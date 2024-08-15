Між ЗСУ та армією РФ відбулося 68 бойових зіткнень за добу

Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників 15 серпня. Загалом від початку доби відбулося 68 бойових зіткнень.
Головні тези:
- У перебігу доби між ЗСУ та армією РФ відбулося 68 бойових зіткнень, що свідчить про інтенсивність бойових дій на фронті.
- За даними Генштабу ЗСУ, українські захисники стримують натиск військ РФ та ліквідували понад 1200 солдатів окупаційної армії.
- Армія РФ використовує різноманітні види озброєння та техніки, зокрема артилерію, авіацію та ракетні системи, у намаганні прорвати українські оборонні лінії.
Актуальна ситуація на різних напрямках фронту
Оперативна інформація станом на 16.00 15.08.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
На Харківському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень поблизу Липців, Стариці та Вовчанська. Два бої завершено, ще три - тривають.
На Куп’янському напрямку ворог проводив п’ять наступальних дій у бік Глушківки, Андріївки, Кругляківки, Стельмахівки та Берестового. На цей час продовжуються три боєзіткнення.
На Лиманському напрямку противник штурмував позиції наших захисників неподалік Макіївки та Невського. Сили оборони зупинили усі чотири атаки росіян.
На Сіверському напрямку впродовж дня точилися шість боїв. Загарбницька армія наступала у бік Спірного, Переїзного, Верхньокам’янського, де наразі триває один бій.
На Краматорському напрямку відбулося два боєзіткнення неподалік Часового Яру, у результаті яких росіяни зазнали поразки.
На Торецькому напрямку окупанти збільшили кількість атак до 10 - наступали біля Залізного, Нью-Йорка та Торецька. Вісім атак відбито, ще дві - тривають.
Крім цього, загарбники завдали чотири авіаудари по Дружбі та Торецьку.
На Покровському напрямку росіяни здійснили 23 штурмові дії у районах населених пунктів Пантелеймонівка, Воздвиженка, Калинове, Зелене Поле, Новоторецьке, Миколаївка, Новогродівка та Скучне. Українські захисники стримують натиск військ рф та відбили 15 атак, вісім боєзіткнень досі продовжуються. Втрати противника на цьому напрямку уточнюються.
На Курахівському напрямку загарбники сім разів безрезультатно атакували поблизу Красногорівки, Костянтинівки та Георгіївки.
На Времівському напрямку противник три рази штурмував наші позиції у районах Микільського та Рівнопілля. Успіху не мав.
Крім цього, залучивши авіацію, ворог випустив НАРи по Новодонецькому.
На Оріхівському напрямку відбулося боєзіткнення біля Малої Токмачки.
На Придніпровському напрямку росіяни зазнали поразки двічі атакуючи оборонні рубежі українців.
Що відомо про поточні та загальні втрати армії РФ у війні проти України
За інформацією Генштабу, протягом 14 серпня українські військові ліквідували ще 1220 солдатів окупаційної армії РФ та десятки одиниць ворожої техніки.
особового складу ‒ близько 595 тис 620 (+1 тис 220) осіб,
танків ‒ 8 тис 484 (+8) од,
бойових броньованих машин ‒ 16 тис 426 (+24) од,
артилерійських систем – 16 тис 868 (+47) од,
РСЗВ – 1 тис 154 (+3) од,
засобів ППО ‒ 922 (+1) од,
літаків – 367 (+1) од,
гелікоптерів – 328 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13 тис 598 (+50),
крилатих ракет ‒ 2 тис 428 (+2),
кораблів /катерів ‒ 28 (+0) од,
підводних човнів - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 22 тис 775 (+65) од,
спеціальної техніки ‒ 2 тис 813 (+0)
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