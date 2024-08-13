Путин начал "демилитаризацию" Калининграда — что происходит

Кремль пытается безуспешно остановить продвижение ВСУ на российской Курщине. Для этого диктатор Путин даже прибег к передислокации войск, "обнажая" Калининград.
Главные тезисы
- Министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас выразил поддержку действиям ВСУ на севере.
- Президент Украины Владимир Зеленский назвал наступление ВСУ в Курской области катастрофическим для Путина и России.
- Украина рассчитывает на поддержку от Литвы на фоне войны против путинского режима.
Что известно о "демилитаризации" Калининграда
С заявлением по этому поводу выступил министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас.
Он прибыл в Киев с неанонсированным визитом и встретился с главой государства Владимиром Зеленским.
Лауринас Кащюнас поделился своим восторгом от действий ВСУ "на севере", а также обратил внимание на то, что сейчас никто не говорит, что перейдены "красные линии".
По словам Зеленского, он провел переговоры с Министром национальной обороны Литвы.
В центре внимания сторон — развитие оборонно-промышленного комплекса и первоочередные оборонные нужды Украины.
Как Зеленский комментирует ситуацию на Курщине
Впервые с заявлением на этот счет глава государства выступил вечером 12 августа.
По словам Владимира Зеленского, наступление Вооруженных сил Украины в Курской области — это финал войны Путина, который станет для него и России катастрофическим.
Кроме того, украинский лидер решил сравнить два "Курска" в жизни российского диктатора — катастрофу на подводной лодке "Курск" и контрнаступление ВСУ на Курскую область.
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