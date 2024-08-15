ВСУ отбили 58 штурмовых атак армии РФ на Покровском направлении

По данным Генштаба, за минувшие сутки у украинских защитников было 165 боевых столкновений с оккупантами РФ. Самым горячим направлением является Покровский.

Какая ситуация на фронте

Как отмечает Генштаб, украинская авиация и артиллерия нанесли девять ударов по позициям врага, уничтожив четыре артиллерийские системы, средство ПВО, состав боеприпасов и еще один важный объект оккупантов.

Больше всего боевых столкновений зафиксировано на Покровском направлении. Там украинские защитники отразили 58 штурмовых действий противника. Наибольшая концентрация вражеских атак была близ Воздвиженки и Гродовки, противник активно применял штурмовую и бомбардировочную авиацию.

Также активные бои продолжаются на Харьковском, Купянском, Лиманском, Краматорском, Торецком, Северском, Кураховском, Времивском и Ореховском направлениях.

В частности, на Харьковском направлении произошло четыре боевых столкновения в районах населенных пунктов Волчанск и Сотницкий Казачок.

На Купянском направлении в сутки произошло девять вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Синьковки, Петропавловки и Берестового.

На лиманском направлении враг атаковал 15 раз. Пытался продвинуться вперед неподалеку от Невского, Тернов и Макеевки.

На Северском направлении украинские защитники отражали 25 штурмовых действий российских захватчиков вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Переездного, Спорного и Выемки.

Что известно о текущих и общих потерях армии РФ в войне против Украины