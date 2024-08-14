Сили ППО збили 17 "шахедів" під час атаки РФ на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО збили 17 "шахедів" під час атаки РФ на Україну

Микола Олещук
Сили ППО збили 17 "шахедів" під час атаки РФ на Україну

У ніч на 14 серпня російська армія здійснила масовану атаку на територію України. Сили ППО знищили 17 ворожих дронів.

Головні тези:

  • У ніч на 14 серпня російська армія здійснила масовану атаку на територію України, під час якої сили ППО знищили 17 ворожих дронів.
  • У протиповітряному бою з російськими безпілотниками було застосовано мобільні вогневі групи, авіацію, зенітні ракетні підрозділи та засоби радіоелектронної боротьби.
  • Атаки РФ були спрямовані на об'єкти інфраструктури у Чернігівській та Житомирській областях.
  • В результаті нанесених ударів було позначене ушкодження інфраструктурних об'єктів.

Що відомо про атаку РФ на Україну 14 серпня

Як повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, з повітряного простору Бєлгородської області РФ було запущено дві керовані авіаційні ракети Х-59/69, а також 23 "Шахеди" із районів Чауда (Крим), Єйськ та Курськ (РФ).

У протиповітряному бою мобільними вогневими групами Сил оборони України, авіацією, зенітними ракетними підрозділами та засобами радіоелектронної боротьби Повітряних Сил було збито 17 ворожих дронів.

Російські безпілотники були знищені у Миколаївській, Черкаській, Кіровоградській, Київській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Житомирській областях.

РФ атакувала об'єкти інфраструктури у Чернігівській та Житомирській областях

У Чернівській області вночі ворожі "Шахеди" атакували Ніжинський район. Було влучання в інфраструктурний обʼєкт. Обійшлося без жертв.

У Житомирській області вночі знищили три дрони-камікадзе. Під удар потрапив один з інфраструктурних об'єктів.

Також уламками пошкоджено приватні будівлі. Жертв та постраждалих немає.

Наслідки повітряної атаки локалізовано спеціальними службами, - повідомив голова Житомирської ОВА.

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