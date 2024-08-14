ЗСУ знищили понад 1200 солдатів РФ, 21 танк та 57 артсистем

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 594 400 військових.
Головні тези:
- Українські військові вже зістили понад 1200 солдатів та утилізували 21 ворожий танк та 57 артилерійських систем
- Загальна кількість втрат російської армії у війні на території України становить 594 400 військових
- Генштаб повідомив про інтенсивні бойові дії на фронті з 134 зіткненнями за минулу добу
- Ситуація на Харківському, Лиманському, Краматорському, Торецькому та Покровському напрямках змінюється під впливом бойових операцій
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1240 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 8476 (+21) од.;
бойових броньованих машин — 16 402 (+17) од.;
артилерійських систем — 16 821 (+57) од.;
РСЗВ — 1151 (+5) од.;
засоби ППО — 921 (+1) од.;
літаків — 366 од.;
гелікоптерів — 328 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 13 548 (+57) од.;
крилатих ракет — 2426 од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 27 710 (+61) од.;
спеціальної техніки — 2813 (+7) од.
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 134 бойових зіткнення.
На Харківському напрямку відбулося 13 бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке, Липці, Тихе та Вовчанськ.
На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів. Намагався просунутись уперед неподалік Невського, Тернів, Макіївки та у Серебрянському лісі.
На Краматорському напрямку окупанти атакували шість разів біля Білої Гори, Іванівського і, найактивніше, в районі Часового Яру.
На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 19 атак неподалік Залізного, Нью-Йорка та Торецька.
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