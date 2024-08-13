Россия жестко унижена. Как Украине удается уничтожать режим Путина

Прорыв ВСУ в Курскую область стал неожиданностью как для украинцев, так и для россиян. Однако больше всего он шокировал нелегитимного президента РФ Владимира Путина, ведь эта ситуация стала для него сплошным унижением.
Главные тезисы
- Прорыв ВСУ на Курщину подорвал миф о непобедимости Путина и унизил его режим.
- Украинские силы демонстрируют успешные операции на курском направлении.
- Россия во второй раз за 15 месяцев стала объектом унижения благодаря активным действиям Украины.
Украина снова разрушает миф о непобедимости Путина
Как отмечает CNN, всего 2 месяца назад украинские силы делали все возможное, чтобы остановить новое харьковское наступление России, а уже сегодня взяли под свой контроль более 1000 кв. км страны-агрессорки.
ВСУ нашли уязвимое место врага и умело им воспользовались.
Украина в очередной раз бросила вызов Кремлю и доказала, что все заявления о непобедимости России — просто жалкие выдумки Путина.
Чего ждать дальше
По мнению журналистов, украинские силы должны сделать все возможное, чтобы у Курской операции был логичный и успешный финал.
Это означает, что он должен быть тщательно разработан, как и прорыв.
По словам журналистов, идея неуязвимости Кремля разбилась как минимум третий раз в этой войне благодаря усилиям Украины, которая не собирается сдаваться.
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