За інформацією Генштабу ЗСУ, майже половина з 80 боєзіткнень на фронті від початку доби відбулись в районі Покровська на Донеччині.

Що відомо про ситуацію на східному фронті

Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Загалом, від початку доби відбулося 80 бойових зіткнень. Майже половина з них зафіксована на Покровському напрямку, - йдеться у повідомленні Генштабу. Поширити

Підкреслюється, що на Харківщині ворог провів 12 атак поблизу Липців, Глибокого, Тихого та Вовчанська.

10 ворожих атак українські військові відбили, ще дві тривають в районі Вовчанська.

У напрямку Куп’янська ворог наступальних дій не проводив.

У напрямку Лимана на Донеччині російські окупанти 6 разів намагались штурмувати позиції ЗСУ біля Макіївки, Невського, Тернів та у Серебрянському лісі. П’ять атак було відбито українськими військовими, ще одна наразі триває.

У напрямку Сіверська зафіксовано 5 спроб ворожих атак в районах Спірного та Верхньокам’янського.

Всі вони були відбиті українськими військовими.

У напрямку Краматорська точаться 2 боєзіткнення в районі Часового Яру. ЗСУ відбили ще одну атаку російських окупантів поблизу Білої гори.

У напрямку Торецька зафіксовано 4 ворожі атаки поблизу самого Торецька, а також Залізного. Дві атаки злочинної армії РФ відбиті. Бойові дії тривають.

У напрямку Покровська ворог здійснив 36 атак у районах населених пунктів Суха Балка, Воздвиженка, Новоолександрівка, Єлизаветівка, Зелене Поле, Малинівка, Гродівка, Желанне та Скучне.

Тут відбито 22 ворожі атаки, тривають ще 14 боїв.

У напрямку Курахового злочинна армія тричі безуспішно атакувала поблизу Красногорівки та Костянтинівки.

Що відбувається на південному фронті

У Запорізькій області противник, задіявши авіацію, вдарив 30-ма НАРами по району населеного пункту Білогір’я.

На лівобережжі Херсонщини ворог 5 разів безуспішно атакував позиції ЗСУ.