Українські журналісти вперше приїхали в Курську область — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські журналісти вперше приїхали в Курську область — відео

Суджа
Джерело:  ТСН

14 серпня українські журналісти отримали можливість потрапити на територію російської Курщини, яку Збройні сили України взяли під свій контроль під час контрнаступу.

Головні тези:

  • Українські журналісти розповіли, що відбувається в Курській області.
  • Влада РФ намагається приховувати факти контролю українських військ над Суджею.
  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що протягом 14 серпня бійці ЗСУ взяли в полон понад 100 полонених російських військових.

Українські журналісти на власні очі побачили, що відбувається у Курській області

У сюжеті можна побачити, як бійці ЗСУ знімають російський прапор з адмінбудівлі в Суджі.

На цьому тлі варто зазначити, що влада РФ досі бреше, що українські сили, мовляв, не контролюють місто.

Як розповідає кореспондентка, на в'їзді в Суджу, обабіч дороги, знаходиться знищена колона російської техніки, яка рухалася в бік кордону.

Авіація РФ продовжує завдавати авіаударів по цих територіях, намагаючись вибити українські сили з регіону.

Окрім того, наголошується, що воїни ЗСУ надають гуманітарну допомогу мирним мешканцям цих територій. Цивільні постійно скаржаться на те, що місцева влада їх кинула напризволяще.

Кореспондентка додає, що в місті є незначні руйнування, однак, що важливо розуміти, це справа рук російської армії.

Дякую, хлопці. Хоч ви нас не кидаєте. Вони (російські війська — ред.) просто всі поїхали. Просто поїхали, не оголосивши про евакуацію. Просто зібралися і поїхали. А скільки людей залишилося без засобів існування, без продуктів, без води, — скаржаться цивільні.

Сирський розповів про ситуацію у Курській області

За словами глави держави Володимира Зеленського, він заслухав ранкову доповідь головкома Олександра Сирського щодо ситуації на всіх основних напрямках, особливо Торецькому та Покровському, а також щодо операції в Курській області.

На жодну секунду не забуваємо про наш схід. Доручив Головкому підсилити напрямок із пакетів, що постачаються зараз партнерами, — заявив президент.

Він також додав, що на російську Курщині українські сили просуваються далі. Від одного до двох кілометрів на різних ділянках від початку доби.

І ще понад 100 полонених російських військових за цей же період. Я вдячний усім причетним. Це пришвидшить повернення додому наших хлопців і дівчат.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

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