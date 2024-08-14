Силы обороны Украины уничтожили российский Су-34 в Курской области

В ночь на 14 августа украинские силы смогли уничтожить еще один вражеский Су-34 во время продвижения в Курской области России.
Главные тезисы
- Россия потеряла еще один Су-34 во время боев за Курщину.
- Украинская авиация активно поддерживает наступление ВСУ в Курской области, используя американские бомбы JDAM.
- Продвижение ВСУ на территории страны-агрессорки продолжается.
Россия потеряла еще один Су-34
Об уничтожении вражеской цели сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
В официальном сообщении указано, что во время выполнения боевого задания силами и средствами зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВС Украины был уничтожен российский истребитель-бомбардировщик Су-34.
Стоит отметить, что это не первый российский самолет, который удалось уничтожить украинским силам в рамках наступления в Курской области.
Однако, пока точное количество ликвидированных целей Генштаб ВСУ не озвучивал.
Украинская авиация уже присоединилась к боям в Курской области
Как удалось узнать изданию Forbes, уже появились доказательства того, что украинская авиация усиливает наступление ВСУ на Курщине, чтобы сделать его более быстрым и эффективным.
К примеру, украинские воздушные силы начали атаковать вражеские цели на Курщине американскими бомбами JDAM.
Так, недавно они попали в российский командный пункт в Теткино, в нескольких километрах к северу от линии фронта.
По словам журналистов, F-16 пока не задействован в боях в Курской области, ведь украинское командование считает такие операции слишком рискованными для новых западных истребителей.
Forbes также обращает внимание на то, что продвижение ВСУ на территории страны-агрессорки не останавливается.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-