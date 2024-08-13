Путин решил вывести часть российских войск с юга Украины

Россия вывела часть войск из Запорожской и Херсонской областей Украины, чтобы остановить продвижение ВСУ на Курщине. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на слова спикера оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрия Лиховия.
Главные тезисы
- По состоянию на вечер 13 августа Россия вывела определенное количество войск из Запорожской и Херсонской областей, однако точное количество неизвестно.
- Прорыв ВСУ в Курской области поднял моральный дух в Украине и дал толчок западным союзникам.
- Главнокомандующий ВСУ заявил об успешном продвижении украинских сил в Курской области и контроле над 74 н.п. врага.
Путину не хватает войск в России, чтобы остановить ВСУ
По состоянию на вечер 13 августа неизвестно, какое именно количество российских захватчиков передислоцировали через границу.
По словам Лиховия, это было "относительно небольшое" количество подразделений.
Что важно понимать, нелегитимный президент РФ Владимир Путин решил перебросить личный состав на "другие направления, в том числе на Курск".
Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" также подчеркнул, что враг сконцентрировал большое количество личного состава, в частности в Запорожской области, и количество передислоцированных подразделений относительно невелико.
Издание Politico также обращает внимание на то, что прорыв ВСУ в Курской области РФ поднял моральный дух в Украине и дал дополнительный толчок западным союзникам, желающим, чтобы Киев изменил поле битвы в свою пользу.
Что известно о ситуации в Курской области
Новыми данными вечером 13 августа поделился главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Он доложил о развитии событий на Курщине президенту Украины Владимиру Зеленскому.
По словам Сырского, несмотря на сложные, интенсивные бои, продвижение украинских сил в Курской области продолжается.
Следует также отметить, что по состоянию на вечер 13 августа Украина контролирует около 1040 кв. км территории России.
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