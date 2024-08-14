Байден впервые прокомментировал наступление ВСУ на Курщине

Президент США Джо Байден впервые прокомментировал наступление Украины на Курскую область России. Он заявил, что эта атака ставит диктора РФ Владимира Путина перед "настоящей дилеммой".

Операция ВСУ на Курщине создает Путину "настоящую дилемму"

Джо Байден впервые высказался по поводу операции ВСУ во время визита в Новый Орлеан.

Я регулярно общался со своей командой, возможно, каждые четыре-пять часов за последние шесть-восемь дней, и это создает настоящую дилемму для Путина. Это все, что я скажу об этом, пока наступление продолжается. Джо Байден Президент США

Biden says Ukraine’s invasion of Russia is ‘creating a real dilemma for Putin’ — and US in ‘constant contact’ with Kyiv https://t.co/n9yMfWjWga pic.twitter.com/JmI1Uv4Lrr — New York Post (@nypost) August 13, 2024

Байден также добавил, что он и его администрация находятся в прямом, постоянном контакте с украинцами, пока идет военная операция.

Напомним, ранее в Белом доме отметили, что украинские военные не нарушали запрета на удары оружием США по территории РФ. В то же время, сенатор-демократ Ричард Блюменталь во время визита в Киев назвал "историческим" прорыв украинскими войсками границы в Курской области.

Что известно о ситуации в Курской области

Новыми данными вечером 13 августа поделился главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Он доложил о развитии событий в Курщине президенту Украины Владимиру Зеленскому.

По словам Сырского, несмотря на сложные, интенсивные бои, продвижение украинских сил в Курской области продолжается.

За сегодняшние сутки наши войска продвинулись по отдельным направлениям от одного до трех километров. Взят контроль над 40 км² и на сегодняшний день 74 пункта находятся под нашим контролем. Бои ведутся по всей линии фронта. Ситуация, учитывая высокую интенсивность боевых действий, находится под контролем, — сообщил Александр Сырский. Поделиться