Украина имеет исключительно оборонную цель во время наступления на Курщине — Подоляк
Категория
Украина
Дата публикации

Украина имеет исключительно оборонную цель во время наступления на Курщине — Подоляк

Украина имеет исключительно оборонную цель во время наступления на Курщине — Подоляк
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Источник:  Михаил Подоляк

Во время наступления ВСУ в Курщине Украина заинтересована в фактическом уничтожении многих российских военных объектов и формировании пояса безопасности вокруг украинских границ.

Главные тезисы

  • Украина имеет исключительно оборонную цель во время наступления в Курской области, направленного на уничтожение российских военных объектов.
  • Основными целями операции ВСУ являются формирование пояса безопасности вокруг украинских границ и уничтожение военной логистики и инфраструктуры России.
  • Успехи наступления ВСУ в Курской области подтверждаются контрольными пунктами на поле боя, захватом населенных пунктов и демонстрацией силы.
  • Бои продолжаются в селах Снагость, Внезапное и Гордеевка, при этом украинские военные активно продвигаются на Глушковский район.

Подоляк назвал основные цели операции ВСУ в Курской области

Как отметил советник главы ОП Михаил Подоляк, Украина заинтересована в вытеснении остатков российских войск за линии, позволяющие наносить артиллерийские и баллистические ракетные удары по украинской территории.

Также одной из целей является уничтожение военной логистики и инфраструктуры (включая базы хранения, учебные центры, места сосредоточения техники).

В то же время Подоляк подчеркнул, что Украина и Россия ведут разные войны, имеющие четкие юридические определения.

Если Россия сознательно напала на Украину с целью убийства мирных жителей и оккупации ее территории, являющейся безусловным военным преступлением, то Украина ведет исключительно оборонительную войну, в том числе на территории агрессора для обеспечения защиты собственного населения, являющегося ее безусловным правом.

Михаил Подоляк

Михаил Подоляк

Советник председателя ОП

Что известно об успехах наступления ВСУ на Курщине

Украинские военные продолжают продвижение в Курской области.

По информации аналитиков и наблюдателей, украинские военные приближаются к Глушковскому району.

В частности, украинскими военными были взяты под контроль еще несколько населенных пунктов примерно в 17 километрах от Глушкового.

14 августа в социальных сетях распространилось видео со снятием российского триколора из дома культуры в селе Внезапное Кореновского района.

Кроме того, видео со сбросом русского флага из дома культуры появилось и из села Любимовка.

Сообщается, что на конец 14 августа, украинские войска присутствуют во Внезапном и Гордеевке, а вот статус Успеновки и Викторовки "остается под вопросом". Также продолжаются бои и немного севернее Внезапного — в селе Снагость.

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