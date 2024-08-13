Росія жорстко принижена. Як Україні вдається знищувати режим Путіна

Прорив ЗСУ у Курську область став несподіванкою як для українців, так і для росіян. Однак найбільше він шокував нелегітимного президента РФ Володимира Путіна, адже ця ситуація стала для нього суцільним приниженням.
Головні тези:
- Прорив ЗСУ у Курську область підірвав міф про непереможність Путіна та принизив його режим.
- Українські сили демонструють успішні операції на курському напрямку.
- Росія вдруге за 15 місяців стала об'єктом приниження завдяки активним діям України.
Україна знову руйнує міф про непереможність Путіна
Як зазначає CNN, лише 2 місяці тому українські сили робили все можливе, щоб зупинити новий харківський наступ Росії, а вже сьогодні взяли під свій контроль понад 1000 кв. км країни-агресорки.
ЗСУ знайшли вразливе місце ворога та уміло ним скористалися.
Україна вкотре кинула виклик Кремля та довела, що усі заяви про непереможність Росії — просто жалюгідні вигадки Путіна.
Чого очікувати далі
На переконання журналістів, українські сили повинні зробити все можливе, аби у Курської операції був логічний та успішний фінал.
Це означає, що він має бути так само ретельно розроблений, як і прорив.
За словами журналістів, ідея невразливості Кремля розбилася щонайменше втретє в цій війні завдяки зусиллям України, яка не збирається здаватися.
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