За інформацією Генштабу, від початку доби українські військові вже 59 разів вступали у бій із підрозділами злочинної армії РФ на фронті.
Головні тези:
- ЗСУ відбили понад 50 ворожих атак на фронті на різних напрямках.
- Бої тривають на Харківщині, Донеччині, в районах Сіверська, Краматорська, Торецька, Покровська, Курахового та у Запорізькій області.
- Окупанти з РФ провели численні атаки у багатьох районах, але ЗСУ відбили їх.
- Ситуація на фронті залишається напруженою, але українські військові готові захищати територію країни.
- Важливо зберігати єдність та підтримувати наші Збройні Сили у боротьбі з агресором.
Що відомо про ситуацію на фронті
Зазначається, що на Харківщині відбито одну атаку російських окупантів в районі Вовчанська, ще один бій там триває.
У напрямку Куп’янська триває бій поблизу Табаївки
У напрямку Лиману на Донеччині українськими військовими відбито 6 ворожих атак неподалік Макіївки, Невського та Серебрянського лісу. Триває ще один бій.
У напрямку Сіверська зафіксовано 9 спроб атак з боку злочинної армії РФ у бік Білогорівки, Верхньокам’янського, Спірного та Виїмки.
Вісім ворожих атак відбито, триває відбиття атаки російських окупантів поблизу Верхньокам’янського.
У напрямку Краматорська зафіксовано 5 ворожих штурмових спроб еподалік Часового Яру та Ступочок. Чотири атаки російських окупантів вже відбито, ще один бій триває.
Що відомо про ситуацію в районах Торецька та Покровська
У напрямку Торецька кількість ворожих атак зросла до 12. Окупанти намагались вести наступ біля Білої Гори, Диліївки, Нью-Йорка та Торецька.
ЗСУ відбили 10 ворожих атак. Тривають ще два боя.
У напрямку Покровська ворог від початку доби намагався атакувати 19 разів у районах населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Желанне, Зелене Поле та Яснобродівка.
12 ворожих атак ЗСУ вже відбили, наразі триває відбиття ще семи.
У напрямку Курахового російські окупанти тричі безуспішно атакували поблизу Парасковіївки та Костянтинівки. Дві атаки вже відбиті, триває відбиття ще однієї.
Окрім цього злочинна армія РФ намагалась штурмувати позиції ЗСУ в районі Водяного. Відбиття ворожої атаки ще триває.
У Запорізькій області російські окупанти провели одну провальну атаку в районі Нової Токмачки.
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