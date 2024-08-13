Силы ПВО сбили 30 "шахедов" во время атаки РФ на Украину

Воздушные силы раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как сообщил командующий Воздушных Сил ВСУ генерал-лейтенанта Николай Олещук, в целом оккупанты во время воздушной атаки в ночь на 13 августа запустили по Украине:

2 баллистических ракеты "Искандер-М"/KN-23 (из Воронежской области РФ) и 38 ударных беспилотников (из районов Приморско-Ахтарск и Курск в России).

Силы ПВО сбили 30 "Шахедов" в Николаевской, Винницкой, Сумской, Кировоградской, Херсонской, Черниговской, Днепропетровской и Черкасской областях.

В отражении вражеской воздушной атаки были задействованы мобильные огневые группы, авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ.

Атака РФ на Украину 11 августа

В ночь на 11 августа Россия атаковала Украину баллистическими ракетами и группами ударных дронов.

Взрывы раздались в Киеве, Полтавской общине, Хмельницкой области и Белой Церкви Киевской области.

В Киевской области в результате атаки россиян есть жертвы. Известно, что в Броварском районе на частные дома упали обломки северокорейской ракеты. Погибли 35-летний мужчина и четырехлетний сын.

Также трое получили ранения — 45-летний мужчина, 53-летняя женщина и 12-летний мальчик. Их госпитализировали.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на трагедию в Киевской области.

Этой ночью в Киевской области из-за российского удара, к сожалению, погибли отец и маленький сын — четыре года было ребенку. Мои соболезнования родным и близким. Еще три человека пострадали, среди них ребенок — 12 лет мальчику, — сказал Владимир Зеленский. Поделиться