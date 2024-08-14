ВСУ отразили 106 атак армии РФ в течение суток

По состоянию на 16:00 14 августа количество боевых столкновений Сил обороны Украины с российскими оккупантами возросло до 106. Горячее всего сейчас на Покровском направлении.
Главные тезисы
- За сутки ВСУ отразили 106 атак армии РФ на различных направлениях фронта.
- Украинские войска успешно контролируют ситуацию и уничтожили 1240 российских захватчиков, а также значительное количество военной техники.
- Наиболее напряженная ситуация наблюдается на Покровском направлении, где ВСУ отразили 37 атак противника.
- Российские захватчики продолжают применять авиацию и артиллерию по приграничным районам Сумской области.
- Обстановка на других направлениях фронта также накаляется, противник пытается прорвать оборону украинских войск, но получает жесткий отпор.
Актуальная ситуация на разных направлениях фронта
Оперативная информация по состоянию на 16.00 14.08.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Оккупант продолжает применять авиацию и артиллерию по приграничным районам Сумской области. В частности, под артиллерийскими ударами оказались районы населенных пунктов Бачевск, Порозок, Бояро-Лежачи, Прогресс. Авиационный удар потерпел Глухов.
На Харьковском направлении российские террористы три раза штурмовали позиции наших подразделений в районе Волчанска, в настоящее время идет бой. Под ударами вражеских Кабов оказались Казачья Лопань и Липцы.
Четыре раза враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. В направлении Лозовой, Петропавловки и Синьковки. Две атаки отбиты Силами обороны, два боестолкновения продолжаются.
На Лиманском направлении враг атаковал в районах Макеевки, Невского и Тернов. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже девять боестолкновений, до сих пор продолжается бой в районе Невского. Ситуация контролируется.
Противник в дальнейшем пытается прорвать оборону наших войск на Северском направлении, однако получает жесткий отпор от украинских подразделений. Так, вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Спорного и Выемки оккупанты 17 раз пытались потеснить наши подразделения, в настоящее время четыре из этих боестолкновений продолжаются.
На Краматорском направлении захватчики совершили четыре штурмовых действия вблизи Временного Яра и Андреевки. Два боестолкновения продолжаются.
На Торецком направлении количество вражеских атак увеличилось до четырнадцати. Враг, при поддержке авиации, атакует возле населенных пунктов Нью-Йорк, где наши защитники отбили три атаки, Железное, Северное и Торецк — где уже отбиты девять штурмов, а еще два боестолкновения продолжаются.
Интенсивно атакует враг украинских защитников в Покровском направлении. Здесь, в течение дня, агрессор совершил 37 атак в районах Воздвиженки, Гродовки, Желанного, Зеленого Поля, Водяного, Нудного, Карловки и Птичьего. Силы обороны сдерживают напор и отразили 25 атак противника, двенадцать боев еще продолжаются. Подверглись ударам КАБами Воздвиженка и Гродовка, неуправляемыми авиационными ракетами избивали по Александрополю.
На Кураховском направлении с начала суток захватчик пять раз атаковал наши подразделения. Пытался продвинуться вблизи Константиновки и Красногоровки, в настоящее время продолжается бой у Георгиевки.
На Времивском направлении наши войска отбивают две атаки в сторону Водяного, а еще четыре попытки продвинуться к Угледару и Водяному успехов противнику не принесли.
В районах Малой Токмачки и Новоданиловки, на Ореховском направлении, кафиры три раза безуспешно пытались продвинуться вперед, но получили жесткий отпор. Также враг применял авиацию по Лобковому.
На Приднепровском направлении четыре атаки захватчиков успеха не имели.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1240 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 8476 (+21) ед;
боевых бронированных машин — 16 402 (+17) ед;
артиллерийских систем — 16 821 (+57) ед;
РСЗО — 1151 (+5) ед.;
средств ПВО — 921 (+1) ед;
самолетов — 366 ед.;
вертолетов — 328 ед.;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 13 548 (+57) ед;
крылатых ракет — 2426 ед.;
кораблей/катеров — 28 ед.;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 27 710 (+61) ед;
специальной техники — 2813 (+7) ед.
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