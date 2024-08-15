ВСУ отбили 58 штурмовых атак армии РФ на Покровском направлении

По данным Генштаба, за минувшие сутки у украинских защитников было 165 боевых столкновений с оккупантами РФ. Самым горячим направлением является Покровский.
Главные тезисы
- Силы обороны успешно провели 165 боевых столкновений с оккупантами за минувшие сутки.
- Авиация и артиллерия украинских вооруженных сил нанесли девять ударов по позициям врага, уничтожив важные объекты оккупантов.
- Общие потери армии РФ в ходе войны против Украины включают в себя значительное количество техники и личного состава.
- Бои продолжаются на различных направлениях, в том числе Харьковском, Купянском, Лиманском, Краматорском, Торецком, Северском, Кураховском, Времивском и Ореховском.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, украинская авиация и артиллерия нанесли девять ударов по позициям врага, уничтожив четыре артиллерийские системы, средство ПВО, состав боеприпасов и еще один важный объект оккупантов.
Больше всего боевых столкновений зафиксировано на Покровском направлении. Там украинские защитники отразили 58 штурмовых действий противника. Наибольшая концентрация вражеских атак была близ Воздвиженки и Гродовки, противник активно применял штурмовую и бомбардировочную авиацию.
Также активные бои продолжаются на Харьковском, Купянском, Лиманском, Краматорском, Торецком, Северском, Кураховском, Времивском и Ореховском направлениях.
В частности, на Харьковском направлении произошло четыре боевых столкновения в районах населенных пунктов Волчанск и Сотницкий Казачок.
На Купянском направлении в сутки произошло девять вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Синьковки, Петропавловки и Берестового.
На лиманском направлении враг атаковал 15 раз. Пытался продвинуться вперед неподалеку от Невского, Тернов и Макеевки.
На Северском направлении украинские защитники отражали 25 штурмовых действий российских захватчиков вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Переездного, Спорного и Выемки.
Что известно о текущих и общих потерях армии РФ в войне против Украины
личного состава — около 595 тыс. 620 (+1 тыс. 220) человек,
танков — 8 тыс 484 (+8) ед,
боевых бронированных машин — 16 тыс 426 (+24) ед,
артиллерийских систем — 16 тыс 868 (+47) ед,
РСЗО — 1 тыс 154 (+3) ед,
средства ПВО — 922 (+1) ед,
самолетов — 367 (+1) ед,
вертолетов — 328 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 13 тыс 598 (+50),
крылатые ракеты — 2 тыс 428 (+2),
корабли /катера — 28 (+0) ед,
подводные лодки — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 22 тыс 775 (+65) ед,
специальная техника — 2 тыс 813 (+0
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