Путин решил вывести часть российских войск с юга Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Путин решил вывести часть российских войск с юга Украины

Путин
Читати українською
Источник:  Politico

Россия вывела часть войск из Запорожской и Херсонской областей Украины, чтобы остановить продвижение ВСУ на Курщине. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на слова спикера оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрия Лиховия.

Главные тезисы

  • По состоянию на вечер 13 августа Россия вывела определенное количество войск из Запорожской и Херсонской областей, однако точное количество неизвестно.
  • Прорыв ВСУ в Курской области поднял моральный дух в Украине и дал толчок западным союзникам.
  • Главнокомандующий ВСУ заявил об успешном продвижении украинских сил в Курской области и контроле над 74 н.п. врага.

Путину не хватает войск в России, чтобы остановить ВСУ

Россия передислоцировала некоторые свои подразделения как из Запорожской, так и Херсонской областей на юге Украины, — заявил журналистам Дмитрий Лиховий.

По состоянию на вечер 13 августа неизвестно, какое именно количество российских захватчиков передислоцировали через границу.

По словам Лиховия, это было "относительно небольшое" количество подразделений.

Что важно понимать, нелегитимный президент РФ Владимир Путин решил перебросить личный состав на "другие направления, в том числе на Курск".

Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" также подчеркнул, что враг сконцентрировал большое количество личного состава, в частности в Запорожской области, и количество передислоцированных подразделений относительно невелико.

Надо еще понять, не является ли это дымовым занавесом, — объяснил Дмитрий Лиховий.

Издание Politico также обращает внимание на то, что прорыв ВСУ в Курской области РФ поднял моральный дух в Украине и дал дополнительный толчок западным союзникам, желающим, чтобы Киев изменил поле битвы в свою пользу.

Что известно о ситуации в Курской области

Новыми данными вечером 13 августа поделился главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Он доложил о развитии событий на Курщине президенту Украины Владимиру Зеленскому.

По словам Сырского, несмотря на сложные, интенсивные бои, продвижение украинских сил в Курской области продолжается.

За сегодняшние сутки наши войска продвинулись по отдельным направлениям от одного до трех километров. Взят контроль над 40 км² и на сегодняшний день 74 пункта находятся под нашим контролем. Бои ведутся по всей линии фронта. Ситуация ввиду высокой интенсивности боевых действий находится под контролем.

Александр Сырский

Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ

Следует также отметить, что по состоянию на вечер 13 августа Украина контролирует около 1040 кв. км территории России.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Боец с ампутацией — еще и "беременный". Станислав "Уксус" Дехтяр о ВВК, МСЭК и неуважении к ветеранам
Станислав "Уксус" Дехтяр
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Путин направил "своего человека" в Курскую область. Что известно об Алексее Дюмине
Путин
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Сырский сообщил о новых успехах ВСУ в Курской области — видео
Владимир Зеленский
Александр Сырский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?