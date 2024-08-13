За інформацією Генштабу ЗСУ, майже половина з 80 боєзіткнень на фронті від початку доби відбулись в районі Покровська на Донеччині.
Головні тези:
- ЗСУ відбили понад 70 атак російської армії на фронті та продовжують обороняти позиції.
- На Харківщині українські військові відбили 10 ворожих атак у районах Липців, Глибокого та інших.
- У напрямку Торецька та Краматорська також були виявлені та відбиті атаки окупантів.
- ЗСУ активно обороняють позиції на південному фронті, де противник влаштовував ворожі атаки у різних районах.
- Ситуація залишається напруженою, проте українські військові готові до будь-яких викликів на фронті.
Що відомо про ситуацію на східному фронті
Підкреслюється, що на Харківщині ворог провів 12 атак поблизу Липців, Глибокого, Тихого та Вовчанська.
10 ворожих атак українські військові відбили, ще дві тривають в районі Вовчанська.
У напрямку Куп’янська ворог наступальних дій не проводив.
У напрямку Лимана на Донеччині російські окупанти 6 разів намагались штурмувати позиції ЗСУ біля Макіївки, Невського, Тернів та у Серебрянському лісі. П’ять атак було відбито українськими військовими, ще одна наразі триває.
У напрямку Сіверська зафіксовано 5 спроб ворожих атак в районах Спірного та Верхньокам’янського.
Всі вони були відбиті українськими військовими.
У напрямку Краматорська точаться 2 боєзіткнення в районі Часового Яру. ЗСУ відбили ще одну атаку російських окупантів поблизу Білої гори.
У напрямку Торецька зафіксовано 4 ворожі атаки поблизу самого Торецька, а також Залізного. Дві атаки злочинної армії РФ відбиті. Бойові дії тривають.
У напрямку Покровська ворог здійснив 36 атак у районах населених пунктів Суха Балка, Воздвиженка, Новоолександрівка, Єлизаветівка, Зелене Поле, Малинівка, Гродівка, Желанне та Скучне.
Тут відбито 22 ворожі атаки, тривають ще 14 боїв.
У напрямку Курахового злочинна армія тричі безуспішно атакувала поблизу Красногорівки та Костянтинівки.
Що відбувається на південному фронті
У Запорізькій області противник, задіявши авіацію, вдарив 30-ма НАРами по району населеного пункту Білогір’я.
На лівобережжі Херсонщини ворог 5 разів безуспішно атакував позиції ЗСУ.
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