Путін почав "демілітаризацію" Калінінграда — що відбувається

Кремль намагається безуспішно зупинити просування ЗСУ на російській Курщині. Для цього диктатор Путін навіть вдався до передислокації військ, “оголюючи” Калінінград.

Що відомо про "демілітаризацію" Калінінграда

З заявою з цього приводу виступив міністр національної оборони Литви Лаурінас Кащюнас.

Він прибув до Києва з неанонсованим візитом та вже зустрівся з главою держави Володимиром Зеленським.

Лаурінас Кащюнас поділився своїм захватом від дій ЗСУ "на півночі", а також звернув увагу на те, що зараз ніхто не каже, що перейдено "червоні лінії".

Я кажу литовському народу: ви подивіться, як українці за вас боряться, тому що через їхню боротьбу їм (росіянам, — ред.) треба відводити війська з Калінінграда. Ми навіть називаємо це "демілітаризацією" Калінінграда, яка відбувається завдяки хоробрості ваших військових, завдяки вашим рішенням, — зазначив міністр. Поширити

За словами Зеленського, він провів переговори із міністром національної оборони Литви.

У центрі уваги сторін — розвиток оборонно-промислового комплексу і першочергові оборонні потреби України.

Ми вдячні Литві за підтримку з перших днів повномасштабного російського вторгнення. І сподіваємося, що ви будете з нами до її завершення і нашої перемоги. Для нас це дуже важливо. Володимир Зеленський Президент України

Як Зеленський коментує ситуацію на Курщині

Уперше з заявою з цього приводу глава держави виступив увечері 12 серпня.

За словами Володимира Зеленського, наступ Збройних сил України у Курській області — це фінал війни Путіна, який стане для нього та Росії катастрофічним.

Окрім того, український лідер вирішив порівняти два “Курська” у житті російського диктатора — катастрофу на підводному човні “Курськ” та контрнаступ ЗСУ на Курську область.