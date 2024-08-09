По информации Генштаба, с начала суток украинские военные уже 59 раз вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ на фронте.

Что известно о ситуации на фронте

Отмечается, что на Харьковщине отражена одна атака российских оккупантов в районе Волчанска, еще один бой там продолжается.

В направлении Купянска продолжается бой у Табаевки.

В направлении Лимана в Донецкой области украинскими военными отражены 6 вражеских атак неподалеку от Макеевки, Невского и Серебрянского леса. Идет еще один бой.

В направлении Северска зафиксировано 9 попыток атак со стороны преступной армии РФ в сторону Белогоровки, Верхнекаменского, Спорного и Выемки.

Восемь вражеских атак отбито, продолжается отражение атаки российских окупантов вблизи Верхнекаменского.

В направлении Краматорска зафиксировано 5 вражеских штурмовых попыток эпидалек Временного Яра и Ступочек. Четыре атаки российских окупантов уже отбиты, еще один бой продолжается.

Что известно о ситуации в районах Торецкая и Покровская

В направлении Торецкого количество вражеских атак возросло до 12. Оккупанты пытались вести наступление у Белой Горы, Дилиевки, Нью-Йорка и Торецкая.

ВСУ отразили 10 вражеских атак. Продолжаются еще два боя.

В направлении Покровска враг с начала суток пытался атаковать 19 раз в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Желанне, Зеленое Поле и Яснобродовка.

12 вражеских атак ВСУ уже отбили, в настоящее время продолжается отражение еще семи.

В направлении Курахово российские оккупанты трижды безуспешно атаковали вблизи Парасковеевки и Константиновки. Две атаки уже отбиты, продолжается отражение еще одной.

Кроме этого, преступная армия РФ пыталась штурмовать позиции ВСУ в районе Водяного. Отражение вражеской атаки продолжается.

В Запорожской области российские кафиры провели одну провальную атаку в районе Новой Токмачки.