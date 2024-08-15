Между ВСУ и армией РФ произошло 68 боевых столкновений за сутки

Оперативная информация по состоянию на 16.00 15.08.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

От огня вражеской артиллерии и минометов пострадали районы населенных пунктов Мануховка и Порозок. К тому же россияне нанесли семь авиаударов, сбросив 13 КАБов, по районам Победы, Михайловского, Константиновки и Кондратовки.

На Харьковском направлении произошло пять боеприкосновений вблизи Липцев, Старицы и Волчанска. Два боя завершены, еще три — продолжаются.

На Купянском направлении враг проводил пять наступательных действий в сторону Глушковки, Андреевки, Кругляковки, Стельмаховки и Берестового. В настоящее время продолжаются три боестолкновения.

На Лиманском направлении противник штурмовал позиции наших защитников недалеко от Макеевки и Невского. Силы обороны остановили все четыре атаки россиян.

На Северском направлении в течение дня шли шесть боев. Захватническая армия наступала в сторону Спорного, Переездного, Верхнекаменского, где продолжается один бой.

На Краматорском направлении произошло два боестолкновения неподалеку от Временного Яра, в результате которых россияне потерпели поражение.