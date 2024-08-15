До боїв в ході наступу ЗСУ у Курській області приєднались 82 та 95 десантно-штурмові бригади ЗСУ.
Головні тези:
- Україна перекинула ще 2 бригади у Курську область для підтримки наступу ЗСУ.
- За даними аналітиків, це свідчить про широкі цілі українського керівництва щодо присутності на території Курської області.
- Злочинна армія РФ намагається відбити наступ ЗСУ у Курській області силами масштабної кількості військових.
- Проведення наступу на Курщині призвело до збільшення втрат з обох сторін конфлікту.
- Прогнози вказують на перевагу українських військ, але РФ може розгорнути додаткові резерви для зупинки наступу ЗСУ.
Що відомо про успіхи ЗСУ за результатами наступу у Курській області
Зазначається, що переважна більшість батальйонів і бригад їде воювати у Курську область з районів Покровська, Торецька і Часового Яру на Донеччині, де продовжується наступ російських окупантів.
За словами аналітика Інституту досліджень зовнішньої політики Роба Лі, перекидання підрозділів з ключових ділянок фронту на сході України у Курську область свідчить про масштабні цілі українського керівництва з довгострокової присутності на території Курської області.
Скільки сил залучила РФ для відбиття наступу ЗСУ на Курщині
За інформацією журналістів видання, злочинна армія РФ намагається відбити наступ ЗСУ у Курській області силами щонайменше дев'яти мотострілецьких, десантно-штурмових, морських і арктичних полків і бригад, що приблизно відповідає кількості українських військових на Курщині, або навіть перевищує її.
При цьому зазначається, що російські окупанти продовжують наступ на сході України і навіть посилюють оборону на півдні Росії.
Журналісти видання також зазначають, що з обох сторін ростуть втрати, оскільки збільшується кількість особового складу, залученного до боїв на Курщині.
Автори матеріалу припускають, що наразі українські військові все ще зберігають перевагу і, скоріш за все, командуванню армії країни-агресорки доведеться розгорнути другий ешелон резервів, оскільки війська першого ешелону не зможуть зупинити наступ.
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