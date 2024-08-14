ВСУ уничтожили более 1200 солдат РФ, 21 танк и 57 артсистем

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 594400 военных.
Главные тезисы
- Украинские военные уничтожили более 1200 солдат и значительное количество военной техники РФ.
- Общее количество потерь русской армии с начала вторжения в Украину составляет 594400 военных.
- За прошедший сутки зафиксировано 134 боевых столкновения на различных направлениях с повышенной активностью боевых действий.
- Наибольшая концентрация вражеских атак зафиксирована в районе Гродовки, где произошла бомбардировка тремя КАБами.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1240 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 8476 (+21) ед;
боевых бронированных машин — 16 402 (+17) ед;
артиллерийских систем — 16 821 (+57) ед;
РСЗО — 1151 (+5) ед.;
средства ПВО — 921 (+1) ед;
самолетов — 366 ед.;
вертолетов — 328 ед.;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 13 548 (+57) ед;
крылатых ракет — 2426 ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 27 710 (+61) ед;
специальной техники — 2813 (+7) ед.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 134 боевых столкновения.
На Харьковском направлении произошло 13 боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое, Липке, Тихом и Волчанск.
На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз. Пытался продвинуться вперед неподалеку от Невского, Тернов, Макеевки и в Серебрянском лесу.
На Краматорском направлении оккупанты атаковали шесть раз возле Белой Горы, Ивановского и, самое активное, в районе Временного Яра.
На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 19 атак неподалеку от Железного, Нью-Йорка и Торецкая.
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