Путін почав "демілітаризацію" Калінінграда — що відбувається
Категорія
Світ
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Путін почав "демілітаризацію" Калінінграда — що відбувається

Володимир Зеленський
Путін
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Кремль намагається безуспішно зупинити просування ЗСУ на російській Курщині. Для цього диктатор Путін навіть вдався до передислокації військ, “оголюючи” Калінінград.

Головні тези:

  • Міністр національної оборони Литви Лаурінас Кащюнас висловив підтримку діям ЗСУ на півночі.
  • Президент України Володимир Зеленський назвав наступ ЗСУ у Курській області катастрофічним для Путіна та Росії.
  • Україна розраховує на підтримку від Литви на тлі війни проти путінського режиму.

Що відомо про "демілітаризацію" Калінінграда

З заявою з цього приводу виступив міністр національної оборони Литви Лаурінас Кащюнас.

Він прибув до Києва з неанонсованим візитом та вже зустрівся з главою держави Володимиром Зеленським.

Лаурінас Кащюнас поділився своїм захватом від дій ЗСУ "на півночі", а також звернув увагу на те, що зараз ніхто не каже, що перейдено "червоні лінії".

Я кажу литовському народу: ви подивіться, як українці за вас боряться, тому що через їхню боротьбу їм (росіянам, — ред.) треба відводити війська з Калінінграда. Ми навіть називаємо це "демілітаризацією" Калінінграда, яка відбувається завдяки хоробрості ваших військових, завдяки вашим рішенням, — зазначив міністр.

За словами Зеленського, він провів переговори із міністром національної оборони Литви.

У центрі уваги сторін — розвиток оборонно-промислового комплексу і першочергові оборонні потреби України.

Ми вдячні Литві за підтримку з перших днів повномасштабного російського вторгнення. І сподіваємося, що ви будете з нами до її завершення і нашої перемоги. Для нас це дуже важливо.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Як Зеленський коментує ситуацію на Курщині

Уперше з заявою з цього приводу глава держави виступив увечері 12 серпня.

За словами Володимира Зеленського, наступ Збройних сил України у Курській області — це фінал війни Путіна, який стане для нього та Росії катастрофічним.

Окрім того, український лідер вирішив порівняти два “Курська” у житті російського диктатора — катастрофу на підводному човні “Курськ” та контрнаступ ЗСУ на Курську область.

Ми бачимо, як Росія за часів Путіна насправді рухається: 24 роки тому була катастрофа “Курська” — символічний початок його правління; а зараз видно, що є фіналом для нього. І теж Курськ. Катастрофа його війни, — заявив Зеленський.

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