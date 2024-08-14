Кремль вивозить біженців з Курщини на окуповані території України з єдиною метою
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Кремль вивозить біженців з Курщини на окуповані території України з єдиною метою

Центр протидії дезінформації
Кремль вивозить біженців з Курщини на окуповані території України з єдиною метою
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Кремль планує вивезти евакуйованих мешканців Курщини на окуповані території Запорізької області, щоб насправді приховати від росіян правду про ситуацію в прикордонному регіоні. 

Головні тези:

  • Кремль планує вивезти біженців з Курщини на окуповані території, щоб відірвати їх від інформації та контролю над ситуацією в прикордонному регіоні.
  • Влада РФ прагне сховати втечу підрозділів «Ахмата» та перешкодити розповсюдженню інформації про ставлення до цивільних осіб з боку ЗСУ.
  • Кремль старається уникнути гуманітарної кризи та контролю над ситуацією, переправляючи біженців на окуповані території.

Влада РФ хоче приховати правду від біженців з Курської області

Як зазначає ЦПД, Росія прагне сховати від жителів інших регіонів біженців із Курської області, щоб вони не розповідали правду про дії російської армії, зокрема про втечу підрозділів «Ахмата».

Окрім цього Кремль хоче, щоб місцеві не висловлювали невдоволення політикою Путіна щодо війни, через що вони були змушені покинути власні домівки.  

 Крім того, росіяни бояться розповсюдження інформації про нормальне ставлення до цивільних людей з боку ЗСУ, адже російська пропаганда ліпить з українців «вбивць» та «нацистів».

 Також за даними ЦПД, РФ намагається запобігти напливу евакуйованих у своїх власних регіонах, де вже можуть бути труднощі з розміщенням внутрішньо переміщених осіб, щоб уникнути гуманітарної кризи та утримувати видимість контролю над ситуацією.  

Головне завдання кремля зараз — це контрольований інфопотік, аби люди в москві та інших великих містах Росії ніяк не стикалися з біженцями та не мали приводу задумуватися про наслідки розв’язаної путіним війни проти України для простих росіян.

Мешканців Курщини не захотіли евакуйовувати в інші регіони Росії

Як стверджує ставленик Путіна у Курській області, призначений Кремлем "очільник" Запорізької області Євген Балицький звернувся до нього з неочікуваною пропозицією.

Він, мовляв, закликав обладнати "санаторії та пансіонати на березі Азовського моря, розташовані від Бердянська до Кирилівки".

Найближчим часом буде укомплектовано перші рейси для відправлення людей до пунктів тимчасового розміщення Запорізької області. Також у Курську область прибули запорізькі волонтери, які надаватимуть допомогу жителям тут, на місці, — заявив Смирнов.

Однак він відмовився пояснювати, чому евакуйованих мешканців Курщини везуть на окуповані Росією українські території, а не в інші регіони країни-агресорки.

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