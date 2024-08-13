Сили ППО збили 30 "шахедів" під час атаки РФ на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО збили 30 "шахедів" під час атаки РФ на Україну

Повітряні Сили ЗСУ
Сили ППО збили 30 "шахедів" під час атаки РФ на Україну
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13 серпня росіяни атакували Україну 2 балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 та 38-ма ударними БпЛА типу "Shahed". Повітряні сили ЗСУ збили 30 дронів.

Головні тези:

 

  • Атака РФ на Україну 13 серпня включала 2 балістичні ракети та 38 ударних безпілотників.
  • У результаті атаки 11 серпня на Київщині загинули батько та син, ще троє людей були поранені, включаючи 12-річного хлопчика.
  • Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним та близьким жертв.
  • За попередньою інформацією, росіяни застосували північнокорейську ракету під час атаки на Україну.

Повітряні сили розкрили деталі атаки РФ на Україну

Як повідомив командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенанта Микола Олещук, загалом окупанти під час повітряної атаки у ніч проти 13 серпня запустили по Україні:

2 балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23 (із Воронезької області РФ) та 38 ударних безпілотників (із районів Приморсько-Ахтарськ та Курськ у Росії).

Сили ППО збили 30 "Шахедів" у Миколаївській, Вінницькій, Сумській, Кіровоградській, Херсонській, Чернігівській, Дніпропетровській та Черкаській областях.

У відбитті ворожої повітряної атаки були задіяні мобільні вогневі групи, авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ.

Атака РФ на Україну 11 серпня

В ніч на 11 серпня Росія атакувала Україну балістичними ракетами й групами ударних дронів.

Вибухи пролунали у Києві, у Полтавській громаді, у Хмельницькій області та у Білій Церкві Київської області.

У Київській області внаслідок атаки росіян є жертви. Відомо, що у Броварському районі на приватні будинки впали уламки північнокорейської ракети. Загинули 35-річний чоловік та його чотирирічний син.

Також троє осіб отримали поранення — 45-річний чоловік, 53-річна жінка та 12-річний хлопчик. Їх госпіталізували.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на трагедію на Київщині.

Цієї ночі в Київській області через російський удар, на жаль, загинули батько і маленький син — чотири роки було дитині. Мої співчуття рідним і близьким. Ще троє людей постраждали, серед них дитина — 12 років хлопчику, — сказав Володимир Зеленський.

За попередньою інформацією, як зазначив президент, росіяни застосували північнокорейську ракету.

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