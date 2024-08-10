ВСУ отразили 72 штурма армии РФ в течение суток

С начала суток 10 августа враг продолжает наступательные действия, количество боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 72. Более трети из них происходило на Покровском направлении. Оккупанты привлекают для ударов авиацию, наиболее активно бьют по приграничной Сумщине с территории РФ.
Главные тезисы
- На фронте в Украине продолжаются наступательные действия армии РФ, количество боевых столкновений увеличилось до 72 за сутки.
- Значительная часть атак сосредоточена на Покровском направлении, где противник активно привлекает авиацию для ударов.
- Оборонительные позиции ВСУ успешно отражают штурмы на различных направлениях, причиняя противнику значительные потери.
Актуальная ситуация на разных направлениях фронта
Оперативная информация по состоянию на 16.00 10.08.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Сумская и Черниговская области продолжают подвергаться артиллерийским обстрелам с территории РФ. Так, во враждебное огневое влияние попали 14 районов разных населенных пунктов. Среди них Поповка, Уланово, Заруцкое, Большая Писаревка, Карповичи и Блешня.
На Харьковском направлении наши воины в настоящее время отразили атаку противника в районе Волчанска. Еще два боестолкновения там продолжаются.
На Купянском направлении противник четырежды безуспешно штурмовал позиции наших подразделений возле Стельмаховки и Берестового.
На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила девять атак на позиции украинцев вблизи Невского и Макеевки. Шесть боестолкновений завершились без успеха для противника, а три, у Невского, продолжаются.
Пытается враг найти слабину в нашей обороне на Северском направлении. Вблизи Белогоровки, Выемки и Спорного провел пять атак. Получил жесткий отпор. Потери оккупантов уточняются.
На Краматорском направлении захватчики начинали восемь штурмов близ Временного Яра и Белой Горы. Три из них еще не завершены. Враг несет потери. Концентрирует усилия в районе Временного Яра.
На Торецком направлении количество вражеских атак увеличилось до семи. Две из них наши воины остановили. Бои еще ведутся у Нью-Йорка и Торецкая. Этот город продолжает подвергаться авиабомбардировкам — за сегодняшний день их было уже четыре. А наши позиции в районе Дружбы враг обстреливал неуправляемые авиаракеты — выпустил 12 единиц.
На Покровском направлении наибольшее количество боеприкосновений. С начала суток оккупанты предприняли уже 25 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах восьми разных населенных пунктов. Больше всего боестолкновений прошло возле Гродовки и Желанного — восемь и семь соответственно. Территории близ Александрополя получили удары НАРами и КАБами.
Завершилось восемь вражеских атак в сторону Карловки, Красногоровки, Георгиевки и Константиновки на Кураховском направлении.
На Времивском направлении завершилось безуспешно для врага боестолкновение недалеко от Водяного. Российские террористы применили две управляемые авиабомбы для удара по Нескучному. Дважды били НАРами, у Новодонецкого.
На Приднепровском направлении две атаки россиян успеха не имели.
Утраты армии РФ по состоянию на 10 августа 2024 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.08.24 ориентировочно составили:
личного состава — около 589700 (+1160) человек,
танков — 8441 (+7) ед,
боевых бронированных машин — 16350 (+9) ед,
артиллерийских систем — 16605 (+69) ед,
РСЗО — 1143 (+1) ед,
средств ПВО — 918 (+2) ед,
самолетов — 366 (+0) ед,
вертолетов — 327 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 13372 (+47),
крылатых ракет — 2425 (+1),
кораблей /катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 22453 (+82) ед,
специальной техники — 2789 (+20).
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