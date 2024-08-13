Путін вирішив вивести частину російських військ з півдня України

Росія вивела частину військ з Запорізької та Херсонської областей України, щоб зупинити просування ЗСУ на Курщині. Про це пише видання Politico з посиланням на слова речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитра Лиховія.
Головні тези:
- Станом на вечір 13 серпня Росія вивела певну кількість військ із Запорізької та Херсонської областей, однак точна кількість наразі невідома.
- Прорив ЗСУ в Курській області підняв моральний дух в Україні та дав поштовх західним союзникам.
- Головнокомандувач ЗСУ заявив про успішне просування українських сил в Курській області і контроль над 74 н.п. ворога.
Путіну бракує військ у Росії, щоб зупинити ЗСУ
Станом на вечір 13 серпня достеменно невідомо, яку саме кількість російських загарбників передислокували через кордон.
За словами Лиховія, це було "відносно невелика" кількість підрозділів.
Що важливо розуміти, наразі нелегітимний президент РФ Володимир Путін вирішив перекинути особовий склад на "інші напрямки, в тому числі на Курськ".
Речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" також наголосив, що ворог сконцентрував велику кількість особового складу, зокрема в Запорізькій області, і кількість підрозділів, які вони передислокують, відносно невелика.
Видання Politico також звертає увагу на те, що прорив ЗСУ в Курській області РФ підняв моральний дух в Україні та дав додатковий поштовх західним союзникам, які хочуть, щоб Київ змінив поле битви на свою користь.
Що відомо про ситуацію в Курській області
Новими даними увечері 13 серпня поділився головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
Він доповів про розвиток подій на Курщині президенту України Володимиру Зеленському.
За словами Сирського, попри складні, інтенсивні бої, просування українських сил в Курській області триває.
Варто також зазначити, що станом на вечір 13 серпня Україна контролює близько 1 040 кв. км території Росії.
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