Сили оборони України знищили російський Су-34 у Курській області

Уночі 14 серпня українські сили змогли знищити ще один ворожий Су-34 під час просування в Курській області Росії.

Росія втратила ще один Су-34

Про знищення ворожої цілі повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

В офіційному повідомленні наголошується, що під час виконання бойового завдання, силами і засобами зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України було знищено російський винищувач-бомбардувальник Су-34.

Робота з ліквідації окупантів, їхньої техніки та озброєння триває невпинно. Разом переможемо! Слава Україні! — йдеться в заяві Генштабу. Поширити

Варто зазначити, що це не перший російський літак, який українським силам вдалося знищити у межах наступу у Курській області.

Однак поки точну кількість ліквідованих цілей Генштаб ЗСУ не озвучував.

Українська авіація уже долучилася до боїв у Курській області

Як вдалося дізнатися виданню Forbes, наразі з’явилися докази того, що українська авіація посилює наступ ЗСУ на Курщині, щоб зробити його швидшим та ефективнішим.

До прикладу, українські повітряні сили почали атакувати ворожі цілі на Курщині американськими бомбами JDAM.

Так, нещодавно вони поцілили російський командний пункт у Тьоткіно, за кілька кілометрів на північ від лінії фронту.

За словами журналістів, F-16 поки не задіяні у боях у Курській області, адже українське командування вважає такі операції занадто ризикованими для нових західних винищувачів.

Forbes також звертає увагу на те, що просування ЗСУ на території країни-агресорки не зупиняється.