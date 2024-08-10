Прорив ЗСУ на Курщині може змінити хід війни Росії проти України — аналітик

Експерт Шведського інституту міжнародних відносин Андреас Умланд вважає, що Україна намагається отримати важелі впливу для майбутніх переговорів з Росією після блискавичної операції прориву кордону у Курській області.

Операція ЗСУ на Курщині може пришвидшити кінець війни

Вторгнення ЗСУ на територію Росії може призвести до швидкого закінчення війни РФ проти України.

За словами Умланда, останні чотири дні різко змінили російсько-українську війну. Операція українських сил в Курській області швидко перетворилась на найбільше територіальне просування з часів успішного контрнаступу у Харкові та Херсоні восени 2022 року.

Наразі незрозуміло, чи змогли росіяни зупинити просування ЗСУ. Втім, у мережі з'являється все більше кадрів з полоненими росіянами та знищеними колонами російської техніки. Подекуди ситуація дуже схожа на перші хаотичні дні “великої війни”.

Операція демонструє здатність України домагатися несподіванки та використовувати раптові прориви, в чому Росія незмінно зазнає невдачі з початку війни. Поширити

Крім того, це перший випадок вторгнення іноземних військ у РФ з часів Другої світової війни. Відтак Україна демонструє росіянам, що війна повертається на їхню територію.

Схоже, Захід підтримує цю операцію. Білий дім та ЄС заявили, що рішення про проведення операції має приймати сама Україна. Раніше союзники заявляли, що напад на РФ може стати "червоною лінією", початком Третьої світової війни та ядерним Армагеддоном. Але українці це зробили.

Умланд зазначив, що ефект і мета Курської операції можуть полягати в тому, щоб стерти аргументи про "червону лінію".

Наступ в Курській області розвивається, а Київ наразі дотримується інформаційної тиші. Про стратегічні цілі України говорили поки рано. Одне з припущень, яке набуло широкого поширення, полягає в тому, що це може призвести до швидкого закінчення війни. Поширити

Операція ЗСУ дає зрозуміти диктатору Володимиру Путіну, що Україна зберігає значний потенціал для заподіяння болю Росії. Якщо українські сили зможуть утримати та зберегти контроль над територією РФ, це може посилити вплив України на будь-які можливі переговори про припинення війни. Тим часом українці стягують резерви та закріплюються на зайнятих рубежах.

Крім того, Умланд заявив, що блискавичний прорив України підриває поширену ідею, що Путін тримає в руках усі карти і може диктувати умови припинення вогню. Київ дає зрозуміти, що отримання важелів впливу на переговорах є однією з цілей наступу.

Які ціль та мета прориву ЗСУ на Курщині

Ймовірна ціль операції узгоджується з недавніми заявами президента Зеленського, що Київ готовий до переговорів.

Нам не обов'язково повертати всі території військовим шляхом. Думаю, що цього можна досягти і за допомогою дипломатії. Поширити

Окупована територія РФ може бути обміняна на окуповану територію України.

Можливо, ідея полягає в тому, щоб обидві держави відступили у межі своїх визнаних кордонів? — написав колишній прем'єр-міністр Швеції Карл Більдт у Х.

Схоже, Київ готує основу для потенційних переговорів, прагнучи зміцнити свою позицію та публічно заявляючи про готовність.

Можливо, Зеленський вирішив зіграти в азартну гру, щоб змінити та прискорити динаміку конфлікту, у тому числі отримати більше важелів впливу, якщо переговори розпочнуться раніше, ніж передбачалося, — пише аналітик. Поширити

Як США можуть допомогти Україні розвинути успіх наступу на Курщині

Журналісти The Washington Post звертають увагу, що у Білому домі не скаржились на використання українськими військовими американської зброї під час наступу у Курській області.

При цьому США все ще офіційно не надали Україні дозволу на використання далекобійних ракет ATACMS по об’єктах і цілях на території Росії.