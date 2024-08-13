Силы ПВО сбили 30 "шахедов" во время атаки РФ на Украину

13 августа россияне атаковали Украину 2 баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 и 38 ударными БпЛА типа "Shahed". Воздушные силы ВСУ сбили 30 дронов.
Главные тезисы
- В ночь на 13 августа Россия атаковала Украину 2 баллистическими ракетами и 38 ударными дронами.
- Силы ПВО ВСУ успешно сбили 30 ударных дронов в различных областях Украины.
- По предварительной информации, 11 августа ракета, упавшая в Броварском районе, считается северокорейской.
- Президент Украины выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших от воздушной атаки России.
Воздушные силы раскрыли детали атаки РФ на Украину
Как сообщил командующий Воздушных Сил ВСУ генерал-лейтенанта Николай Олещук, в целом оккупанты во время воздушной атаки в ночь на 13 августа запустили по Украине:
2 баллистических ракеты "Искандер-М"/KN-23 (из Воронежской области РФ) и 38 ударных беспилотников (из районов Приморско-Ахтарск и Курск в России).
Силы ПВО сбили 30 "Шахедов" в Николаевской, Винницкой, Сумской, Кировоградской, Херсонской, Черниговской, Днепропетровской и Черкасской областях.
В отражении вражеской воздушной атаки были задействованы мобильные огневые группы, авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ.
Атака РФ на Украину 11 августа
В ночь на 11 августа Россия атаковала Украину баллистическими ракетами и группами ударных дронов.
Взрывы раздались в Киеве, Полтавской общине, Хмельницкой области и Белой Церкви Киевской области.
В Киевской области в результате атаки россиян есть жертвы. Известно, что в Броварском районе на частные дома упали обломки северокорейской ракеты. Погибли 35-летний мужчина и четырехлетний сын.
Также трое получили ранения — 45-летний мужчина, 53-летняя женщина и 12-летний мальчик. Их госпитализировали.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на трагедию в Киевской области.
По предварительной информации, как отметил президент, россияне применили северокорейскую ракету.
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