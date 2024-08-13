В Москве началась паника на фоне слухов о проникновении ДРГ

13 августа в российской столице начали спешно усиливать меры безопасности. Паника накрыла Москву после того, как власти РФ снова забили тревогу, пугая всех потенциальным проникновением ДРГ в город.
Главные тезисы
- Появление слухов о возможном проникновении ДРГ в Москву вызвало панику в городе.
- Власти РФ ужесточают меры безопасности в центре столицы и вокруг Кремля.
- Украинские войска продолжают интенсивные бои и продвижение в Курской области.
Что известно о ситуации в Москве
Как отмечает российский телеграмм-канал "База", больше всего российскую власть интересует усиление охраны территории в центре города и вокруг Кремля, однако это не все.
Так, согласно последним данным, в первом и втором спецполках, а также в Росгвардии сделаны ежедневные "резервы" из числа сотрудников.
Более того, в российской столице продолжается постоянный мониторинг угроз, в частности, относительно возможных проникновений диверсионных групп в Москву и Московскую область.
Местная милиция уже получила предупреждение о возможных попытках завладеть их оружием.
Более того, указано, что дополнительно сотрудники спецполка и ОМОНа ежедневно сидят в резерве на своей базе — на случай необходимости выезда и быстрого реагирования.
Курская операция. Что известно по состоянию на вечер 13 августа
О ситуации в регионе доложил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Он обратил внимание на то, что несмотря на сложные, интенсивные бои, продвижение украинских сил в Курской области продолжается.
По словам Сырского, 13 августа наши войска продвинулись по отдельным направлениям от одного до трех километров.
Что важно понимать, по состоянию на вечер 13 августа Украина контролирует около 1040 кв. км территории России.
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