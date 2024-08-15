Украина имеет исключительно оборонную цель во время наступления на Курщине — Подоляк

Во время наступления ВСУ в Курщине Украина заинтересована в фактическом уничтожении многих российских военных объектов и формировании пояса безопасности вокруг украинских границ.

Подоляк назвал основные цели операции ВСУ в Курской области

Как отметил советник главы ОП Михаил Подоляк, Украина заинтересована в вытеснении остатков российских войск за линии, позволяющие наносить артиллерийские и баллистические ракетные удары по украинской территории.

Также одной из целей является уничтожение военной логистики и инфраструктуры (включая базы хранения, учебные центры, места сосредоточения техники).

In the border regions of #Russia, including #Kursk region, Ukrainians deal exclusively with security-related tasks. #Ukraine is not interested in occupying these territories. But it is interested in the actual destruction of many Russian military facilities, pushing the remnants… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 15, 2024

В то же время Подоляк подчеркнул, что Украина и Россия ведут разные войны, имеющие четкие юридические определения.

Если Россия сознательно напала на Украину с целью убийства мирных жителей и оккупации ее территории, являющейся безусловным военным преступлением, то Украина ведет исключительно оборонительную войну, в том числе на территории агрессора для обеспечения защиты собственного населения, являющегося ее безусловным правом. Михаил Подоляк Советник председателя ОП

Что известно об успехах наступления ВСУ на Курщине

Украинские военные продолжают продвижение в Курской области.

По информации аналитиков и наблюдателей, украинские военные приближаются к Глушковскому району.

В частности, украинскими военными были взяты под контроль еще несколько населенных пунктов примерно в 17 километрах от Глушкового.

14 августа в социальных сетях распространилось видео со снятием российского триколора из дома культуры в селе Внезапное Кореновского района.

Кроме того, видео со сбросом русского флага из дома культуры появилось и из села Любимовка.