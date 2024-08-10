Прорыв ВСУ на Курщине может изменить ход войны России против Украины — аналитик

Эксперт Шведского института международных отношений Андреас Умланд считает, что Украина пытается получить рычаги влияния на будущие переговоры с Россией после молниеносной операции прорыва границы в Курской области.
Главные тезисы
- Прорыв ВСУ на Курщине ускоряет возможное окончание войны между Украиной и Россией, открывая новые перспективы для переговоров.
- Развертывание американского оружия и поддержка США помогают Украине повысить эффективность своих действий на территории России.
- Цель Украины в наступлении может заключаться в укреплении своей позиции для успешных переговоров, включая обмен оккупированными территориями и уменьшение напряжения.
- Поддержка Запада и использование американского оружия способны изменить баланс сил в войне и повлиять на международное восприятие событий в регионе.
Операция ВСУ на Курщине может ускорить конец войны
Вторжение ВСУ на территорию России может привести к скорейшему окончанию войны РФ против Украины.
По словам Умланда, последние четыре дня резко сменили российско-украинскую войну. Операция украинских сил в Курской области быстро превратилась в крупнейшее территориальное продвижение со времен успешного контрнаступления в Харькове и Херсоне осенью 2022 года.
Пока непонятно, смогли ли россияне остановить продвижение ВСУ. Впрочем, у сети появляется все больше кадров с пленными россиянами и уничтоженными колоннами российской техники. Иногда ситуация очень похожа на первые хаотические дни "Великой войны".
Кроме того, это первый случай вторжения иностранных войск в РФ со Второй мировой войны. Украина демонстрирует россиянам, что война возвращается на их территорию.
Похоже, что Запад поддерживает эту операцию. Белый дом и ЕС заявили, что решение о проведении операции должна принимать сама Украина. Ранее союзники заявляли, что нападение на РФ может стать "красной линией", началом Третьей мировой войны и ядерным Армагеддоном. Но украинцы это сделали.
Умланд отметил, что эффект и цель Курской операции могут состоять в том, чтобы стереть аргументы о "красной линии".
Операция ВСУ дает понять диктатору Владимиру Путину, что Украина сохраняет значительный потенциал для боли России. Если украинские силы могут удержать и сохранить контроль над территорией РФ, это может усилить влияние Украины на любые возможные переговоры о прекращении войны. Тем временем украинцы взимают резервы и закрепляются на занятых рубежах.
Кроме того, Умланд заявил, что молниеносный прорыв Украины подрывает распространенную идею, что Путин держит в руках все карты и может диктовать условия прекращения огня. Киев дает понять, что получение рычагов влияния на переговорах является одной из целей наступления.
Каковы цели прорыва ВСУ на Курщине
Вероятная цель сделки согласуется с недавними заявлениями президента Зеленского, что Киев готов к переговорам.
Оккупированная территория РФ может быть обменена на оккупированную территорию Украины.
Возможно, идея состоит в том, чтобы оба государства отступили в пределы своих признанных границ? — написал бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт в Х.
Похоже, Киев готовит основу потенциальных переговоров, стремясь укрепить свою позицию и публично заявляя о готовности.
Как США могут помочь Украине развить успех наступления на Курщине
Журналисты The Washington Post обращают внимание, что в Белом доме не жаловались на использование украинскими военными американского оружия во время наступления в Курской области.
При этом США все еще официально не предоставили Украине разрешение на использование дальнобойных ракет ATACMS по объектам и целям на территории России.
Такие удары, возможно, подкрепленные атаками недавно приобретенных Украиной F-16, могут помешать любой российской контратаке. Если Украине не будет разрешено Вашингтон, ее войска будут вынуждены отступить раньше, чем это необходимо, — подчеркивается в материале издания.
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