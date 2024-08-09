За інформацією Генштабу, від початку доби українські військові вже 59 разів вступали у бій із підрозділами злочинної армії РФ на фронті.

Що відомо про ситуацію на фронті

Зазначається, що на Харківщині відбито одну атаку російських окупантів в районі Вовчанська, ще один бій там триває.

У напрямку Куп’янська триває бій поблизу Табаївки

У напрямку Лиману на Донеччині українськими військовими відбито 6 ворожих атак неподалік Макіївки, Невського та Серебрянського лісу. Триває ще один бій.

У напрямку Сіверська зафіксовано 9 спроб атак з боку злочинної армії РФ у бік Білогорівки, Верхньокам’янського, Спірного та Виїмки.

Вісім ворожих атак відбито, триває відбиття атаки російських окупантів поблизу Верхньокам’янського.

У напрямку Краматорська зафіксовано 5 ворожих штурмових спроб еподалік Часового Яру та Ступочок. Чотири атаки російських окупантів вже відбито, ще один бій триває.

Що відомо про ситуацію в районах Торецька та Покровська

У напрямку Торецька кількість ворожих атак зросла до 12. Окупанти намагались вести наступ біля Білої Гори, Диліївки, Нью-Йорка та Торецька.

ЗСУ відбили 10 ворожих атак. Тривають ще два боя.

У напрямку Покровська ворог від початку доби намагався атакувати 19 разів у районах населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Желанне, Зелене Поле та Яснобродівка.

12 ворожих атак ЗСУ вже відбили, наразі триває відбиття ще семи.

У напрямку Курахового російські окупанти тричі безуспішно атакували поблизу Парасковіївки та Костянтинівки. Дві атаки вже відбиті, триває відбиття ще однієї.

Окрім цього злочинна армія РФ намагалась штурмувати позиції ЗСУ в районі Водяного. Відбиття ворожої атаки ще триває.

У Запорізькій області російські окупанти провели одну провальну атаку в районі Нової Токмачки.