Согласно данным Forbes, украинская авиация уже присоединилась к боям в Курской области, что позволило ВСУ сделать свое продвижение более быстрым и эффективным.

Украинская авиация участвует в боях за Курщину

Что важно понимать, российская авиация также активно работает на этом участке фронта и ежедневно сбрасывает несколько десятков планирующих бомб на Сумскую область.

На этом фоне украинские воздушные силы начали атаковать вражеские цели на Курщине американскими бомбами JDAM.

Бойцам ВС ВСУ удалось успешно поразить российский командный пункт в Теткино, в нескольких километрах к северу от линии фронта.

По предварительным данным, к атаке был привлечен устаревший Су-27, а не один из недавно поставленных Украине F-16.

Несмотря на то, что современные западные истребители, полученные Украиной, совместимы с JDAM, вполне вероятно, что Украина намерена развернуть ловкие F-16 для патрулирования противовоздушной обороны, а не для более рискованных наземных атак.

У Украины есть четкий план действий во время наступления в России

Следует обратить внимание на то, что для войны против Украины Россия развернула около 3000 самолетов. Ежедневно они могут сбрасывать до 100 планирующих бомб.

Однако ВВС ВСУ удается успешно сокращать это количество.

Что важно понимать, пока украинские Су-27 атаковали вражеские позиции в Курске, другие украинские самолеты бомбили три контролируемых Россией города в Харьковской области примерно в 160 км восточнее Курского выступа.

Журналисты также отмечают, что продвижение ВСУ на территории России только набирает обороты.