ВСУ контролируют 82 населенных пункта Курской области РФ
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ контролируют 82 населенных пункта Курской области РФ

Владимир Зеленский
ВСУ контролируют 82 населенных пункта Курской области РФ
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15 августа ВСУ продвинулись на расстояние до полутора километров в отдельных направлениях в Курской области и сейчас они контролируют уже 82 населенных пункта РФ.

Главные тезисы

  • Вооруженные силы Украины контролируют 82 населенных пункта в Курской области Российской Федерации.
  • Согласно отчету главнокомандующего ВСУ, с начала операции войска украинцев продвинулись на 35 км и взяли под контроль 1150 квадратных км территории РФ.
  • Украина создала военную комендатуру в Курске под руководством генерал-майора Москалева для обеспечения правопорядка и потребностей населения.

Сырский доложил о ситуации в Курской области

Как сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время Ставки, с начала текущих суток Силы обороны Украины на отдельных направлениях продвинулись в Курской области на расстояние от 500 метров до 1,5 км.

Также они отразили три атаки противника и продолжают ведение наступательных действий.

Александр Сырский также добавил, что всего с начала операции в Курской области украинские войска с боями продвинулись на 35 км.

Также Силы обороны взяли под свой контроль 1150 км квадратных территории РФ и 82 населенных пункта.

Украина создала военную комендатуру на Курщине

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время Ставки верховного главнокомандующего сообщил, что Украина создала в Курской области военную комендатуру. Ее возглавил генерал-майор Эдуард Москалев.

Для соблюдения правопорядка и обеспечения первоочередных потребностей населения на подконтрольных территориях была создана военная комендатура. Ее руководителем назначен генерал-майор Москалев, – рассказал Сырский.

Напомним, 14 августа Сырский заявил, что украинские военные взяли под контроль территорию площадью 40 квадратных километров.

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