ВСУ уничтожили более 1200 солдат РФ, 21 танк и 57 артсистем
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили более 1200 солдат РФ, 21 танк и 57 артсистем

Генштаб ВСУ
ВСУ уничтожили более 1200 солдат РФ, 21 танк и 57 артсистем
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Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 594400 военных.

Главные тезисы

  • Украинские военные уничтожили более 1200 солдат и значительное количество военной техники РФ.
  • Общее количество потерь русской армии с начала вторжения в Украину составляет 594400 военных.
  • За прошедший сутки зафиксировано 134 боевых столкновения на различных направлениях с повышенной активностью боевых действий.
  • Наибольшая концентрация вражеских атак зафиксирована в районе Гродовки, где произошла бомбардировка тремя КАБами.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1240 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 8476 (+21) ед;

  • боевых бронированных машин — 16 402 (+17) ед;

  • артиллерийских систем — 16 821 (+57) ед;

  • РСЗО — 1151 (+5) ед.;

  • средства ПВО — 921 (+1) ед;

  • самолетов — 366 ед.;

  • вертолетов — 328 ед.;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 13 548 (+57) ед;

  • крылатых ракет — 2426 ед;

  • кораблей/катеров — 28 ед;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 27 710 (+61) ед;

  • специальной техники — 2813 (+7) ед.

Фото — facebook.com/GeneralStaff.ua

Какая ситуация на фронте

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 134 боевых столкновения.

  • На Харьковском направлении произошло 13 боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое, Липке, Тихом и Волчанск.

  • На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз. Пытался продвинуться вперед неподалеку от Невского, Тернов, Макеевки и в Серебрянском лесу.

  • На Краматорском направлении оккупанты атаковали шесть раз возле Белой Горы, Ивановского и, самое активное, в районе Временного Яра.

  • На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 19 атак неподалеку от Железного, Нью-Йорка и Торецкая.

На Покровском направлении наши защитники остановили 54 штурмовых и наступательных действия в сторону населенных пунктов Сухая Балка, Воздвиженка, Новоалександровка, Елизаветовка, Зеленое поле, Малиновка, Гродовка, Желанне, Нудное, Калиновое, Птиче и Карловка. Наибольшая концентрация вражеских атак была близ Гродовки, также район этого населенного пункта подвергся бомбардировке тремя КАБами.

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