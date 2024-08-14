Силы ПВО сбили 17 "шахедов" во время атаки РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО сбили 17 "шахедов" во время атаки РФ на Украину

Николай Олещук
Силы ПВО сбили 17 "шахедов" во время атаки РФ на Украину
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В ночь на 14 августа российская армия совершила массированную атаку на территорию Украины. Силы ПВО уничтожили 17 вражеских дронов.

Главные тезисы

  • Силы ПВО успешно сбили 17 вражеских дронов во время массированной атаки РФ на Украину
  • Атака произошла ночью на 14 августа, воздушное пространство запущенных ракет и дронов - из РФ
  • Инциденты зафиксированы в различных областях Украины, выпущены ракеты Х-59/69.
  • Под удар попала инфраструктура в различных областях, однако удалось избежать жертв

Что известно об атаке РФ на Украину 14 августа

Как сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, из воздушного пространства Белгородской области РФ были запущены две управляемые авиационные ракеты Х-59/69, а также 23 "Шахеда" из районов Чауда (Крым), Ейск и Курск (РФ).

В противовоздушном бою мобильными огневыми группами Сил обороны Украины, авиацией, зенитными ракетными подразделениями и средствами радиоэлектронной борьбы Воздушных Сил было сбито 17 вражеских дронов.

Российские беспилотники были уничтожены в Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Запорожской, Сумской, Харьковской и Житомирской областях.

РФ атаковала объекты инфраструктуры в Черниговской и Житомирской областях

В Черновицкой области ночью вражеские "Шахеды" атаковали Нежинский район. Было попадание в инфраструктурный объект. Обошлось без жертв.

В Житомирской области ночью уничтожили три дрона-камикадзе. Под удар попал один из инфраструктурных объектов.

Также обломками повреждены частные здания. Жертв и пострадавших нет.

Последствия воздушной атаки локализованы специальными службами, сообщил председатель Житомирской ОВА.

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