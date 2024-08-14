Байден уперше прокоментував наступ ЗСУ на Курщині

Президент США Джо Байден вперше прокоментував наступ України на Курську область Росії. Він заявив, що ця атака ставить диктора РФ Володимира Путіна перед "справжньою дилемою".
Головні тези:
- Операція ЗСУ на Курщині створює справжню дилему для керівництва РФ, зазначив Байден.
- Згідно з головнокомандувачем ЗСУ, українські війська продовжують просування в Курській області, контролюючи значну територію.
- Нові дані від головнокомандувача ЗСУ підтверджують успішний хід операції в Курщині та залучення РФ до дипломатичної дилеми.
- Співпраця США з Україною продовжується під час воєнних подій, підкреслив президент Байден.
Операція ЗСУ на Курщині створює Путіну "справжню дилему"
Джо Байден вперше висловився з приводу операції ЗСУ під час візиту до Нового Орлеану.
Байден також додав, що він та його адміністрація перебувають у прямому, постійному контакті з українцями, доки триває воєнна операція.
Нагадаємо, раніше у Білому домі зазначили, що українські військові не порушували заборону на удари зброєю США по території РФ. Водночас сенатор-демократ Річард Блюменталь під час візиту до Києва назвав "історичним" прорив українськими військами кордону в Курській області.
Що відомо про ситуацію в Курській області
Новими даними увечері 13 серпня поділився головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
Він доповів про розвиток подій на Курщині президенту України Володимиру Зеленському.
За словами Сирського, попри складні, інтенсивні бої, просування українських сил в Курській області триває.
Варто також зазначити, що станом на вечір 13 серпня Україна контролює близько 1 040 кв. км території Росі
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