Між ЗСУ та армією РФ відбулося 68 бойових зіткнень за добу

Оперативна інформація станом на 16.00 15.08.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Від вогню ворожої артилерії та мінометів сьогодні постраждали райони населених пунктів Манухівка та Порозок. До того ж росіяни завдали сім авіаударів, скинувши 13 КАБів, по районах Перемоги, Михайлівського, Костянтинівки та Кіндратівки.

На Харківському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень поблизу Липців, Стариці та Вовчанська. Два бої завершено, ще три - тривають.

На Куп’янському напрямку ворог проводив п’ять наступальних дій у бік Глушківки, Андріївки, Кругляківки, Стельмахівки та Берестового. На цей час продовжуються три боєзіткнення.

На Лиманському напрямку противник штурмував позиції наших захисників неподалік Макіївки та Невського. Сили оборони зупинили усі чотири атаки росіян.

На Сіверському напрямку впродовж дня точилися шість боїв. Загарбницька армія наступала у бік Спірного, Переїзного, Верхньокам’янського, де наразі триває один бій.

На Краматорському напрямку відбулося два боєзіткнення неподалік Часового Яру, у результаті яких росіяни зазнали поразки.