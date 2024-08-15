ВСУ контролируют 82 населенных пункта Курской области РФ

15 августа ВСУ продвинулись на расстояние до полутора километров в отдельных направлениях в Курской области и сейчас они контролируют уже 82 населенных пункта РФ.

Сырский доложил о ситуации в Курской области

Как сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время Ставки, с начала текущих суток Силы обороны Украины на отдельных направлениях продвинулись в Курской области на расстояние от 500 метров до 1,5 км.

Также они отразили три атаки противника и продолжают ведение наступательных действий.

Александр Сырский также добавил, что всего с начала операции в Курской области украинские войска с боями продвинулись на 35 км.

Также Силы обороны взяли под свой контроль 1150 км квадратных территории РФ и 82 населенных пункта.

Украина создала военную комендатуру на Курщине

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время Ставки верховного главнокомандующего сообщил, что Украина создала в Курской области военную комендатуру. Ее возглавил генерал-майор Эдуард Москалев.

Для соблюдения правопорядка и обеспечения первоочередных потребностей населения на подконтрольных территориях была создана военная комендатура. Ее руководителем назначен генерал-майор Москалев, – рассказал Сырский. Поделиться