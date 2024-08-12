Между ВСУ и армией РФ произошло 80 боевых столкновений с начала суток

Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Всего с начала суток 12 августа произошло 80 боевых столкновений.
Главные тезисы
- Всего за сутки произошло 80 боевых столкновений между ВСУ и армией РФ.
- Украинские защитники успешно сдерживают армию РФ, демонстрируя эффективную оборону на различных направлениях фронта.
- Генеральный штаб ВСУ сообщает о значительных потерях российских захватчиков, включая уничтожение техники и танков противника.
Актуальная ситуация на разных направлениях фронта
Оперативная информация по состоянию на 16.00 12.08.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,
От циничных обстрелов с территории РФ подвергаются приграничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей. От огня вражеской артиллерии и минометов сегодня пострадали районы населенных пунктов Малая Слободка, Покровка, Угроиды, Бояро-Лежачи, Блешня. К тому же, россияне нанесли 16 авиаударов, в частности, по Запсилью, Могрице, Вакаловщине, Глухову, Ольшанке, Сенному, Великой Рыбице, Партизанскому, Юнаковке и Локне.
По уточненной информации, на Харьковском направлении противник совершил три атаки у Тихого и Волчанска, где до сих пор длится один бой.
На Купянском направлении произошло шесть боеприкосновений, в частности, в районах Берестового, Стельмаховки, Глушковки и Новоосинового. Четыре из которых завершены, два еще продолжаются.
На Лиманском направлении враг 17 раз штурмовал позиции наших защитников недалеко от Макеевки, Невского, Тернов и Торского. Силы обороны приостановили все атаки россиян.
На Северском направлении в течение дня шли три боя. Захватническая армия наступала в сторону Верхнекаменского и Спорного, где потерпела поражение.
На Краматорском направлении произошло пять боеприкосновений недалеко от Временного Яра и Богдановки. Два боя завершены, еще три — продолжаются.
На Торецком направлении кафиры увеличили количество атак до восьми — наступали возле Железного и Торецкого. Половина атак отбита, еще четыре — продолжаются.
Кроме этого, захватчики нанесли 12 авиаударов, сбросив 22 КАБа по районам Нелиповки и Торецка.
На Покровском направлении россияне совершили штурмовые действия в районах населенных пунктов Калиново, Сухая Балка, Елизаветовка, Зеленое Поле, Новоалександровка, Гродовка, Николаевка, Желанное и Нудное. Украинские защитники сдерживают натиск войск России и отразили 19 атак из 25 начатых врагом. Утраты противника в этом направлении уточняются.
Также враг ударил НАРами по Александрополю.
На Кураховском направлении захватчики пять раз безуспешно атаковали вблизи Красногоровки, Константиновки и Георгиевки.
На Времивском направлении противник пять раз штурмовал наши позиции возле Водяного, Константиновки и Угледара. Три атаки отбиты, две – продолжаются. Ситуация под контролем наших войск.
Кроме этого, привлекая авиацию, враг ударил тремя КАБами в район Водяного и запустил несколько НАРов по Новодонецку.
На Приднепровском направлении россияне потерпели поражение, трижды атакуя оборонительные рубежи украинцев на левобережье Днепра.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1080 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков - 8450 (+3) ед;
боевых бронированных машин - 16368 (+5) ед;
артиллерийских систем - 16728 (+65) ед;
РСЗО - 1146 (+3) ед.;
средств ПВО - 919 (+1) ед;
самолетов - 366 ед.;
вертолетов - 328 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня - 13472 (+73) ед;
крылатых ракет - 2426 (+1) ед;
кораблей/катеров - 28 ед.;
подводных лодок - 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн - 22590 (+66) ед;
специальной техники - 2801 (+1) ед.
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