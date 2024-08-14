Байден уперше прокоментував наступ ЗСУ на Курщині

Президент США Джо Байден вперше прокоментував наступ України на Курську область Росії. Він заявив, що ця атака ставить диктора РФ Володимира Путіна перед "справжньою дилемою".

Операція ЗСУ на Курщині створює Путіну "справжню дилему"

Джо Байден вперше висловився з приводу операції ЗСУ під час візиту до Нового Орлеану.

Я регулярно спілкувався зі своєю командою, можливо, кожні чотири-п'ять годин протягом останніх шести-восьми днів, і це створює справжню дилему для Путіна. Це все, що я скажу про це, поки наступ триває. Джо Байден Президент США

Biden says Ukraine’s invasion of Russia is ‘creating a real dilemma for Putin’ — and US in ‘constant contact’ with Kyiv https://t.co/n9yMfWjWga pic.twitter.com/JmI1Uv4Lrr — New York Post (@nypost) August 13, 2024

Байден також додав, що він та його адміністрація перебувають у прямому, постійному контакті з українцями, доки триває воєнна операція.

Нагадаємо, раніше у Білому домі зазначили, що українські військові не порушували заборону на удари зброєю США по території РФ. Водночас сенатор-демократ Річард Блюменталь під час візиту до Києва назвав "історичним" прорив українськими військами кордону в Курській області.

Що відомо про ситуацію в Курській області

Новими даними увечері 13 серпня поділився головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Він доповів про розвиток подій на Курщині президенту України Володимиру Зеленському.

За словами Сирського, попри складні, інтенсивні бої, просування українських сил в Курській області триває.

За сьогоднішню добу наші війська просунулись на окремих напрямках від одного до трьох кілометрів. Взято контроль над 40 км² і на сьогодні 74 пункти перебувають під нашим контролем. Бої ведуться по всій лінії фронту. Ситуація, зважаючи на високу інтенсивність бойових дій перебуває під контролем, — повідомив Олександр Сирський Поширити