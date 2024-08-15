Между ВСУ и армией РФ произошло 68 боевых столкновений за сутки

Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников 15 августа. Всего с начала суток произошло 68 боевых столкновений.
Главные тезисы
- За последние сутки произошло 68 боевых столкновений между ВСУ и армией РФ.
- Украинские защитники сдерживают давление российских войск, ликвидировав более 1200 солдат оккупационной армии.
- Армия РФ использует различное вооружение, включая артиллерию, авиацию и ракетные системы, в попытке прорвать украинские оборонительные линии.
Актуальная ситуация на разных направлениях фронта
Оперативная информация по состоянию на 16.00 15.08.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Харьковском направлении произошло пять боеприкосновений вблизи Липцев, Старицы и Волчанска. Два боя завершены, еще три — продолжаются.
На Купянском направлении враг проводил пять наступательных действий в сторону Глушковки, Андреевки, Кругляковки, Стельмаховки и Берестового. В настоящее время продолжаются три боестолкновения.
На Лиманском направлении противник штурмовал позиции наших защитников недалеко от Макеевки и Невского. Силы обороны остановили все четыре атаки россиян.
На Северском направлении в течение дня шли шесть боев. Захватническая армия наступала в сторону Спорного, Переездного, Верхнекаменского, где продолжается один бой.
На Краматорском направлении произошло два боестолкновения неподалеку от Временного Яра, в результате которых россияне потерпели поражение.
На Торецком направлении кафиры увеличили количество атак до 10 — наступали возле Железного, Нью-Йорка и Торецкая. Восемь атак отбиты, еще две — продолжаются.
Кроме этого, захватчики нанесли четыре авиаудара по Дружбе и Торецку.
На Покровском направлении россияне совершили 23 штурмовых действия в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Воздвиженка, Калиновое, Зеленое Поле, Новоторецкое, Николаевка, Новогродовка и Скучное. Украинские защитники сдерживают натиск войск России и отразили 15 атак, восемь боеприкосновений до сих пор продолжаются. Утраты противника в этом направлении уточняются.
На Кураховском направлении захватчики семь раз безрезультатно атаковали вблизи Красногоровки, Константиновки и Георгиевки.
На Времивском направлении противник три раза штурмовал наши позиции в районах Никольского и Ровнополья. Удачи не имел.
Кроме этого, привлекая авиацию, враг выпустил НАРы по Новодонецкому.
На Ореховском направлении произошло боестолкновение у Малой Токмачки.
На Приднепровском направлении россияне потерпели поражение дважды атакуя оборонительные рубежи украинцев.
Что известно о текущих и общих потерях армии РФ в войне против Украины
По информации Генштаба, 14 августа украинские военные ликвидировали еще 1220 солдат оккупационной армии РФ и десятки единиц вражеской техники.
личного состава — около 595 тыс. 620 (+1 тыс. 220) человек,
танков — 8 тыс 484 (+8) ед,
боевых бронированных машин — 16 тыс 426 (+24) ед,
артиллерийских систем — 16 тыс 868 (+47) ед,
РСЗО — 1 тыс 154 (+3) ед,
средств ПВО — 922 (+1) ед,
самолетов — 367 (+1) ед,
вертолетов — 328 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 13 тыс 598 (+50),
крылатых ракет — 2 тыс 428 (+2),
кораблей /катеров — 28 (+0) ед,
подлодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 22 тыс 775 (+65) ед,
специальной техники — 2 тыс 813 (+0)
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-