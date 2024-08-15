Україна має виключно оборонну мету під час наступу на Курщині — Подоляк

Під час наступу ЗСУ на Курщині Україна зацікавлена у фактичному знищенні багатьох російських військових об'єктів та формуванні пояса безпеки навколо українських кордонів.

Подоляк назвав основні цілі операції ЗСУ в Курській області

Як зазначив радник голови ОП Михайло Подоляк, Україна зацікавлена у витісненні залишків російських військ за лінії, які дають змогу наносити артилерійські та балістичні ракетні удари по українській території.

Також однією з цілей є знищення військової логістики та інфраструктури (включно з базами зберігання, навчальними центрами, місцями зосередження техніки).

In the border regions of #Russia, including #Kursk region, Ukrainians deal exclusively with security-related tasks. #Ukraine is not interested in occupying these territories. But it is interested in the actual destruction of many Russian military facilities, pushing the remnants… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 15, 2024

Водночас Подоляк наголосив, що Україна і Росія ведуть різні війни, які мають чіткі юридичні визначення.

Якщо Росія свідомо напала на Україну з метою вбивства мирних мешканців та окупації її території, що є безумовним воєнним злочином, то Україна веде винятково оборонну війну, в тому числі на території агресора для забезпечення захисту власного населення, що є її безумовним правом. Михайло Подоляк Радник голови ОП

Що відомо про успіхи наступу ЗСУ на Курщині

Українські військові продовжують просування у Курській області.

За інформацією аналітиків та спостерігачів, українські військові наближаються до Глушківського району.

Зокрема, українськими військовими було взято під контроль ще кілька населених пунктів приблизно за 17 кілометрів від Глушкового.

14 серпня в соціальних мережах розповсюдилося відео зі зняттям російського триколору з будинку культури у селі Внезапне Коренівського району.

Крім того, відео зі скиданням російського прапора з будинку культури з'явилося і з села Любимівка.