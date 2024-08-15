До боїв в ході наступу ЗСУ у Курській області приєднались 82 та 95 десантно-штурмові бригади ЗСУ.

Що відомо про успіхи ЗСУ за результатами наступу у Курській області

З урахуванням підкріплення повітряними десантами український корпус вторгнення тепер містить частково або повністю шість фронтових бригад плюс два окремі батальйони і допоміжні підрозділи безпілотників, артилерії, розвідки і спецпризначенців. Загалом, можливо, близько 15 тис військовослужбовців, - підкреслюється у матеріалі. Поширити

Зазначається, що переважна більшість батальйонів і бригад їде воювати у Курську область з районів Покровська, Торецька і Часового Яру на Донеччині, де продовжується наступ російських окупантів.

Військові ЗСУ у Курській області

За словами аналітика Інституту досліджень зовнішньої політики Роба Лі, перекидання підрозділів з ключових ділянок фронту на сході України у Курську область свідчить про масштабні цілі українського керівництва з довгострокової присутності на території Курської області.

Скільки сил залучила РФ для відбиття наступу ЗСУ на Курщині

За інформацією журналістів видання, злочинна армія РФ намагається відбити наступ ЗСУ у Курській області силами щонайменше дев'яти мотострілецьких, десантно-штурмових, морських і арктичних полків і бригад, що приблизно відповідає кількості українських військових на Курщині, або навіть перевищує її.

При цьому зазначається, що російські окупанти продовжують наступ на сході України і навіть посилюють оборону на півдні Росії.

Журналісти видання також зазначають, що з обох сторін ростуть втрати, оскільки збільшується кількість особового складу, залученного до боїв на Курщині.

Автори матеріалу припускають, що наразі українські військові все ще зберігають перевагу і, скоріш за все, командуванню армії країни-агресорки доведеться розгорнути другий ешелон резервів, оскільки війська першого ешелону не зможуть зупинити наступ.