Силы ПВО сбили 30 "шахедов" во время атаки РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО сбили 30 "шахедов" во время атаки РФ на Украину

Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО сбили 30 "шахедов" во время атаки РФ на Украину
Read in English
Читати українською

13 августа россияне атаковали Украину 2 баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 и 38 ударными БпЛА типа "Shahed". Воздушные силы ВСУ сбили 30 дронов.

Главные тезисы

  • В ночь на 13 августа Россия атаковала Украину 2 баллистическими ракетами и 38 ударными дронами.
  • Силы ПВО ВСУ успешно сбили 30 ударных дронов в различных областях Украины.
  • По предварительной информации, 11 августа ракета, упавшая в Броварском районе, считается северокорейской.
  • Президент Украины выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших от воздушной атаки России.

Воздушные силы раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как сообщил командующий Воздушных Сил ВСУ генерал-лейтенанта Николай Олещук, в целом оккупанты во время воздушной атаки в ночь на 13 августа запустили по Украине:

2 баллистических ракеты "Искандер-М"/KN-23 (из Воронежской области РФ) и 38 ударных беспилотников (из районов Приморско-Ахтарск и Курск в России).

Силы ПВО сбили 30 "Шахедов" в Николаевской, Винницкой, Сумской, Кировоградской, Херсонской, Черниговской, Днепропетровской и Черкасской областях.

В отражении вражеской воздушной атаки были задействованы мобильные огневые группы, авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ.

Атака РФ на Украину 11 августа

В ночь на 11 августа Россия атаковала Украину баллистическими ракетами и группами ударных дронов.

Взрывы раздались в Киеве, Полтавской общине, Хмельницкой области и Белой Церкви Киевской области.

В Киевской области в результате атаки россиян есть жертвы. Известно, что в Броварском районе на частные дома упали обломки северокорейской ракеты. Погибли 35-летний мужчина и четырехлетний сын.

Также трое получили ранения — 45-летний мужчина, 53-летняя женщина и 12-летний мальчик. Их госпитализировали.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на трагедию в Киевской области.

Этой ночью в Киевской области из-за российского удара, к сожалению, погибли отец и маленький сын — четыре года было ребенку. Мои соболезнования родным и близким. Еще три человека пострадали, среди них ребенок — 12 лет мальчику, — сказал Владимир Зеленский.

По предварительной информации, как отметил президент, россияне применили северокорейскую ракету.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы ПВО сбили две ракеты Х-59 и четыре "шахеда" во время атаки РФ на Украину
Николай Олещук
Силы ПВО сбили две ракеты Х-59 и четыре "шахеда" во время атаки РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы ПВО сбили все дроны во время атаки РФ на Украину
Воздушные Силы ВСУ
ПВО
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы ПВО сбили 53 "шахеда" во время массированной атаки РФ на Украину
Николай Олещук
Силы ПВО сбили 53 "шахеда" во время массированной атаки РФ на Украину

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?