ВСУ отбили 58 штурмовых атак армии РФ на Покровском направлении
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ отбили 58 штурмовых атак армии РФ на Покровском направлении

Генштаб ВСУ
ВСУ отбили 58 штурмовых атак армии РФ на Покровском направлении
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По данным Генштаба, за минувшие сутки у украинских защитников было 165 боевых столкновений с оккупантами РФ. Самым горячим направлением является Покровский.

Главные тезисы

 

  • Силы обороны успешно провели 165 боевых столкновений с оккупантами за минувшие сутки.
  • Авиация и артиллерия украинских вооруженных сил нанесли девять ударов по позициям врага, уничтожив важные объекты оккупантов.
  • Общие потери армии РФ в ходе войны против Украины включают в себя значительное количество техники и личного состава.
  • Бои продолжаются на различных направлениях, в том числе Харьковском, Купянском, Лиманском, Краматорском, Торецком, Северском, Кураховском, Времивском и Ореховском.

Какая ситуация на фронте

Как отмечает Генштаб, украинская авиация и артиллерия нанесли девять ударов по позициям врага, уничтожив четыре артиллерийские системы, средство ПВО, состав боеприпасов и еще один важный объект оккупантов.

Больше всего боевых столкновений зафиксировано на Покровском направлении. Там украинские защитники отразили 58 штурмовых действий противника. Наибольшая концентрация вражеских атак была близ Воздвиженки и Гродовки, противник активно применял штурмовую и бомбардировочную авиацию.

Также активные бои продолжаются на Харьковском, Купянском, Лиманском, Краматорском, Торецком, Северском, Кураховском, Времивском и Ореховском направлениях.

  • В частности, на Харьковском направлении произошло четыре боевых столкновения в районах населенных пунктов Волчанск и Сотницкий Казачок.

  • На Купянском направлении в сутки произошло девять вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Синьковки, Петропавловки и Берестового.

  • На лиманском направлении враг атаковал 15 раз. Пытался продвинуться вперед неподалеку от Невского, Тернов и Макеевки.

  • На Северском направлении украинские защитники отражали 25 штурмовых действий российских захватчиков вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Переездного, Спорного и Выемки.

Что известно о текущих и общих потерях армии РФ в войне против Украины

  • личного состава — около 595 тыс. 620 (+1 тыс. 220) человек,

  • танков — 8 тыс 484 (+8) ед,

  • боевых бронированных машин — 16 тыс 426 (+24) ед,

  • артиллерийских систем — 16 тыс 868 (+47) ед,

  • РСЗО — 1 тыс 154 (+3) ед,

  • средства ПВО — 922 (+1) ед,

  • самолетов — 367 (+1) ед,

  • вертолетов — 328 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 13 тыс 598 (+50),

  • крылатые ракеты — 2 тыс 428 (+2),

  • корабли /катера — 28 (+0) ед,

  • подводные лодки — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 22 тыс 775 (+65) ед,

  • специальная техника — 2 тыс 813 (+0

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