ЗСУ відбили 72 штурми армії РФ протягом доби

Оперативна інформація станом на 16.00 10.08.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Сумська та Чернігівська області продовжують потерпати від артилерійських обстрілів з території РФ. Так, під ворожий вогневий вплив потрапили 14 районів різних населених пунктів. Серед них Попівка, Уланове, Заруцьке, Велика Писарівка, Карповичі та Блешня.

Намагається ворог знайти слабину в нашій обороні на Сіверському напрямку. Поблизу Білогорівки, Виїмки та Спірного провів п’ять атак. Отримав жорстку відсіч. Втрати окупантів уточнюються.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила дев’ять атак на позиції українців поблизу Невського і Макіївки. Шість боєзіткнень завершилися без успіху для противника, а три, біля Невського, продовжуються.

На Куп’янському напрямку противник чотири рази безуспішно штурмував позиції наших підрозділів біля Стельмахівки і Берестового.

На Харківському напрямку наші воїни на даний час відбили атаку противника у районі Вовчанська. Ще два боєзіткнення там тривають.

На Краматорському напрямку загарбники розпочинали вісім штурмів поблизу Часового Яру і Білої Гори. Три з них ще не завершено. Ворог зазнає втрат. Концентрує зусилля у районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку кількість ворожих атак збільшилась до семи. Дві з них наші воїни зупинили. Бої ще точаться біля Нью-Йорка і Торецька. Це місто продовжує піддаватись авіабомбардуванням — за сьогодні їх було вже чотири. А наші позиції у районі Дружби ворог обстрілював некерованими авіаракетами — випустив 12 одиниць.

На Покровському напрямку найбільша кількість боєзіткнень. З початку доби окупанти здійснили вже 25 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах восьми різних населених пунктів. Найбільше боєзіткнень пройшло біля Гродівки і Желанного — вісім та сім відповідно. Території поблизу Олександрополя зазнали ударів НАРами та КАБами.

Завершились вісім ворожих атак у бік Карлівки, Красногорівки, Георгіївки та Костянтинівки на Курахівському напрямку.

На Времівському напрямку завершилось безуспішно для ворога боєзіткнення неподалік Водяного. Російські терористи застосували дві керовані авіабомби для удару по Нескучному. Двічі били НАРами, біля Новодонецького.