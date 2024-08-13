Путин начал "демилитаризацию" Калининграда — что происходит
Категория
Мир
Дата публикации

Путин начал "демилитаризацию" Калининграда — что происходит

Владимир Зеленский
Путин
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Кремль пытается безуспешно остановить продвижение ВСУ на российской Курщине. Для этого диктатор Путин даже прибег к передислокации войск, "обнажая" Калининград.

Главные тезисы

  • Министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас выразил поддержку действиям ВСУ на севере.
  • Президент Украины Владимир Зеленский назвал наступление ВСУ в Курской области катастрофическим для Путина и России.
  • Украина рассчитывает на поддержку от Литвы на фоне войны против путинского режима.

Что известно о "демилитаризации" Калининграда

С заявлением по этому поводу выступил министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас.

Он прибыл в Киев с неанонсированным визитом и встретился с главой государства Владимиром Зеленским.

Лауринас Кащюнас поделился своим восторгом от действий ВСУ "на севере", а также обратил внимание на то, что сейчас никто не говорит, что перейдены "красные линии".

Я говорю литовскому народу: вы посмотрите, как украинцы за вас борются, потому что из-за их борьбы им (россиянам — ред.) нужно отводить войска из Калининграда. Мы даже называем это "демилитаризацией" Калининграда, которая происходит благодаря храбрости ваших военных, благодаря вашим решениям, — отметил министр.

По словам Зеленского, он провел переговоры с Министром национальной обороны Литвы.

В центре внимания сторон — развитие оборонно-промышленного комплекса и первоочередные оборонные нужды Украины.

Мы благодарны Литве за поддержку с первых дней полномасштабного российского вторжения. И надеемся, что вы будете с нами до ее завершения и нашей победы. Для нас это очень важно.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Как Зеленский комментирует ситуацию на Курщине

Впервые с заявлением на этот счет глава государства выступил вечером 12 августа.

По словам Владимира Зеленского, наступление Вооруженных сил Украины в Курской области — это финал войны Путина, который станет для него и России катастрофическим.

Кроме того, украинский лидер решил сравнить два "Курска" в жизни российского диктатора — катастрофу на подводной лодке "Курск" и контрнаступление ВСУ на Курскую область.

Мы видим, как Россия во времена Путина на самом деле движется: 24 года назад была катастрофа “Курска” — символическое начало его правления; а сейчас видно, что является финалом для него. И тоже Курск. Катастрофа его войны, — заявил Зеленский.

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