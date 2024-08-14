Сили ППО збили 17 "шахедів" під час атаки РФ на Україну

У ніч на 14 серпня російська армія здійснила масовану атаку на територію України. Сили ППО знищили 17 ворожих дронів.
Головні тези:
- У ніч на 14 серпня російська армія здійснила масовану атаку на територію України, під час якої сили ППО знищили 17 ворожих дронів.
- У протиповітряному бою з російськими безпілотниками було застосовано мобільні вогневі групи, авіацію, зенітні ракетні підрозділи та засоби радіоелектронної боротьби.
- Атаки РФ були спрямовані на об'єкти інфраструктури у Чернігівській та Житомирській областях.
- В результаті нанесених ударів було позначене ушкодження інфраструктурних об'єктів.
Що відомо про атаку РФ на Україну 14 серпня
Як повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, з повітряного простору Бєлгородської області РФ було запущено дві керовані авіаційні ракети Х-59/69, а також 23 "Шахеди" із районів Чауда (Крим), Єйськ та Курськ (РФ).
Російські безпілотники були знищені у Миколаївській, Черкаській, Кіровоградській, Київській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Житомирській областях.
РФ атакувала об'єкти інфраструктури у Чернігівській та Житомирській областях
У Чернівській області вночі ворожі "Шахеди" атакували Ніжинський район. Було влучання в інфраструктурний обʼєкт. Обійшлося без жертв.
У Житомирській області вночі знищили три дрони-камікадзе. Під удар потрапив один з інфраструктурних об'єктів.
Також уламками пошкоджено приватні будівлі. Жертв та постраждалих немає.
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