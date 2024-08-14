Силы обороны Украины уничтожили российский Су-34 в Курской области
Категория
Украина
Дата публикации

Силы обороны Украины уничтожили российский Су-34 в Курской области

Генштаб ВСУ
Су-34
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В ночь на 14 августа украинские силы смогли уничтожить еще один вражеский Су-34 во время продвижения в Курской области России.

Главные тезисы

  • Россия потеряла еще один Су-34 во время боев за Курщину.
  • Украинская авиация активно поддерживает наступление ВСУ в Курской области, используя американские бомбы JDAM.
  • Продвижение ВСУ на территории страны-агрессорки продолжается.

Россия потеряла еще один Су-34

Об уничтожении вражеской цели сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

В официальном сообщении указано, что во время выполнения боевого задания силами и средствами зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВС Украины был уничтожен российский истребитель-бомбардировщик Су-34.

Работа по ликвидации оккупантов, их техники и вооружения продолжается неустанно. Вместе победим! Слава Украине! — сказано в заявлении Генштаба.

Стоит отметить, что это не первый российский самолет, который удалось уничтожить украинским силам в рамках наступления в Курской области.

Однако, пока точное количество ликвидированных целей Генштаб ВСУ не озвучивал.

Украинская авиация уже присоединилась к боям в Курской области

Как удалось узнать изданию Forbes, уже появились доказательства того, что украинская авиация усиливает наступление ВСУ на Курщине, чтобы сделать его более быстрым и эффективным.

К примеру, украинские воздушные силы начали атаковать вражеские цели на Курщине американскими бомбами JDAM.

Так, недавно они попали в российский командный пункт в Теткино, в нескольких километрах к северу от линии фронта.

По словам журналистов, F-16 пока не задействован в боях в Курской области, ведь украинское командование считает такие операции слишком рискованными для новых западных истребителей.

Forbes также обращает внимание на то, что продвижение ВСУ на территории страны-агрессорки не останавливается.

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