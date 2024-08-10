Прорыв ВСУ на Курщине может изменить ход войны России против Украины — аналитик

Эксперт Шведского института международных отношений Андреас Умланд считает, что Украина пытается получить рычаги влияния на будущие переговоры с Россией после молниеносной операции прорыва границы в Курской области.

Операция ВСУ на Курщине может ускорить конец войны

Вторжение ВСУ на территорию России может привести к скорейшему окончанию войны РФ против Украины.

По словам Умланда, последние четыре дня резко сменили российско-украинскую войну. Операция украинских сил в Курской области быстро превратилась в крупнейшее территориальное продвижение со времен успешного контрнаступления в Харькове и Херсоне осенью 2022 года.

Пока непонятно, смогли ли россияне остановить продвижение ВСУ. Впрочем, у сети появляется все больше кадров с пленными россиянами и уничтоженными колоннами российской техники. Иногда ситуация очень похожа на первые хаотические дни "Великой войны".

Операция демонстрирует способность Украины добиваться неожиданности и использовать внезапные прорывы, в чем Россия неизменно терпит неудачу с начала войны. Поделиться

Кроме того, это первый случай вторжения иностранных войск в РФ со Второй мировой войны. Украина демонстрирует россиянам, что война возвращается на их территорию.

Похоже, что Запад поддерживает эту операцию. Белый дом и ЕС заявили, что решение о проведении операции должна принимать сама Украина. Ранее союзники заявляли, что нападение на РФ может стать "красной линией", началом Третьей мировой войны и ядерным Армагеддоном. Но украинцы это сделали.

Умланд отметил, что эффект и цель Курской операции могут состоять в том, чтобы стереть аргументы о "красной линии".

Наступление в Курской области развивается, а Киев в настоящее время соблюдает информационную тишину. О стратегических целях Украины говорили пока рано. Одно из предположений, которое получило широкое распространение, состоит в том, что это может привести к быстрому окончанию войны. Поделиться

Операция ВСУ дает понять диктатору Владимиру Путину, что Украина сохраняет значительный потенциал для боли России. Если украинские силы могут удержать и сохранить контроль над территорией РФ, это может усилить влияние Украины на любые возможные переговоры о прекращении войны. Тем временем украинцы взимают резервы и закрепляются на занятых рубежах.

Кроме того, Умланд заявил, что молниеносный прорыв Украины подрывает распространенную идею, что Путин держит в руках все карты и может диктовать условия прекращения огня. Киев дает понять, что получение рычагов влияния на переговорах является одной из целей наступления.

Каковы цели прорыва ВСУ на Курщине

Вероятная цель сделки согласуется с недавними заявлениями президента Зеленского, что Киев готов к переговорам.

Нам не обязательно возвращать все территории по военному пути. Думаю, что этого можно добиться и с помощью дипломатии. Поделиться

Оккупированная территория РФ может быть обменена на оккупированную территорию Украины.

Возможно, идея состоит в том, чтобы оба государства отступили в пределы своих признанных границ? — написал бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт в Х.

Похоже, Киев готовит основу потенциальных переговоров, стремясь укрепить свою позицию и публично заявляя о готовности.

Возможно, Зеленский решил сыграть в азартную игру, чтобы изменить и ускорить динамику конфликта, в том числе получить больше рычагов, если переговоры начнутся раньше, чем предполагалось, — пишет аналитик. Поделиться

Как США могут помочь Украине развить успех наступления на Курщине

Журналисты The Washington Post обращают внимание, что в Белом доме не жаловались на использование украинскими военными американского оружия во время наступления в Курской области.

При этом США все еще официально не предоставили Украине разрешение на использование дальнобойных ракет ATACMS по объектам и целям на территории России.