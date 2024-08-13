Сили ППО збили 30 "шахедів" під час атаки РФ на Україну

13 серпня росіяни атакували Україну 2 балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 та 38-ма ударними БпЛА типу "Shahed". Повітряні сили ЗСУ збили 30 дронів.
Головні тези:
- Атака РФ на Україну 13 серпня включала 2 балістичні ракети та 38 ударних безпілотників.
- У результаті атаки 11 серпня на Київщині загинули батько та син, ще троє людей були поранені, включаючи 12-річного хлопчика.
- Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним та близьким жертв.
- За попередньою інформацією, росіяни застосували північнокорейську ракету під час атаки на Україну.
Повітряні сили розкрили деталі атаки РФ на Україну
Як повідомив командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенанта Микола Олещук, загалом окупанти під час повітряної атаки у ніч проти 13 серпня запустили по Україні:
2 балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23 (із Воронезької області РФ) та 38 ударних безпілотників (із районів Приморсько-Ахтарськ та Курськ у Росії).
Сили ППО збили 30 "Шахедів" у Миколаївській, Вінницькій, Сумській, Кіровоградській, Херсонській, Чернігівській, Дніпропетровській та Черкаській областях.
У відбитті ворожої повітряної атаки були задіяні мобільні вогневі групи, авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ.
Атака РФ на Україну 11 серпня
В ніч на 11 серпня Росія атакувала Україну балістичними ракетами й групами ударних дронів.
Вибухи пролунали у Києві, у Полтавській громаді, у Хмельницькій області та у Білій Церкві Київської області.
У Київській області внаслідок атаки росіян є жертви. Відомо, що у Броварському районі на приватні будинки впали уламки північнокорейської ракети. Загинули 35-річний чоловік та його чотирирічний син.
Також троє осіб отримали поранення — 45-річний чоловік, 53-річна жінка та 12-річний хлопчик. Їх госпіталізували.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на трагедію на Київщині.
За попередньою інформацією, як зазначив президент, росіяни застосували північнокорейську ракету.
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