За інформацією представників проєкту “Хочу жить”, українські військові у Курській області взяли у полон більше сотні військових злочинної армії РФ, які добровільно погодились скласти зброю.

Що відомо про взяття у полон більше сотні військових армії РФ на Курщині

Зазначається, що рота російських солдатів прийняла рішення щодо здачі у полон після того, як військове керівництво країни-агресорки кинуло їх напризволяще.

Підкреслюється, що командири просто залишили більше сотні солдатів, після чого вони вирішили здатись у полон українським військовим.

Їх можна зрозуміти, важко вести бойові дії, коли тобою командують самодури і казнокради, а фланги "прикривають" кадировські бандити, які кидають всіх і все, аби самим не бути полоненими, - пояснюють представники “Хочу жить”. Поширити

Також у проєкті згадали ім'я російського генерала Лапіна, який у 2022 році відповідав за оборону Харківської області, а нині відповідає за оборону Курська.

Що відбувається на території Курської області на тлі наступу ЗСУ

Журналісти видання The New York Times зазначають, що українським військовим буде складно утримувати взяті під контроль позиції у Курській області, які російські окупанти можуть атакувати одночасно з кількох сторін.

Однак саме від того, наскільки довго українські військові зможуть їх утримувати залежатиме перекидання російськими окупантами резервів з ключових напрямків фронту в Україні.

За словами старшого наукового співробітника з військових досліджень австралійського Інституту Лоуі генерал-майора у відставці Міка Райана і голови незалежної дослідницької групи Український центр безпеки та співробітництва Сергія Кузана, командуванню ЗСУ необхідно буде розширити або утримати територіальні здобутки на Курщині у доволі довгостроковій перспективі, аби змусити командування російських окупантів перекинути значні сили з поля бою в Україні.

Однак аналітики попереджають, що утримувати позиції, які можна атакувати з кількох сторін буде складно.

Зокрема, Кузан зазначив, що позиції ЗСУ на Курщині серед іншого вразливі для авіударів російських окупантів.

За його словами, така динаміка "негайно спонукає до використання авіації, керованих бомб і балістичних ракет".

Водночас американські офіційні особи кажуть, що Росія вивела деякі піхотні підрозділи з України у Курську область.

Проте, за їхніми словами, вони не бачили, щоб Кремль перекидав бронетехнічні батальйони, які, на думку Сполучених Штатів, знадобляться Росії для відбиття вторгнення.