Прорыв ВСУ на Курщине может изменить ход войны России против Украины — аналитик
Категория
Мир
Дата публикации

Прорыв ВСУ на Курщине может изменить ход войны России против Украины — аналитик

Курщина
Читати українською
Источник:  Foreign Policy

Эксперт Шведского института международных отношений Андреас Умланд считает, что Украина пытается получить рычаги влияния на будущие переговоры с Россией после молниеносной операции прорыва границы в Курской области.

Главные тезисы

  • Прорыв ВСУ на Курщине ускоряет возможное окончание войны между Украиной и Россией, открывая новые перспективы для переговоров.
  • Развертывание американского оружия и поддержка США помогают Украине повысить эффективность своих действий на территории России.
  • Цель Украины в наступлении может заключаться в укреплении своей позиции для успешных переговоров, включая обмен оккупированными территориями и уменьшение напряжения.
  • Поддержка Запада и использование американского оружия способны изменить баланс сил в войне и повлиять на международное восприятие событий в регионе.

Операция ВСУ на Курщине может ускорить конец войны

Вторжение ВСУ на территорию России может привести к скорейшему окончанию войны РФ против Украины.

По словам Умланда, последние четыре дня резко сменили российско-украинскую войну. Операция украинских сил в Курской области быстро превратилась в крупнейшее территориальное продвижение со времен успешного контрнаступления в Харькове и Херсоне осенью 2022 года.

Пока непонятно, смогли ли россияне остановить продвижение ВСУ. Впрочем, у сети появляется все больше кадров с пленными россиянами и уничтоженными колоннами российской техники. Иногда ситуация очень похожа на первые хаотические дни "Великой войны".

Операция демонстрирует способность Украины добиваться неожиданности и использовать внезапные прорывы, в чем Россия неизменно терпит неудачу с начала войны.

Кроме того, это первый случай вторжения иностранных войск в РФ со Второй мировой войны. Украина демонстрирует россиянам, что война возвращается на их территорию.

Похоже, что Запад поддерживает эту операцию. Белый дом и ЕС заявили, что решение о проведении операции должна принимать сама Украина. Ранее союзники заявляли, что нападение на РФ может стать "красной линией", началом Третьей мировой войны и ядерным Армагеддоном. Но украинцы это сделали.

Умланд отметил, что эффект и цель Курской операции могут состоять в том, чтобы стереть аргументы о "красной линии".

Наступление в Курской области развивается, а Киев в настоящее время соблюдает информационную тишину. О стратегических целях Украины говорили пока рано. Одно из предположений, которое получило широкое распространение, состоит в том, что это может привести к быстрому окончанию войны.

Операция ВСУ дает понять диктатору Владимиру Путину, что Украина сохраняет значительный потенциал для боли России. Если украинские силы могут удержать и сохранить контроль над территорией РФ, это может усилить влияние Украины на любые возможные переговоры о прекращении войны. Тем временем украинцы взимают резервы и закрепляются на занятых рубежах.

Кроме того, Умланд заявил, что молниеносный прорыв Украины подрывает распространенную идею, что Путин держит в руках все карты и может диктовать условия прекращения огня. Киев дает понять, что получение рычагов влияния на переговорах является одной из целей наступления.

Каковы цели прорыва ВСУ на Курщине

Вероятная цель сделки согласуется с недавними заявлениями президента Зеленского, что Киев готов к переговорам.

Нам не обязательно возвращать все территории по военному пути. Думаю, что этого можно добиться и с помощью дипломатии.

Оккупированная территория РФ может быть обменена на оккупированную территорию Украины.

Возможно, идея состоит в том, чтобы оба государства отступили в пределы своих признанных границ? — написал бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт в Х.

Похоже, Киев готовит основу потенциальных переговоров, стремясь укрепить свою позицию и публично заявляя о готовности.

Возможно, Зеленский решил сыграть в азартную игру, чтобы изменить и ускорить динамику конфликта, в том числе получить больше рычагов, если переговоры начнутся раньше, чем предполагалось, — пишет аналитик.

Как США могут помочь Украине развить успех наступления на Курщине

Журналисты The Washington Post обращают внимание, что в Белом доме не жаловались на использование украинскими военными американского оружия во время наступления в Курской области.

При этом США все еще официально не предоставили Украине разрешение на использование дальнобойных ракет ATACMS по объектам и целям на территории России.

Такие удары, возможно, подкрепленные атаками недавно приобретенных Украиной F-16, могут помешать любой российской контратаке. Если Украине не будет разрешено Вашингтон, ее войска будут вынуждены отступить раньше, чем это необходимо, — подчеркивается в материале издания.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Прорыв ВСУ в Курскую область. В НАТО указали на 5 главных целей Украины
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Какие последствия будет иметь наступление ВСУ в Курской области — выводы аналитиков
Уничтоженная техника РФ на Курщине
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В ВСУ заявили о масштабной ловушке для армии РФ в Курской области
Военные ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?