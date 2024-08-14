ВСУ уничтожили более 1200 солдат РФ, 21 танк и 57 артсистем

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1240 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 134 боевых столкновения.

На Харьковском направлении произошло 13 боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое, Липке, Тихом и Волчанск.

На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз. Пытался продвинуться вперед неподалеку от Невского, Тернов, Макеевки и в Серебрянском лесу.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали шесть раз возле Белой Горы, Ивановского и, самое активное, в районе Временного Яра.