ЗСУ 80 разів вступали у бій з армією РФ на фронті від початку доби
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ 80 разів вступали у бій з армією РФ на фронті від початку доби

Генштаб ЗСУ
Військові ЗСУ

За інформацією Генштабу ЗСУ, майже половина з 80 боєзіткнень на фронті від початку доби відбулись в районі Покровська на Донеччині. 

Головні тези:

  • ЗСУ відбили понад 70 атак російської армії на фронті та продовжують обороняти позиції.
  • На Харківщині українські військові відбили 10 ворожих атак у районах Липців, Глибокого та інших.
  • У напрямку Торецька та Краматорська також були виявлені та відбиті атаки окупантів.
  • ЗСУ активно обороняють позиції на південному фронті, де противник влаштовував ворожі атаки у різних районах.
  • Ситуація залишається напруженою, проте українські військові готові до будь-яких викликів на фронті.

Що відомо про ситуацію на східному фронті

Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Загалом, від початку доби відбулося 80 бойових зіткнень. Майже половина з них зафіксована на Покровському напрямку, - йдеться у повідомленні Генштабу.

Підкреслюється, що на Харківщині ворог провів 12 атак поблизу Липців, Глибокого, Тихого та Вовчанська.

10 ворожих атак українські військові відбили, ще дві тривають в районі Вовчанська.

У напрямку Куп’янська ворог наступальних дій не проводив.

У напрямку Лимана на Донеччині російські окупанти 6 разів намагались штурмувати позиції ЗСУ біля Макіївки, Невського, Тернів та у Серебрянському лісі. П’ять атак було відбито українськими військовими, ще одна наразі триває.

У напрямку Сіверська зафіксовано 5 спроб ворожих атак в районах Спірного та Верхньокам’янського.

Всі вони були відбиті українськими військовими.

У напрямку Краматорська точаться 2 боєзіткнення в районі Часового Яру. ЗСУ відбили ще одну атаку російських окупантів поблизу Білої гори.

У напрямку Торецька зафіксовано 4 ворожі атаки поблизу самого Торецька, а також Залізного. Дві атаки злочинної армії РФ відбиті. Бойові дії тривають.

У напрямку Покровська ворог здійснив 36 атак у районах населених пунктів Суха Балка, Воздвиженка, Новоолександрівка, Єлизаветівка, Зелене Поле, Малинівка, Гродівка, Желанне та Скучне.

Тут відбито 22 ворожі атаки, тривають ще 14 боїв.

У напрямку Курахового злочинна армія тричі безуспішно атакувала поблизу Красногорівки та Костянтинівки.

Що відбувається на південному фронті

У Запорізькій області противник, задіявши авіацію, вдарив 30-ма НАРами по району населеного пункту Білогір’я.

На лівобережжі Херсонщини ворог 5 разів безуспішно атакував позиції ЗСУ.

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