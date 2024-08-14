ЗСУ знищили понад 1200 солдатів РФ, 21 танк та 57 артсистем

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 54 штурмових і наступальних дії у бік населених пунктів Суха Балка, Воздвиженка, Новоолександрівка, Єлизаветівка, Зелене поле, Малинівка, Гродівка, Желанне, Скучне, Калинове, Птиче і Карлівка. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Гродівки, також, район цього населеного пункту піддався бомбардуванню трьома КАБами.