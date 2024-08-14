Кремль планирует вывезти эвакуированных жителей Курщины на оккупированные территории Запорожской области, чтобы действительно скрыть от россиян правду о ситуации в приграничном регионе.
Главные тезисы
- Кремль стремится скрыть правду от россиян и международного сообщества о ситуации в Курской области, переселяя беженцев на оккупированные территории Украины.
- Российские власти хотят предотвратить распространение информации о действиях своей армии и об отношениях ВСУ к мирным жителям, чтобы сохранить контроль над негативной реакцией общества.
- Планы переселения беженцев направлены на создание контролируемого информационного поля внутри России, исключающего контакт москвичей и других россиян с гуманитарным кризисом.
Власти РФ хотят скрыть правду от беженцев из Курской области
Как отмечает ЦПИ, Россия стремится скрыть от жителей других регионов беженцев из Курской области, чтобы они не рассказывали правду о действиях российской армии, в частности, о бегстве подразделений «Ахмата».
Кроме того, Кремль хочет, чтобы местные не выражали недовольство политикой Путина относительно войны, из-за чего они были вынуждены покинуть собственные дома.
Также по данным ЦПИ, РФ пытается предотвратить наплыв эвакуированных в своих собственных регионах, где уже могут быть трудности с размещением внутренне перемещенных лиц во избежание гуманитарного кризиса и удерживать видимость контроля над ситуацией.
Жителей Курщины не захотели эвакуировать в другие регионы России
Как утверждает ставленник Путина в Курской области, назначенный Кремлем "глава" Запорожской области Евгений Балицкий обратился к нему с неожиданным предложением.
Он-де призвал оборудовать "санатории и пансионаты на берегу Азовского моря, расположенные от Бердянска до Кирилловки".
Однако он отказался объяснять, почему эвакуированных жителей Курщины везут на оккупированные Россией украинские территории, а не в другие регионы страны-агрессорки.
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