Украина имеет исключительно оборонную цель во время наступления на Курщине — Подоляк

Во время наступления ВСУ в Курщине Украина заинтересована в фактическом уничтожении многих российских военных объектов и формировании пояса безопасности вокруг украинских границ.
Главные тезисы
- Украина имеет исключительно оборонную цель во время наступления в Курской области, направленного на уничтожение российских военных объектов.
- Основными целями операции ВСУ являются формирование пояса безопасности вокруг украинских границ и уничтожение военной логистики и инфраструктуры России.
- Успехи наступления ВСУ в Курской области подтверждаются контрольными пунктами на поле боя, захватом населенных пунктов и демонстрацией силы.
- Бои продолжаются в селах Снагость, Внезапное и Гордеевка, при этом украинские военные активно продвигаются на Глушковский район.
Подоляк назвал основные цели операции ВСУ в Курской области
Как отметил советник главы ОП Михаил Подоляк, Украина заинтересована в вытеснении остатков российских войск за линии, позволяющие наносить артиллерийские и баллистические ракетные удары по украинской территории.
Также одной из целей является уничтожение военной логистики и инфраструктуры (включая базы хранения, учебные центры, места сосредоточения техники).
In the border regions of #Russia, including #Kursk region, Ukrainians deal exclusively with security-related tasks. #Ukraine is not interested in occupying these territories. But it is interested in the actual destruction of many Russian military facilities, pushing the remnants…— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 15, 2024
В то же время Подоляк подчеркнул, что Украина и Россия ведут разные войны, имеющие четкие юридические определения.
Что известно об успехах наступления ВСУ на Курщине
Украинские военные продолжают продвижение в Курской области.
По информации аналитиков и наблюдателей, украинские военные приближаются к Глушковскому району.
В частности, украинскими военными были взяты под контроль еще несколько населенных пунктов примерно в 17 километрах от Глушкового.
14 августа в социальных сетях распространилось видео со снятием российского триколора из дома культуры в селе Внезапное Кореновского района.
Кроме того, видео со сбросом русского флага из дома культуры появилось и из села Любимовка.
Сообщается, что на конец 14 августа, украинские войска присутствуют во Внезапном и Гордеевке, а вот статус Успеновки и Викторовки "остается под вопросом". Также продолжаются бои и немного севернее Внезапного — в селе Снагость.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-