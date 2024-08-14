Кремль вывозит беженцев из Курщины на оккупированные территории Украины с единственной целью
Категория
Мир
Дата публикации

Кремль вывозит беженцев из Курщины на оккупированные территории Украины с единственной целью

ЦПД
Кремль вывозит беженцев из Курщины на оккупированные территории Украины с единственной целью
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Кремль планирует вывезти эвакуированных жителей Курщины на оккупированные территории Запорожской области, чтобы действительно скрыть от россиян правду о ситуации в приграничном регионе.

Главные тезисы

  • Кремль стремится скрыть правду от россиян и международного сообщества о ситуации в Курской области, переселяя беженцев на оккупированные территории Украины.
  • Российские власти хотят предотвратить распространение информации о действиях своей армии и об отношениях ВСУ к мирным жителям, чтобы сохранить контроль над негативной реакцией общества.
  • Планы переселения беженцев направлены на создание контролируемого информационного поля внутри России, исключающего контакт москвичей и других россиян с гуманитарным кризисом.

Власти РФ хотят скрыть правду от беженцев из Курской области

Как отмечает ЦПИ, Россия стремится скрыть от жителей других регионов беженцев из Курской области, чтобы они не рассказывали правду о действиях российской армии, в частности, о бегстве подразделений «Ахмата».

Кроме того, Кремль хочет, чтобы местные не выражали недовольство политикой Путина относительно войны, из-за чего они были вынуждены покинуть собственные дома.

Кроме того, россияне боятся распространения информации о нормальном отношении гражданских людей со стороны ВСУ, ведь российская пропаганда лепит из украинцев «убийц» и «нацистов».

Также по данным ЦПИ, РФ пытается предотвратить наплыв эвакуированных в своих собственных регионах, где уже могут быть трудности с размещением внутренне перемещенных лиц во избежание гуманитарного кризиса и удерживать видимость контроля над ситуацией.

Главная задача кремля сейчас — это контролируемый инфопотик, чтобы люди в москве и других крупных городах России никак не сталкивались с беженцами и не имели повода задумываться о последствиях развернувшейся пути войны против Украины для простых россиян.

Жителей Курщины не захотели эвакуировать в другие регионы России

Как утверждает ставленник Путина в Курской области, назначенный Кремлем "глава" Запорожской области Евгений Балицкий обратился к нему с неожиданным предложением.

Он-де призвал оборудовать "санатории и пансионаты на берегу Азовского моря, расположенные от Бердянска до Кирилловки".

В ближайшее время будут укомплектованы первые рейсы для отправки людей в пункты временного размещения Запорожской области. Также в Курскую область прибыли запорожские волонтеры, которые будут оказывать помощь жителям на месте, — заявил Смирнов.

Однако он отказался объяснять, почему эвакуированных жителей Курщины везут на оккупированные Россией украинские территории, а не в другие регионы страны-агрессорки.

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