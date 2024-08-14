Украина достигла одной из главных целей Курской операции

Россия уже начала выводить часть войск из Украины, чтобы остановить стремительное наступление Вооруженных сил Украины на российской Курщине. Что важно понимать, таким образом ВСУ реализовали одну из ключевых задач своего прорыва.

Россия оказалась не готова к наступлению ВСУ

Как отмечают американские чиновники, рейд украинских сил в Курскую область подтолкнул российское военное командование к перегруппировке сил.

Официальный Вашингтон пытается определить значение этого решения страны-агрессорки.

Пока до сих пор точно неизвестно, сколько войск перебрасывает армия РФ с украинского фронта в Курск.

Однако, что важно понимать, молниеносный прорыв ВСУ на Курщину действительно имеет мощный эффект, на который и рассчитывала Украина.

Мы идем в наступление… Цель — растянуть позиции противника, нанести ему максимальные потери и дестабилизировать ситуацию в России, поскольку они не в состоянии защитить собственную границу, — заявил недавно один из украинских чиновников, говоривший на условиях анонимности. Поделиться

В Украине подтверждают вывод части российских войск

С таким заявлением недавно выступил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий.

Он также уточнил, что речь идет о Запорожской и Херсонской областях.

Российские власти верят в то, что такое решение поможет остановить продвижение Вооруженных сил Украины на российской Курщине.

По словам Лиховия, это было "относительно небольшое" количество подразделений, однако точное количество он не назвал.

Надо еще понять, не является ли это дымовым занавесом, — подчеркнул он. Поделиться

Следует также обратить внимание на то, что по состоянию на вечер 13 августа Украина взяла под свой контроль около 1040 кв. км территории России.