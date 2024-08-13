В Москве началась паника на фоне слухов о проникновении ДРГ
Категория
Мир
Дата публикации

В Москве началась паника на фоне слухов о проникновении ДРГ

Кремль
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Источник:  online.ua

13 августа в российской столице начали спешно усиливать меры безопасности. Паника накрыла Москву после того, как власти РФ снова забили тревогу, пугая всех потенциальным проникновением ДРГ в город.

Главные тезисы

  • Появление слухов о возможном проникновении ДРГ в Москву вызвало панику в городе.
  • Власти РФ ужесточают меры безопасности в центре столицы и вокруг Кремля.
  • Украинские войска продолжают интенсивные бои и продвижение в Курской области.

Что известно о ситуации в Москве

Как отмечает российский телеграмм-канал "База", больше всего российскую власть интересует усиление охраны территории в центре города и вокруг Кремля, однако это не все.

Так, согласно последним данным, в первом и втором спецполках, а также в Росгвардии сделаны ежедневные "резервы" из числа сотрудников.

Более того, в российской столице продолжается постоянный мониторинг угроз, в частности, относительно возможных проникновений диверсионных групп в Москву и Московскую область.

Местная милиция уже получила предупреждение о возможных попытках завладеть их оружием.

Теперь по распоряжению руководства спецполка новых сотрудников можно ставить на дежурство только вместе с опытными. Также сотрудники спецполка с автоматами дежурят вместе с экипажами сотрудников ДПС. Ужесточена охрана территории в центре и вокруг Кремля, — сказано в сообщении.

Более того, указано, что дополнительно сотрудники спецполка и ОМОНа ежедневно сидят в резерве на своей базе — на случай необходимости выезда и быстрого реагирования.

Фото: скриншот

Курская операция. Что известно по состоянию на вечер 13 августа

О ситуации в регионе доложил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Он обратил внимание на то, что несмотря на сложные, интенсивные бои, продвижение украинских сил в Курской области продолжается.

По словам Сырского, 13 августа наши войска продвинулись по отдельным направлениям от одного до трех километров.

Взят контроль над 40 км² и на сегодняшний день 74 пункта находятся под нашим контролем. Бои ведутся по всей линии фронта. Ситуация, учитывая высокую интенсивность боевых действий, находится под контролем, — подчеркнул главнокомандующий ВСУ

Что важно понимать, по состоянию на вечер 13 августа Украина контролирует около 1040 кв. км территории России.

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