ВСУ контролируют 82 населенных пункта Курской области РФ

15 августа ВСУ продвинулись на расстояние до полутора километров в отдельных направлениях в Курской области и сейчас они контролируют уже 82 населенных пункта РФ.
Главные тезисы
- Вооруженные силы Украины контролируют 82 населенных пункта в Курской области Российской Федерации.
- Согласно отчету главнокомандующего ВСУ, с начала операции войска украинцев продвинулись на 35 км и взяли под контроль 1150 квадратных км территории РФ.
- Украина создала военную комендатуру в Курске под руководством генерал-майора Москалева для обеспечения правопорядка и потребностей населения.
Сырский доложил о ситуации в Курской области
Как сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время Ставки, с начала текущих суток Силы обороны Украины на отдельных направлениях продвинулись в Курской области на расстояние от 500 метров до 1,5 км.
Также они отразили три атаки противника и продолжают ведение наступательных действий.
Александр Сырский также добавил, что всего с начала операции в Курской области украинские войска с боями продвинулись на 35 км.
Также Силы обороны взяли под свой контроль 1150 км квадратных территории РФ и 82 населенных пункта.
Украина создала военную комендатуру на Курщине
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время Ставки верховного главнокомандующего сообщил, что Украина создала в Курской области военную комендатуру. Ее возглавил генерал-майор Эдуард Москалев.
Напомним, 14 августа Сырский заявил, что украинские военные взяли под контроль территорию площадью 40 квадратных километров.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-