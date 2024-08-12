Между ВСУ и армией РФ произошло 80 боевых столкновений с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16.00 12.08.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

От циничных обстрелов с территории РФ подвергаются приграничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей. От огня вражеской артиллерии и минометов сегодня пострадали районы населенных пунктов Малая Слободка, Покровка, Угроиды, Бояро-Лежачи, Блешня. К тому же, россияне нанесли 16 авиаударов, в частности, по Запсилью, Могрице, Вакаловщине, Глухову, Ольшанке, Сенному, Великой Рыбице, Партизанскому, Юнаковке и Локне.

По уточненной информации, на Харьковском направлении противник совершил три атаки у Тихого и Волчанска, где до сих пор длится один бой.

На Купянском направлении произошло шесть боеприкосновений, в частности, в районах Берестового, Стельмаховки, Глушковки и Новоосинового. Четыре из которых завершены, два еще продолжаются.

На Лиманском направлении враг 17 раз штурмовал позиции наших защитников недалеко от Макеевки, Невского, Тернов и Торского. Силы обороны приостановили все атаки россиян.

На Северском направлении в течение дня шли три боя. Захватническая армия наступала в сторону Верхнекаменского и Спорного, где потерпела поражение.

На Краматорском направлении произошло пять боеприкосновений недалеко от Временного Яра и Богдановки. Два боя завершены, еще три — продолжаются.