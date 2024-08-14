Українські журналісти вперше приїхали в Курську область — відео

14 серпня українські журналісти отримали можливість потрапити на територію російської Курщини, яку Збройні сили України взяли під свій контроль під час контрнаступу.

Українські журналісти на власні очі побачили, що відбувається у Курській області

У сюжеті можна побачити, як бійці ЗСУ знімають російський прапор з адмінбудівлі в Суджі.

На цьому тлі варто зазначити, що влада РФ досі бреше, що українські сили, мовляв, не контролюють місто.

Як розповідає кореспондентка, на в'їзді в Суджу, обабіч дороги, знаходиться знищена колона російської техніки, яка рухалася в бік кордону.

Авіація РФ продовжує завдавати авіаударів по цих територіях, намагаючись вибити українські сили з регіону.

Окрім того, наголошується, що воїни ЗСУ надають гуманітарну допомогу мирним мешканцям цих територій. Цивільні постійно скаржаться на те, що місцева влада їх кинула напризволяще.

Кореспондентка додає, що в місті є незначні руйнування, однак, що важливо розуміти, це справа рук російської армії.

Дякую, хлопці. Хоч ви нас не кидаєте. Вони (російські війська — ред.) просто всі поїхали. Просто поїхали, не оголосивши про евакуацію. Просто зібралися і поїхали. А скільки людей залишилося без засобів існування, без продуктів, без води, — скаржаться цивільні. Поширити

Сирський розповів про ситуацію у Курській області

За словами глави держави Володимира Зеленського, він заслухав ранкову доповідь головкома Олександра Сирського щодо ситуації на всіх основних напрямках, особливо Торецькому та Покровському, а також щодо операції в Курській області.

На жодну секунду не забуваємо про наш схід. Доручив Головкому підсилити напрямок із пакетів, що постачаються зараз партнерами, — заявив президент. Поширити

Він також додав, що на російську Курщині українські сили просуваються далі. Від одного до двох кілометрів на різних ділянках від початку доби.