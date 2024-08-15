По информации представителей проекта "Хочу жить", украинские военные в Курской области взяли в плен более сотни военных преступной армии РФ, которые добровольно согласились сложить оружие.
Главные тезисы
- Более 100 военных армии РФ добровольно сдались в плен на Курщине после того, как их командиры бросили на произвол судьбы.
- Украинским военным предстоит удерживать взятые позиции на Курщине, одновременно сталкиваясь с возможными атаками российских оккупантов с нескольких сторон.
- Специалисты подчеркивают важность для ВСУ удержания территориальных достижений на Курщине для принуждения России перебросить силы.
- Уязвимые позиции на Курщине подвержены авиационным атакам, что усложняет оборону украинских военных.
- Официальные лица США не видели переброски бронетехники армии РФ для отражения вторжения.
Что известно о взятии в плен более сотни военных армии РФ на Курщине
Отмечается, что рота российских солдат приняла решение о сдаче в плен после того, как военное руководство страны-агрессорки бросило их на произвол судьбы.
Подчеркивается, что командиры просто оставили более сотни солдат, после чего они решили сдаться в плен украинским военным.
Также в проекте упомянули имя российского генерала Лапина, который в 2022 году отвечал за оборону Харьковской области, а ныне отвечает за оборону Курска.
Происходящее на территории Курской области на фоне наступления ВСУ
Журналисты издания The New York Times отмечают , что украинским военным будет сложно удерживать взятые под контроль позиции в Курской области, которые российские кафиры могут атаковать одновременно с нескольких сторон.
Однако именно от того, насколько долго украинские военные смогут их удерживать зависеть опрокидывание российскими оккупантами резервов по ключевым направлениям фронта в Украине.
По словам старшего научного сотрудника по военным исследованиям австралийского Института Лоуи генерал-майора в отставке Мика Райана и главы независимой исследовательской группы Украинский центр безопасности и сотрудничества Сергея Кузана, командованию ВСУ необходимо будет расширить или удержать территориальные достижения на Курщине в достаточно долгосрочной перспективе. российских окупантов перебросить значительные силы с поля боя в Украине.
Однако аналитики предупреждают, что удерживать позиции, которые можно атаковать с нескольких сторон, будет сложно.
В частности, Кузан отметил, что позиции ВСУ в Курщине среди прочего уязвимы для авиударов российских оккупантов.
По его словам, такая динамика "немедленно побуждает к использованию авиации, управляемых бомб и баллистических ракет".
В то же время, американские официальные лица говорят, что Россия вывела некоторые пехотные подразделения из Украины в Курскую область.
Однако, по их словам, они не видели, чтобы Кремль опрокидывал бронетехнические батальоны, которые, по мнению Соединенных Штатов, понадобятся России для отражения вторжения.
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