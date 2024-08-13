Путін почав "демілітаризацію" Калінінграда — що відбувається

Кремль намагається безуспішно зупинити просування ЗСУ на російській Курщині. Для цього диктатор Путін навіть вдався до передислокації військ, “оголюючи” Калінінград.
Головні тези:
- Міністр національної оборони Литви Лаурінас Кащюнас висловив підтримку діям ЗСУ на півночі.
- Президент України Володимир Зеленський назвав наступ ЗСУ у Курській області катастрофічним для Путіна та Росії.
- Україна розраховує на підтримку від Литви на тлі війни проти путінського режиму.
Що відомо про "демілітаризацію" Калінінграда
З заявою з цього приводу виступив міністр національної оборони Литви Лаурінас Кащюнас.
Він прибув до Києва з неанонсованим візитом та вже зустрівся з главою держави Володимиром Зеленським.
Лаурінас Кащюнас поділився своїм захватом від дій ЗСУ "на півночі", а також звернув увагу на те, що зараз ніхто не каже, що перейдено "червоні лінії".
За словами Зеленського, він провів переговори із міністром національної оборони Литви.
У центрі уваги сторін — розвиток оборонно-промислового комплексу і першочергові оборонні потреби України.
Як Зеленський коментує ситуацію на Курщині
Уперше з заявою з цього приводу глава держави виступив увечері 12 серпня.
За словами Володимира Зеленського, наступ Збройних сил України у Курській області — це фінал війни Путіна, який стане для нього та Росії катастрофічним.
Окрім того, український лідер вирішив порівняти два “Курська” у житті російського диктатора — катастрофу на підводному човні “Курськ” та контрнаступ ЗСУ на Курську область.
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