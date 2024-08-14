Байден впервые прокомментировал наступление ВСУ на Курщине

Президент США Джо Байден впервые прокомментировал наступление Украины на Курскую область России. Он заявил, что эта атака ставит диктора РФ Владимира Путина перед "настоящей дилеммой".
Главные тезисы
- Украинские войска продолжают продвижение в Курской области, контролируя определенные территории и пункты.
- Белый дом и администрация Байдена поддерживают прямую связь с украинцами во время военной операции.
- Сенатор-демократ назвал прорыв украинских войск границы в Курской области историческим событием.
Операция ВСУ на Курщине создает Путину "настоящую дилемму"
Джо Байден впервые высказался по поводу операции ВСУ во время визита в Новый Орлеан.
Байден также добавил, что он и его администрация находятся в прямом, постоянном контакте с украинцами, пока идет военная операция.
Напомним, ранее в Белом доме отметили, что украинские военные не нарушали запрета на удары оружием США по территории РФ. В то же время, сенатор-демократ Ричард Блюменталь во время визита в Киев назвал "историческим" прорыв украинскими войсками границы в Курской области.
Что известно о ситуации в Курской области
Новыми данными вечером 13 августа поделился главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Он доложил о развитии событий в Курщине президенту Украины Владимиру Зеленскому.
По словам Сырского, несмотря на сложные, интенсивные бои, продвижение украинских сил в Курской области продолжается.
Следует также отметить, что по состоянию на вечер 13 августа Украина контролирует около 1040 кв. км территории России
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