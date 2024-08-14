Наступ ЗСУ у Курській області суттєво посилився — перші подробиці

Згідно з даними Forbes, українська авіація уже долучилася до боїв у Курській області, що дало можливість ЗСУ зробити своє просування швидшим та ефективнішим.

Українська авіація залучена до боїв за Курщину

Що важливо розуміти, російська авіація також активно працює на цій ділянці фронті та щоденно скидає кілька десятків плануючих бомб на Сумську область.

На цьому тлі українські повітряні сили почали атакувати ворожі цілі на Курщині американськими бомбами JDAM.

Бійцям ПС ЗСУ вдалося успішно уразити російський командний пункт у Тьоткіно, за кілька кілометрів на північ від лінії фронту.

За попередніми даними, до атаки був залучений застарілий Су-27, а не один із нещодавно поставлених Україні F-16.

Попри те, що сучасні західні винищувачі, які отримала Україна, сумісні з JDAM, цілком ймовірно, що Україна має намір розгорнути спритні F-16 для патрулювання протиповітряної оборони, а не для більш ризикованих наземних атак.

Україна має чіткий план дій під час наступу в Росії

Варто звернути увагу на те, що для війни проти України Росія розгорнула приблизно 3000 літаків. Щоденно вони можуть скидати до 100 плануючих бомб.

Однак ВПС ЗСУ вдається успішно скорочувати цю кількість.

Що важливо розуміти, поки українські Су-27 атакували ворожі позиції в Курську, інші українські літаки бомбили три контрольовані Росією міста в Харківській області приблизно в 160 км на схід від Курського виступу.

Журналісти також наголошують, що просування ЗСУ на території Росії лише набирає оберти.