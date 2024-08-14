Байден впервые прокомментировал наступление ВСУ на Курщине
Категория
Украина
Дата публикации

Байден впервые прокомментировал наступление ВСУ на Курщине

Байден впервые прокомментировал наступление ВСУ на Курщине
Read in English
Читати українською
Источник:  The New York Post

Президент США Джо Байден впервые прокомментировал наступление Украины на Курскую область России. Он заявил, что эта атака ставит диктора РФ Владимира Путина перед "настоящей дилеммой".

Главные тезисы

 

  • Украинские войска продолжают продвижение в Курской области, контролируя определенные территории и пункты.
  • Белый дом и администрация Байдена поддерживают прямую связь с украинцами во время военной операции.
  • Сенатор-демократ назвал прорыв украинских войск границы в Курской области историческим событием.

Операция ВСУ на Курщине создает Путину "настоящую дилемму"

Джо Байден впервые высказался по поводу операции ВСУ во время визита в Новый Орлеан.

Я регулярно общался со своей командой, возможно, каждые четыре-пять часов за последние шесть-восемь дней, и это создает настоящую дилемму для Путина. Это все, что я скажу об этом, пока наступление продолжается.

Джо Байден

Джо Байден

Президент США

Байден также добавил, что он и его администрация находятся в прямом, постоянном контакте с украинцами, пока идет военная операция.

Напомним, ранее в Белом доме отметили, что украинские военные не нарушали запрета на удары оружием США по территории РФ. В то же время, сенатор-демократ Ричард Блюменталь во время визита в Киев назвал "историческим" прорыв украинскими войсками границы в Курской области.

Что известно о ситуации в Курской области

Новыми данными вечером 13 августа поделился главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Он доложил о развитии событий в Курщине президенту Украины Владимиру Зеленскому.

По словам Сырского, несмотря на сложные, интенсивные бои, продвижение украинских сил в Курской области продолжается.

За сегодняшние сутки наши войска продвинулись по отдельным направлениям от одного до трех километров. Взят контроль над 40 км² и на сегодняшний день 74 пункта находятся под нашим контролем. Бои ведутся по всей линии фронта. Ситуация, учитывая высокую интенсивность боевых действий, находится под контролем, — сообщил Александр Сырский.

Следует также отметить, что по состоянию на вечер 13 августа Украина контролирует около 1040 кв. км территории России

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Подоляк озвучил цели наступления ВСУ в Курской области
Михаил Подоляк
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Сырский сообщил о новых успехах ВСУ в Курской области — видео
Владимир Зеленский
Александр Сырский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Курская операция. Почему на самом деле Украина скрывала от Запада свои планы
ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?