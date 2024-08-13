У Москві почалася паніка на тлі чуток про проникнення ДРГ
Категорія
Світ
Дата публікації

У Москві почалася паніка на тлі чуток про проникнення ДРГ

Кремль
Джерело:  online.ua

13 серпня у російській столиці почали поспіхом посилювати заходи безпеки. Паніка накрила Москву після того, як влада РФ знову забила на сполох, лякаючи усіх потенційним проникненням ДРГ у місто.

Головні тези:

  • Поява чуток про можливе проникнення ДРГ в Москву викликала паніку в місті.
  • Влада РФ посилює заходи безпеки в центрі столиці та навколо Кремля.
  • Українські війська продовжують інтенсивні бої та просування у Курській області.

Що відомо про ситуацію в Москві

Як зазначає російський телеграм-канал "База”, найбільше російську владу цікавить посилення охорони території в центрі міста і навколо Кремля, однак це не все.

Так, згідно з останніми даними, в першому і другому спецполках, а також у Росгвардії зроблені щоденні "резерви" з-поміж співробітників.

Ба більше, у російській столиці триває постійний моніторинг загроз, зокрема щодо ймовірних проникнень диверсійних груп до Москви і Московської області.

Місцева міліція уже отримала попередження про можливі спроби заволодіти їхньою зброєю.

Тепер за розпорядженням керівництва спецполку, нових співробітників можна ставити на чергування тільки разом із досвідченими. Також співробітники спецполку з автоматами чергують разом з екіпажами співробітників ДПС. Посилено охорону території в центрі та навколо Кремля, — йдеться в повідомленні.

Ба більше, наголошується, що додатково співробітники спецполку та ОМОНу щодня сидять у резерві на своїй базі — на випадок необхідності виїзду і швидкого реагування.

Фото: скриншот

Курська операція. Що відомо станом на вечір 13 серпня

Про ситуацію в регіоні доповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Він звернув увагу на те, що попри складні, інтенсивні бої, просування українських сил в Курській області триває.

За словами Сирського, 13 серпня наші війська просунулись на окремих напрямках від одного до трьох кілометрів.

Взято контроль над 40 км² і на сьогодні 74 пункти перебувають під нашим контролем. Бої ведуться по всій лінії фронту. Ситуація, зважаючи на високу інтенсивність бойових дій перебуває під контролем, — підкреслив головнокомандувач ЗСУ

Що важливо розуміти, станом на вечір 13 серпня Україна контролює близько 1 040 кв. км території Росії.

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