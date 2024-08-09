По информации Генштаба, с начала суток украинские военные уже 59 раз вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ на фронте.
Главные тезисы
- Украинские военные отразили более 50 атак армии РФ на фронте за сутки.
- Бои продолжаются на разных направлениях, включая Харьковщину, Донетчину, и районы Краматорска, Торецка и другие.
- Несмотря на напряженную обстановку, украинские военные готовы защищать территорию страны.
- Важно поддерживать единство и поддерживать Вооруженные Силы в борьбе с агрессором.
- Ситуация остается напряженной, с боями и атаками на фронте, требуется дальнейшее отражение вражеских атак.
Что известно о ситуации на фронте
Отмечается, что на Харьковщине отражена одна атака российских оккупантов в районе Волчанска, еще один бой там продолжается.
В направлении Купянска продолжается бой у Табаевки.
В направлении Лимана в Донецкой области украинскими военными отражены 6 вражеских атак неподалеку от Макеевки, Невского и Серебрянского леса. Идет еще один бой.
В направлении Северска зафиксировано 9 попыток атак со стороны преступной армии РФ в сторону Белогоровки, Верхнекаменского, Спорного и Выемки.
Восемь вражеских атак отбито, продолжается отражение атаки российских окупантов вблизи Верхнекаменского.
В направлении Краматорска зафиксировано 5 вражеских штурмовых попыток эпидалек Временного Яра и Ступочек. Четыре атаки российских окупантов уже отбиты, еще один бой продолжается.
Что известно о ситуации в районах Торецкая и Покровская
В направлении Торецкого количество вражеских атак возросло до 12. Оккупанты пытались вести наступление у Белой Горы, Дилиевки, Нью-Йорка и Торецкая.
ВСУ отразили 10 вражеских атак. Продолжаются еще два боя.
В направлении Покровска враг с начала суток пытался атаковать 19 раз в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Желанне, Зеленое Поле и Яснобродовка.
12 вражеских атак ВСУ уже отбили, в настоящее время продолжается отражение еще семи.
В направлении Курахово российские оккупанты трижды безуспешно атаковали вблизи Парасковеевки и Константиновки. Две атаки уже отбиты, продолжается отражение еще одной.
Кроме этого, преступная армия РФ пыталась штурмовать позиции ВСУ в районе Водяного. Отражение вражеской атаки продолжается.
В Запорожской области российские кафиры провели одну провальную атаку в районе Новой Токмачки.
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