Россия жестко унижена. Как Украине удается уничтожать режим Путина

Прорыв ВСУ в Курскую область стал неожиданностью как для украинцев, так и для россиян. Однако больше всего он шокировал нелегитимного президента РФ Владимира Путина, ведь эта ситуация стала для него сплошным унижением.

Украина снова разрушает миф о непобедимости Путина

Как отмечает CNN, всего 2 месяца назад украинские силы делали все возможное, чтобы остановить новое харьковское наступление России, а уже сегодня взяли под свой контроль более 1000 кв. км страны-агрессорки.

ВСУ нашли уязвимое место врага и умело им воспользовались.

Через неделю, каким бы ни был окончательный результат вторжения Украины в Россию, сначала непонятное, возможно, даже необдуманное решение Киева направить тысячи военных в Курскую область и за ее пределы приносит невероятные дивиденды. Второй раз за чуть больше года Кремль имеет вражескую силу, марширующую на его юге, и он почти ничего не может с этим сделать, — сказано в статье. Поделиться

Украина в очередной раз бросила вызов Кремлю и доказала, что все заявления о непобедимости России — просто жалкие выдумки Путина.

Чего ждать дальше

По мнению журналистов, украинские силы должны сделать все возможное, чтобы у Курской операции был логичный и успешный финал.

Это означает, что он должен быть тщательно разработан, как и прорыв.

Россия во второй раз за 15 месяцев была жестко унижена. Впервые это было сделано сторонниками самого Путина, эгоистически обративших внимание на коррупцию и бесхозяйственность. В этот раз это ФСБ самого Путина, которая не смогла удержать контроль над границами в войне по выбору Путина, — пишет издание. Поделиться

По словам журналистов, идея неуязвимости Кремля разбилась как минимум третий раз в этой войне благодаря усилиям Украины, которая не собирается сдаваться.