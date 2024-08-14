Украина достигла одной из главных целей Курской операции
Категория
Украина
Дата публикации

Украина достигла одной из главных целей Курской операции

ВСУ
Читати українською
Источник:  The Wall Street Journal

Россия уже начала выводить часть войск из Украины, чтобы остановить стремительное наступление Вооруженных сил Украины на российской Курщине. Что важно понимать, таким образом ВСУ реализовали одну из ключевых задач своего прорыва.

Главные тезисы

  • Продвижение Вооруженных сил Украины спровоцировало перегруппировку российских войск.
  • ВСУ планируют растянуть позиции врага и нанести ему значительные потери, дестабилизируя ситуацию в России.
  • Вывод части российских войск из Запорожской и Херсонской областей имеет стратегическое значение для Украины.

Россия оказалась не готова к наступлению ВСУ

Как отмечают американские чиновники, рейд украинских сил в Курскую область подтолкнул российское военное командование к перегруппировке сил.

Официальный Вашингтон пытается определить значение этого решения страны-агрессорки.

Пока до сих пор точно неизвестно, сколько войск перебрасывает армия РФ с украинского фронта в Курск.

Однако, что важно понимать, молниеносный прорыв ВСУ на Курщину действительно имеет мощный эффект, на который и рассчитывала Украина.

Мы идем в наступление… Цель — растянуть позиции противника, нанести ему максимальные потери и дестабилизировать ситуацию в России, поскольку они не в состоянии защитить собственную границу, — заявил недавно один из украинских чиновников, говоривший на условиях анонимности.

В Украине подтверждают вывод части российских войск

С таким заявлением недавно выступил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий.

Он также уточнил, что речь идет о Запорожской и Херсонской областях.

Российские власти верят в то, что такое решение поможет остановить продвижение Вооруженных сил Украины на российской Курщине.

По словам Лиховия, это было "относительно небольшое" количество подразделений, однако точное количество он не назвал.

Надо еще понять, не является ли это дымовым занавесом, — подчеркнул он.

Следует также обратить внимание на то, что по состоянию на вечер 13 августа Украина взяла под свой контроль около 1040 кв. км территории России.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Путин начал "демилитаризацию" Калининграда — что происходит
Владимир Зеленский
Путин
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Байден впервые прокомментировал наступление ВСУ на Курщине
Байден впервые прокомментировал наступление ВСУ на Курщине
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Наступление ВСУ в Курской области существенно усилилось — первые подробности
F-16

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?