаковала два энергообъекта в Украине при помощи дронов, обесточив потребителей в отдельных районах Черниговской области.
  • Оборона Украины смогла сбить 17 вражеских дронов и предотвратить большее количество ущерба.
  • Атака произошла в результате запуска ракет из воздушного пространства РФ, нанеся удары по инфраструктурным объектам, но без жертв.

Что известно об обстреле Россией украинских энергообъектов

Как отмечается, в ночь на 14 августа российские дроны атаковали энергообъект в северном регионе.

Поэтому обесточивались потребители в отдельных районах Черниговской области. По состоянию на сегодняшний день все потребители уже со светом.

Также с утра 14 августа россияне обстреляли энергообъект "Укрэнерго" в южном регионе.

В результате вражеской атаки обесточивания потребителей не было. Продолжаются аварийно-восстановительные работы.

К слову, из-за боевых действий и по другим причинам полностью или частично обесточены 492 населенных пункта в Украине.

Что известно об атаке РФ на Украину 14 августа

Как сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, из воздушного пространства Белгородской области РФ были запущены две управляемые авиационные ракеты Х-59/69, а также 23 "Шахеда" из районов Чауда (Крым), Ейск и Курск (РФ).

Мобильными огневыми группами Сил обороны Украины, авиацией, зенитными ракетными подразделениями и средствами радиоэлектронной борьбы Воздушных Сил было сбито 17 вражеских дронов.

Стало известно, что в Черновицкой области ночью вражеские "Шахеды" атаковали Нежинский район. Было попадание в инфраструктурный объект. Обошлось без жертв.

В Житомирской области ночью уничтожили три дрона-камикадзе. Под удар попал один из инфраструктурных объектов.

Также обломками повреждены частные здания. Жертв и пострадавших нет.

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