У Москві почалася паніка на тлі чуток про проникнення ДРГ

13 серпня у російській столиці почали поспіхом посилювати заходи безпеки. Паніка накрила Москву після того, як влада РФ знову забила на сполох, лякаючи усіх потенційним проникненням ДРГ у місто.
Головні тези:
- Поява чуток про можливе проникнення ДРГ в Москву викликала паніку в місті.
- Влада РФ посилює заходи безпеки в центрі столиці та навколо Кремля.
- Українські війська продовжують інтенсивні бої та просування у Курській області.
Що відомо про ситуацію в Москві
Як зазначає російський телеграм-канал "База”, найбільше російську владу цікавить посилення охорони території в центрі міста і навколо Кремля, однак це не все.
Так, згідно з останніми даними, в першому і другому спецполках, а також у Росгвардії зроблені щоденні "резерви" з-поміж співробітників.
Ба більше, у російській столиці триває постійний моніторинг загроз, зокрема щодо ймовірних проникнень диверсійних груп до Москви і Московської області.
Місцева міліція уже отримала попередження про можливі спроби заволодіти їхньою зброєю.
Ба більше, наголошується, що додатково співробітники спецполку та ОМОНу щодня сидять у резерві на своїй базі — на випадок необхідності виїзду і швидкого реагування.
Курська операція. Що відомо станом на вечір 13 серпня
Про ситуацію в регіоні доповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
Він звернув увагу на те, що попри складні, інтенсивні бої, просування українських сил в Курській області триває.
За словами Сирського, 13 серпня наші війська просунулись на окремих напрямках від одного до трьох кілометрів.
Що важливо розуміти, станом на вечір 13 серпня Україна контролює близько 1 040 кв. км території Росії.
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