Байден уперше прокоментував наступ ЗСУ на Курщині
Категорія
Україна
Дата публікації

Байден уперше прокоментував наступ ЗСУ на Курщині

Байден уперше прокоментував наступ ЗСУ на Курщині
Джерело:  The New York Post

Президент США Джо Байден вперше прокоментував наступ України на Курську область Росії. Він заявив, що ця атака ставить диктора РФ Володимира Путіна перед "справжньою дилемою".

Головні тези:

 

  • Операція ЗСУ на Курщині створює справжню дилему для керівництва РФ, зазначив Байден.
  • Згідно з головнокомандувачем ЗСУ, українські війська продовжують просування в Курській області, контролюючи значну територію.
  • Нові дані від головнокомандувача ЗСУ підтверджують успішний хід операції в Курщині та залучення РФ до дипломатичної дилеми.
  • Співпраця США з Україною продовжується під час воєнних подій, підкреслив президент Байден.

Операція ЗСУ на Курщині створює Путіну "справжню дилему"

Джо Байден вперше висловився з приводу операції ЗСУ під час візиту до Нового Орлеану.

Я регулярно спілкувався зі своєю командою, можливо, кожні чотири-п'ять годин протягом останніх шести-восьми днів, і це створює справжню дилему для Путіна. Це все, що я скажу про це, поки наступ триває.

Джо Байден

Джо Байден

Президент США

Байден також додав, що він та його адміністрація перебувають у прямому, постійному контакті з українцями, доки триває воєнна операція.

Нагадаємо, раніше у Білому домі зазначили, що українські військові не порушували заборону на удари зброєю США по території РФ. Водночас сенатор-демократ Річард Блюменталь під час візиту до Києва назвав "історичним" прорив українськими військами кордону в Курській області.

Що відомо про ситуацію в Курській області

Новими даними увечері 13 серпня поділився головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Він доповів про розвиток подій на Курщині президенту України Володимиру Зеленському.

За словами Сирського, попри складні, інтенсивні бої, просування українських сил в Курській області триває.

За сьогоднішню добу наші війська просунулись на окремих напрямках від одного до трьох кілометрів. Взято контроль над 40 км² і на сьогодні 74 пункти перебувають під нашим контролем. Бої ведуться по всій лінії фронту. Ситуація, зважаючи на високу інтенсивність бойових дій перебуває під контролем, — повідомив Олександр Сирський

Варто також зазначити, що станом на вечір 13 серпня Україна контролює близько 1 040 кв. км території Росі

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