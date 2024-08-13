Путин решил вывести часть российских войск с юга Украины

Россия вывела часть войск из Запорожской и Херсонской областей Украины, чтобы остановить продвижение ВСУ на Курщине. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на слова спикера оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрия Лиховия.

Путину не хватает войск в России, чтобы остановить ВСУ

Россия передислоцировала некоторые свои подразделения как из Запорожской, так и Херсонской областей на юге Украины, — заявил журналистам Дмитрий Лиховий. Поделиться

По состоянию на вечер 13 августа неизвестно, какое именно количество российских захватчиков передислоцировали через границу.

По словам Лиховия, это было "относительно небольшое" количество подразделений.

Что важно понимать, нелегитимный президент РФ Владимир Путин решил перебросить личный состав на "другие направления, в том числе на Курск".

Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" также подчеркнул, что враг сконцентрировал большое количество личного состава, в частности в Запорожской области, и количество передислоцированных подразделений относительно невелико.

Надо еще понять, не является ли это дымовым занавесом, — объяснил Дмитрий Лиховий. Поделиться

Издание Politico также обращает внимание на то, что прорыв ВСУ в Курской области РФ поднял моральный дух в Украине и дал дополнительный толчок западным союзникам, желающим, чтобы Киев изменил поле битвы в свою пользу.

Что известно о ситуации в Курской области

Новыми данными вечером 13 августа поделился главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Он доложил о развитии событий на Курщине президенту Украины Владимиру Зеленскому.

По словам Сырского, несмотря на сложные, интенсивные бои, продвижение украинских сил в Курской области продолжается.

За сегодняшние сутки наши войска продвинулись по отдельным направлениям от одного до трех километров. Взят контроль над 40 км² и на сегодняшний день 74 пункта находятся под нашим контролем. Бои ведутся по всей линии фронта. Ситуация ввиду высокой интенсивности боевых действий находится под контролем. Александр Сырский Главнокомандующий ВСУ