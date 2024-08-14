Українські журналісти вперше приїхали в Курську область — відео

14 серпня українські журналісти отримали можливість потрапити на територію російської Курщини, яку Збройні сили України взяли під свій контроль під час контрнаступу.
Головні тези:
- Українські журналісти розповіли, що відбувається в Курській області.
- Влада РФ намагається приховувати факти контролю українських військ над Суджею.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що протягом 14 серпня бійці ЗСУ взяли в полон понад 100 полонених російських військових.
Українські журналісти на власні очі побачили, що відбувається у Курській області
У сюжеті можна побачити, як бійці ЗСУ знімають російський прапор з адмінбудівлі в Суджі.
На цьому тлі варто зазначити, що влада РФ досі бреше, що українські сили, мовляв, не контролюють місто.
Як розповідає кореспондентка, на в'їзді в Суджу, обабіч дороги, знаходиться знищена колона російської техніки, яка рухалася в бік кордону.
Авіація РФ продовжує завдавати авіаударів по цих територіях, намагаючись вибити українські сили з регіону.
Окрім того, наголошується, що воїни ЗСУ надають гуманітарну допомогу мирним мешканцям цих територій. Цивільні постійно скаржаться на те, що місцева влада їх кинула напризволяще.
Кореспондентка додає, що в місті є незначні руйнування, однак, що важливо розуміти, це справа рук російської армії.
Сирський розповів про ситуацію у Курській області
За словами глави держави Володимира Зеленського, він заслухав ранкову доповідь головкома Олександра Сирського щодо ситуації на всіх основних напрямках, особливо Торецькому та Покровському, а також щодо операції в Курській області.
Він також додав, що на російську Курщині українські сили просуваються далі. Від одного до двох кілометрів на різних ділянках від початку доби.
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