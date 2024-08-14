Україна уже досягла однієї з головних цілей Курської операції

Росія уже почала виводити частину військ з України, щоб зупинити стрімкий наступ Збройних сил України на російській Курщині. Що важливо розуміти, таким чином ЗСУ реалізували одне з ключових завдань свого прориву.

Росія виявилася не готовою до наступу ЗСУ

Як зазначають американські чиновники, рейд українських сил в Курську область підштовхнув російське військове командування до перегрупування сил.

Офіційний Вашингтон наразі намагається визначити значення цього рішення країни-агресорки.

Наразі досі достеменно невідомо, скільки військ перекидає армія РФ з українського фронту в Курськ.

Проте, що важливо розуміти, блискавичний прорив ЗСУ на Курщину дійсно має очікуваний потужний ефект, на який і розраховувала Україна.

Ми йдемо в наступ… Мета — розтягнути позиції противника, завдати йому максимальних втрат і дестабілізувати ситуацію в Росії, оскільки вони не в змозі захистити власний кордон, — заявив нещодавно один з українських високопосадовців, який говорив на умовах анонімності. Поширити

В Україні підтверджують виведення частини російських військ

З такою заявою нещодавно виступив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.

Він також уточнив, що мовиться про Запорізьку та Херсонську області.

Російська влада вірить в те, що таке рішення допоможе зупинити просування Збройних сил України на російській Курщині.

За словами Лиховія, це була "відносно невелика" кількість підрозділів, однак точну кількість він не назвав.

Треба ще зрозуміти, чи не є це димовою завісою, — наголосив він.

Варто також звернути увагу на те, що станом на вечір 13 серпня Україна взяла під свій контроль близько 1 040 кв. км території Росії.