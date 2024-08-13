Росія жорстко принижена. Як Україні вдається знищувати режим Путіна

Прорив ЗСУ у Курську область став несподіванкою як для українців, так і для росіян. Однак найбільше він шокував нелегітимного президента РФ Володимира Путіна, адже ця ситуація стала для нього суцільним приниженням.

Україна знову руйнує міф про непереможність Путіна

Як зазначає CNN, лише 2 місяці тому українські сили робили все можливе, щоб зупинити новий харківський наступ Росії, а вже сьогодні взяли під свій контроль понад 1000 кв. км країни-агресорки.

ЗСУ знайшли вразливе місце ворога та уміло ним скористалися.

Через тиждень, яким би не був остаточний результат вторгнення України в Росію, спочатку незрозуміле, можливо, навіть необдумане рішення Києва направити тисячі військових у Курську область і за її межі приносить неймовірні дивіденди. Вдруге за трохи більше ніж рік Кремль має ворожу силу, що марширує на його півдні, і він дуже мало що може з цим вдіяти, — мовиться в статті. Поширити

Україна вкотре кинула виклик Кремля та довела, що усі заяви про непереможність Росії — просто жалюгідні вигадки Путіна.

Чого очікувати далі

На переконання журналістів, українські сили повинні зробити все можливе, аби у Курської операції був логічний та успішний фінал.

Це означає, що він має бути так само ретельно розроблений, як і прорив.

Росія вдруге за 15 місяців була жорстко принижена. Вперше це було зроблено прихильниками самого Путіна, які егоїстично звернули увагу на корупцію та безгосподарність. Цього разу це ФСБ самого Путіна, яка не змогла втримати контроль над кордонами у війні за вибором Путіна, — пише видання. Поширити

За словами журналістів, ідея невразливості Кремля розбилася щонайменше втретє в цій війні завдяки зусиллям України, яка не збирається здаватися.