Армія РФ атакувала два енергообʼєкти під час дронової атаки по Україні

Російські військові 14 серпня обстріляли два енергооб'єкти в Україні під час чергової атаки дронами. Зокрема вони атакували об'єкти на півночі та півдні.

Що відомо про обстріл Росією українських енергообʼєктів

Як зазначається, вночі 14 серпня російські дрони атакували енергооб’єкт у північному регіоні.

Через це знеструмлювались споживачі в окремих районах Чернігівської області. Станом на зараз всі споживачі вже зі світлом.

Також зранку 14 серпня росіяни обстріляли енергооб’єкт "Укренерго" у південному регіоні.

Внаслідок ворожої атаки знеструмлення споживачів не було. Тривають аварійно-відновлювальні роботи.

До слова, через бойові дії та з інших причин повністю або частково знеструмлені 492 населені пункти в Україні.

Що відомо про атаку РФ на Україну 14 серпня

Як повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, з повітряного простору Бєлгородської області РФ було запущено дві керовані авіаційні ракети Х-59/69, а також 23 "Шахеди" із районів Чауда (Крим), Єйськ та Курськ (РФ).

Мобільними вогневими групами Сил оборони України, авіацією, зенітними ракетними підрозділами та засобами радіоелектронної боротьби Повітряних Сил було збито 17 ворожих дронів.

Стало відомо, що у Чернівській області вночі ворожі "Шахеди" атакували Ніжинський район. Було влучання в інфраструктурний обʼєкт. Обійшлося без жертв.

У Житомирській області вночі знищили три дрони-камікадзе. Під удар потрапив один з інфраструктурних об'єктів.

Також уламками пошкоджено приватні будівлі. Жертв та постраждалих немає.