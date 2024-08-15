По информации представителей проекта "Хочу жить", украинские военные в Курской области взяли в плен более сотни военных преступной армии РФ, которые добровольно согласились сложить оружие.

Что известно о взятии в плен более сотни военных армии РФ на Курщине

Отмечается, что рота российских солдат приняла решение о сдаче в плен после того, как военное руководство страны-агрессорки бросило их на произвол судьбы.

Подчеркивается, что командиры просто оставили более сотни солдат, после чего они решили сдаться в плен украинским военным.

Их можно понять, тяжело вести боевые действия, когда тобой командуют самодуры и казнокрады, а фланги "прикрывают" кадыровские бандиты, которые бросают всех и все, чтобы самим не быть пленными, - объясняют представители Хочу жить. Поделиться

Также в проекте упомянули имя российского генерала Лапина, который в 2022 году отвечал за оборону Харьковской области, а ныне отвечает за оборону Курска.

Происходящее на территории Курской области на фоне наступления ВСУ

Журналисты издания The New York Times отмечают , что украинским военным будет сложно удерживать взятые под контроль позиции в Курской области, которые российские кафиры могут атаковать одновременно с нескольких сторон.

Однако именно от того, насколько долго украинские военные смогут их удерживать зависеть опрокидывание российскими оккупантами резервов по ключевым направлениям фронта в Украине.

По словам старшего научного сотрудника по военным исследованиям австралийского Института Лоуи генерал-майора в отставке Мика Райана и главы независимой исследовательской группы Украинский центр безопасности и сотрудничества Сергея Кузана, командованию ВСУ необходимо будет расширить или удержать территориальные достижения на Курщине в достаточно долгосрочной перспективе. российских окупантов перебросить значительные силы с поля боя в Украине.

Однако аналитики предупреждают, что удерживать позиции, которые можно атаковать с нескольких сторон, будет сложно.

В частности, Кузан отметил, что позиции ВСУ в Курщине среди прочего уязвимы для авиударов российских оккупантов.

По его словам, такая динамика "немедленно побуждает к использованию авиации, управляемых бомб и баллистических ракет".

В то же время, американские официальные лица говорят, что Россия вывела некоторые пехотные подразделения из Украины в Курскую область.

Однако, по их словам, они не видели, чтобы Кремль опрокидывал бронетехнические батальоны, которые, по мнению Соединенных Штатов, понадобятся России для отражения вторжения.