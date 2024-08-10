ВСУ отразили 72 штурма армии РФ в течение суток

Оперативная информация по состоянию на 16.00 10.08.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Сумская и Черниговская области продолжают подвергаться артиллерийским обстрелам с территории РФ. Так, во враждебное огневое влияние попали 14 районов разных населенных пунктов. Среди них Поповка, Уланово, Заруцкое, Большая Писаревка, Карповичи и Блешня.

Пытается враг найти слабину в нашей обороне на Северском направлении. Вблизи Белогоровки, Выемки и Спорного провел пять атак. Получил жесткий отпор. Потери оккупантов уточняются.

На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила девять атак на позиции украинцев вблизи Невского и Макеевки. Шесть боестолкновений завершились без успеха для противника, а три, у Невского, продолжаются.

На Харьковском направлении наши воины в настоящее время отразили атаку противника в районе Волчанска. Еще два боестолкновения там продолжаются.

На Краматорском направлении захватчики начинали восемь штурмов близ Временного Яра и Белой Горы. Три из них еще не завершены. Враг несет потери. Концентрирует усилия в районе Временного Яра.

На Торецком направлении количество вражеских атак увеличилось до семи. Две из них наши воины остановили. Бои еще ведутся у Нью-Йорка и Торецкая. Этот город продолжает подвергаться авиабомбардировкам — за сегодняшний день их было уже четыре. А наши позиции в районе Дружбы враг обстреливал неуправляемые авиаракеты — выпустил 12 единиц.

На Покровском направлении наибольшее количество боеприкосновений. С начала суток оккупанты предприняли уже 25 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах восьми разных населенных пунктов. Больше всего боестолкновений прошло возле Гродовки и Желанного — восемь и семь соответственно. Территории близ Александрополя получили удары НАРами и КАБами.

Завершилось восемь вражеских атак в сторону Карловки, Красногоровки, Георгиевки и Константиновки на Кураховском направлении.

На Времивском направлении завершилось безуспешно для врага боестолкновение недалеко от Водяного. Российские террористы применили две управляемые авиабомбы для удара по Нескучному. Дважды били НАРами, у Новодонецкого.